Более 16 тыс. квартир остались без газа в Лозовой: кто-то перекрыл газопровод

Подключать газ начнут только завтра. Полиция выясняет, кто установил в газопроводе заслонку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня с утра нам начали поступать звонки с жалобами. Мы обследовали сети, потому что плановые работы на газораспределительных сетях с прекращением доставки газа на сегодня не планировались, и обнаружили, что неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления в районе кирпичного завода. Из-за этого 191 многоквартирный дом остался без газа. Это 16 тыс 200 квартир", - рассказала пресс-секретарь АО "Харьковгаз" Ольга Клименко.

Восстанавливать подачу газа, по ее словам, начнут в среду.

"С утра будет проводить пуск газа. Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - сказала Клименко.

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В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. "Есть заявление от "Харьковгаза", информация зарегистрирована в Едином учете", - сказали в полиции.