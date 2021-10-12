Более 16 тыс. квартир остались без газа в Лозовой: кто-то перекрыл газопровод
Подключать газ начнут только завтра. Полиция выясняет, кто установил в газопроводе заслонку.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня с утра нам начали поступать звонки с жалобами. Мы обследовали сети, потому что плановые работы на газораспределительных сетях с прекращением доставки газа на сегодня не планировались, и обнаружили, что неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления в районе кирпичного завода. Из-за этого 191 многоквартирный дом остался без газа. Это 16 тыс 200 квартир", - рассказала пресс-секретарь АО "Харьковгаз" Ольга Клименко.
Восстанавливать подачу газа, по ее словам, начнут в среду.
"С утра будет проводить пуск газа. Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - сказала Клименко.
В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. "Есть заявление от "Харьковгаза", информация зарегистрирована в Едином учете", - сказали в полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ещё один "потребитель " врезался.)
ну мы вечером с мужиками пошли к дому в котором жил начальник газконторы,и перекрыли вентили,часов в 11 вечера. и тоже весь их дом должен был как минимум быть дома) к нам потом толпа пришла,с ментами...в общем знатно мы тогда поцапались,но после этого больше такой хернёй газконтора не маялась.
а не сами ли специалисты это сделали, чтоб иметь доступ в кв. потребителей и понаходить объективных причин для отключения их от газа??? ведь реально не каждый сможет завтра в рабочий день ждать газовщиков с проверкой...боле того у кого-то что-то обязательно будет не так и... это станет уважительной причиной для не подключения всего дома (ну или стояка накрайняк)...
я знаю, что говорю - такие случаи не редки!! когда из-за невозможности попасть в одну квартиру (уехал в командировку, никто не живет, лежит в больничке и т.д) без газа на несколько недель оставались несколько десятков квартир....