РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8190 посетителей онлайн
Новости
4 200 21

Более 16 тыс. квартир остались без газа в Лозовой: кто-то перекрыл газопровод

Более 16 тыс. квартир остались без газа в Лозовой: кто-то перекрыл газопровод

Подключать газ начнут только завтра. Полиция выясняет, кто установил в газопроводе заслонку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня с утра нам начали поступать звонки с жалобами. Мы обследовали сети, потому что плановые работы на газораспределительных сетях с прекращением доставки газа на сегодня не планировались, и обнаружили, что неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления в районе кирпичного завода. Из-за этого 191 многоквартирный дом остался без газа. Это 16 тыс 200 квартир", - рассказала пресс-секретарь АО "Харьковгаз" Ольга Клименко.

Восстанавливать подачу газа, по ее словам, начнут в среду.

"С утра будет проводить пуск газа. Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - сказала Клименко.

Читайте также: Из-за банкротства поставщиков свыше 600 тыс. бытовых потребителей вынуждены платить за газ 16,5 грн / куб м вместо 8 грн, - журналист Винничук

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. "Есть заявление от "Харьковгаза", информация зарегистрирована в Едином учете", - сказали в полиции.

Автор: 

Газ (10230) Лозовая (42) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - сказала Клименко.----- и кто же этот кто-то?)) кому нужно сделать сверку счетчиков за ОДИН! день в 16200! квартирах?)
показать весь комментарий
12.10.2021 19:28
+7
нам зимой готовят маленький газо, тепло и электро холодомор.. идет отработка отдельных звеньев системного кризиса.. если кто не читает эти признаки, то столкнется с суровой реальностью..
показать весь комментарий
12.10.2021 19:26
+5
И кто бы это мог сделать? Неужели северные олени?
показать весь комментарий
12.10.2021 19:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нам зимой готовят маленький газо, тепло и электро холодомор.. идет отработка отдельных звеньев системного кризиса.. если кто не читает эти признаки, то столкнется с суровой реальностью..
показать весь комментарий
12.10.2021 19:26 Ответить
Элементарно.
Ещё один "потребитель " врезался.)
показать весь комментарий
12.10.2021 19:27 Ответить
что неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления Источник:
показать весь комментарий
12.10.2021 19:38 Ответить
все видели как взлетают высотные дрома от газопровода низкого давления..а есть мало но есть среднее давление...... а потом высокий главный газопровод.. не будем уточнять какие там атмосферфы --но задвижку абы как за 5 минут не ставиться да и на компрессорной бы автоматика дала бы сигнал -что газ не поступает аварийная ситуация - а нет газовщики -как бы не в курсе ой ли что то химичат газовщики явно...
показать весь комментарий
12.10.2021 20:08 Ответить
Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - сказала Клименко.----- и кто же этот кто-то?)) кому нужно сделать сверку счетчиков за ОДИН! день в 16200! квартирах?)
показать весь комментарий
12.10.2021 19:28 Ответить
Сейчас не до счётчиков. У пенсионеров и пролетариата старые печки и колонки. Может быть включена конфорка.
показать весь комментарий
12.10.2021 19:41 Ответить
И кто бы это мог сделать? Неужели северные олени?
показать весь комментарий
12.10.2021 19:30 Ответить
Неплохая экономия ценного продукта.
показать весь комментарий
12.10.2021 19:31 Ответить
Як же інакше вивести людей на Майдан, як не маніпулювати засувками на ГР мережі? Путін теж починав подібним чином... і потім втратили Крим і ЛуганДон..
показать весь комментарий
12.10.2021 19:38 Ответить
где то в 90-х нашему дому газконтора тоже такое устроила,а потом требовала чтобы все были дома и квитанцию об уплате показали.

ну мы вечером с мужиками пошли к дому в котором жил начальник газконторы,и перекрыли вентили,часов в 11 вечера. и тоже весь их дом должен был как минимум быть дома) к нам потом толпа пришла,с ментами...в общем знатно мы тогда поцапались,но после этого больше такой хернёй газконтора не маялась.
показать весь комментарий
12.10.2021 19:39 Ответить
это выбивание долгов.. если хоть один задолжал на 1000грн., то перекрывается весь стояк.
показать весь комментарий
12.10.2021 19:40 Ответить
Началось.
показать весь комментарий
12.10.2021 19:41 Ответить
Щось схоже на аферу у стилі кернеса
показать весь комментарий
12.10.2021 19:48 Ответить
черте шо...т.е. любой идиёт может спокойно перекрыть задвижку высокого давления? и отсечь столько домов от подачи???
а не сами ли специалисты это сделали, чтоб иметь доступ в кв. потребителей и понаходить объективных причин для отключения их от газа??? ведь реально не каждый сможет завтра в рабочий день ждать газовщиков с проверкой...боле того у кого-то что-то обязательно будет не так и... это станет уважительной причиной для не подключения всего дома (ну или стояка накрайняк)...
я знаю, что говорю - такие случаи не редки!! когда из-за невозможности попасть в одну квартиру (уехал в командировку, никто не живет, лежит в больничке и т.д) без газа на несколько недель оставались несколько десятков квартир....
показать весь комментарий
12.10.2021 20:12 Ответить
Всё просто. Ищите там где газом заведуют. Пока тепло--чуть монетку наличманом подсобрать, прокладки резинки от стояка по гибкому шлангу что к плите пришпандорен поменять, зажигалкой проверяя при этом якобы утечку газа!
показать весь комментарий
12.10.2021 20:13 Ответить
зебилы в очередной раз обхезались
показать весь комментарий
12.10.2021 20:29 Ответить
 
 