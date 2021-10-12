Политической воли расследовать дело "вагнеровцев" нет, ВСК делает все для сокрытия информации, - нардеп "Голоса" Костенко

Временная следственная комиссия Верховной Рады по делу "вагнеровцев" делает все, кроме того, что должна.

Об этом заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Временная следственная комиссия по делу "вагнеровцев" опросила участников спецоперации и тогдашнего руководителя ГУР. Полученные данные публиковались сразу, без предварительной проработки. Председатель ВСК выходила на брифинги и говорила все, что хотела, в том числе выдавала конфиденциальную информацию о наших сотрудниках. Словом, эта комиссия делает все, кроме того, что должна. На сегодня больше усилий ее участников направлены на сокрытие информации, а не на выяснение правды", - заявил он.

"Президент Зеленский заявил, что действительно он рассказал о спецоперации Лукашенко. А это новый поворот в деле. Ранее ВСК анонсировала, что уже завершает свою работу, мол, уже все понятно. Но после заявления президента, ясно, что нужно продолжать расследование, вызывать людей из ОП и задавать им конкретные вопросы. Почему украинская операция была сорвана, почему наемники были слиты КГБ Беларуси и после этого поехали обратно в РФ?", - отметил Костенко.

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Он предполагает, что кто-то из этих наемников прямо сейчас находится на Донбассе и продолжает воевать против украинцев.

"Поэтому здесь сейчас все очень серьезно и мы не позволим просто так закрыть дело "вагнеровцев". Очевидно, что никакой политической воли действительно расследовать по сути этот вопрос ни у кого нет, дело максимально тормозится. Поэтому раньше "Голос" и отозвал представителей из состава ВСК. Но команда не оставит попыток узнать правду и доведет дело до конца", - подчеркивается в публикации.

"Власти надо понять, что только через прозрачность и честность можно снять все подозрения, если они беспочвенны. Потому что украинское гражданское общество не успокоится, и мы как партия будем бороться за правду в этой истории", - резюмирует нардеп.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

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Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.