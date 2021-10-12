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Политической воли расследовать дело "вагнеровцев" нет, ВСК делает все для сокрытия информации, - нардеп "Голоса" Костенко

Политической воли расследовать дело

Временная следственная комиссия Верховной Рады по делу "вагнеровцев" делает все, кроме того, что должна.

Об этом заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Временная следственная комиссия по делу "вагнеровцев" опросила участников спецоперации и тогдашнего руководителя ГУР. Полученные данные публиковались сразу, без предварительной проработки. Председатель ВСК выходила на брифинги и говорила все, что хотела, в том числе выдавала конфиденциальную информацию о наших сотрудниках. Словом, эта комиссия делает все, кроме того, что должна. На сегодня больше усилий ее участников направлены на сокрытие информации, а не на выяснение правды", - заявил он.

"Президент Зеленский заявил, что действительно он рассказал о спецоперации Лукашенко. А это новый поворот в деле. Ранее ВСК анонсировала, что уже завершает свою работу, мол, уже все понятно. Но после заявления президента, ясно, что нужно продолжать расследование, вызывать людей из ОП и задавать им конкретные вопросы. Почему украинская операция была сорвана, почему наемники были слиты КГБ Беларуси и после этого поехали обратно в РФ?", - отметил Костенко.

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Он предполагает, что кто-то из этих наемников прямо сейчас находится на Донбассе и продолжает воевать против украинцев.

"Поэтому здесь сейчас все очень серьезно и мы не позволим просто так закрыть дело "вагнеровцев". Очевидно, что никакой политической воли действительно расследовать по сути этот вопрос ни у кого нет, дело максимально тормозится. Поэтому раньше "Голос" и отозвал представителей из состава ВСК. Но команда не оставит попыток узнать правду и доведет дело до конца", - подчеркивается в публикации.

"Власти надо понять, что только через прозрачность и честность можно снять все подозрения, если они беспочвенны. Потому что украинское гражданское общество не успокоится, и мы как партия будем бороться за правду в этой истории", - резюмирует нардеп.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

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Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) Голос партия (499) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+26
Она уже давно все сказала

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12.10.2021 18:45
+13
антимайдан в офисе,яки нах вск?
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12.10.2021 18:09
+13
Ну хоть Турция что-то делает, а зеленые овощи сидят на -опе и молчат.
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12.10.2021 18:20
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антимайдан в офисе,яки нах вск?
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12.10.2021 18:09 Ответить
воля Югавастока зараз...
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12.10.2021 18:11 Ответить
ну ,Вы. Смешные ! Вам делать нечего Янелох уже дважды признался ,что лично он и слил информацию ! Факты это подтверждают ! Если бы ,кто- то другой , то давно вылетел бы , как пробка ! И сказала Моника , что Ермак хороший и уйдёт только вместе с не
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12.10.2021 18:37 Ответить
та все мы тут смешные..в бинокле из офиса.
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12.10.2021 18:41 Ответить
з'явиться після Зеленського...і тоді всім доведеться відповідати...я сподіваюсь
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12.10.2021 18:09 Ответить
Сама себя пасодить Безуглая и будет всем счастье
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12.10.2021 18:12 Ответить
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12.10.2021 18:31 Ответить
Она уже давно все сказала

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12.10.2021 18:45 Ответить
Розслідувати злочин найвеличнішого? Танунах.
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12.10.2021 18:13 Ответить
Ну хоть Турция что-то делает, а зеленые овощи сидят на -опе и молчат.
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12.10.2021 18:20 Ответить
Зеленский сорвал российскую спецоперацию против Украиньі .
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12.10.2021 18:18 Ответить
ЦРУ и Ми-6 - это очень российские спецлужбы. Ага.
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12.10.2021 18:32 Ответить
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12.10.2021 19:11 Ответить
Макс, ховайся - ты зачем организовал "российскую спецоперацию против Украиньі"?
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12.10.2021 23:43 Ответить
что кокс с опа доставили что так глючит
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12.10.2021 20:37 Ответить
Кто бы сомневался, что при нынешней власти законы не работают. Узнала, что некоторые слуги подали законопроект не допускать в ВР непривитых от короны в том числе и депутатов. Посмотрим как наши слуги примут этот закон и выстроятся в ряд на вакцинацию. Людей противоконституционно заставляют колоться, а сами 90% непривитые. Ну-ну. Понаблюдаем. Они думали что их пронесет, людям свинью подклали, а про закон бумеранга забыли.
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12.10.2021 18:18 Ответить
время клоунов.. пройдёт!
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12.10.2021 18:20 Ответить
Даже как то интересно власть не хочет расследовать и оппозиция тоже? Отозвали своих представителей из вск тоже не желают расследовать просто шоу устраивать.
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12.10.2021 18:23 Ответить
Как? Я думал, этот Костенко уже давно в ВСК! Если нет, то зачем вонять?
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12.10.2021 18:32 Ответить
Вагнергейт не виноват,это все происки Госдепа
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12.10.2021 18:35 Ответить
И какой там риск и с чем он не соизмерим?
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12.10.2021 18:41 Ответить
А мені ось буває цікаво, що ЗМІ ЗНАЮТЬ за секретні служби більше, ніж самі секретні служби про себе.
Адже секретні служби тому і є секретні, щоб про них менше говорили, а тим більше розбирали деталі. Секретні операції проводяться секретно. А якщо зливаються іноді то ніхто не знає із якою метою, крім самих служб.

Якщо бувають провали, то служби і посадові причетні особи можуть і самі розібратися та покарати винних. Але ось дехто хоче щоб деталі розглядалися на 5-му каналі із суддями із "прямого" та до них викликали по черзі всіх із розвідуправління та секретних відділів СБУ.
Але, звичайно. поговорити ТРЕБА про ЩОСЬ і звинувачувати КОГОСЬ.

Тобто Зеленського. Адже він всюди встигає і всюди винним виявляється. Немає інститутів влади та посадовців, а всюди один Зеленський.
Цікаво чи для нього готують інформації аналітичні де і за ЩО його описують? Хтось би підготував статистичні матеріали із критикою однієї особи,
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12.10.2021 18:39 Ответить
Зеленский всё под себя подмял. Вот его и обвиняют. Это вполне справедливо. В нашей стране куча экономистов с мировым именем. Кто запрещал Зеле назначить экономиста Новака или экономиста Ланового премьером. Они как раз оба по макроэкономике. 2 года назад это было возможно. Сейчас он так обгадился, что никто уже из уважающих себя людей на эту должность не пойдёт.
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12.10.2021 20:22 Ответить
смешно, а что значит "политическая воля" для расследования преступления?
то есть значит, что одним можно совершать преступления, а другим, как ляжет политическая воля?
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12.10.2021 18:39 Ответить
для тогож и в депутаты идут... чтобы безнаказанно нарушать закон
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12.10.2021 18:46 Ответить
Так а что расследовать, если оно сказало, что растрындело все Лукашенко, что тут не ясного?😁😁😁😁
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12.10.2021 18:47 Ответить
Там "Козырь" сдал всё ФСБ ещё раньше чем узнал Лукашенко.
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12.10.2021 20:17 Ответить
В 19:00 Стрим Айдер Муждабаев Ютьюб...прямой эфир...заходите не стесняйтесь ...про рюский мир Айдер поведает честно и в лоб...
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12.10.2021 18:48 Ответить
ЗЕлених є одне політйчне рішення - швидко гучно інформаційним вибухом про новий криміналал влади заглушити попередні
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12.10.2021 19:12 Ответить

Батя! Я очень -очень, шибко - шибко стараюсь для тебя ...!!!
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12.10.2021 19:21 Ответить
Они думают что затянут и прервут расследования и после этого их никто предателями считать не будет. Ан нет! Независимо даже от их решения им от от позора уже не отмыться.
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12.10.2021 20:15 Ответить
Мар"яна не БезУгла , а БезЧесна і БезСовісна та продажна людина .
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12.10.2021 22:12 Ответить
 
 