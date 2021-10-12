Малюська предлагает купить колонию под коворкинг: "Даже ночевать на работе можно"
Прилуцкую воспитательную колонию на Черниговщине выставляют на продажу за 100 млн грн.
Об этом сообщил в Фейсбуке министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорят, что сейчас в тренде НЕ оупенспейсы, а коворкинги. Ну так у нас куча готовых коворкингов на продажу. Даже ночевать на работе можно", - написал министр.
Малюська отметил, что "предыдущие резиденты" выехали из "коворкинга" в 2019-м году.
"Покупай и работай!!!" - добавил он.
Прилуцкая воспитательная колония расположена на общей площади в 5,3 га. На территории колонии есть 26 тыс. квадратных метров недвижимости, коммуникации и инфраструктура.
Топ комментарии
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+18 Артур Пирожков #156165
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+10 Don Bessam #359417
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видимо ему не дали другого источника доходов
сказали "вот тебе тюрьмы - крутись как хочешь"
съезд к в колонии на 25 лет сурово режима !
Малюска, не спеши!
самим пригодится !
справки что мне выдали на дурочке
пусть все видят - я не виноват
я всего лишь постоял в стороночке
«коворкєр» вместе кувыркаться, что-ли
это если по ЗЕбильному
Может какраз эта колония и пригодится. Будет там у ЗЕманды (включая чекнутую Малюську) коворкинг в смирительных рубашках.
С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций.
В этом я больше понимаю.
"В песне "Из за острова" мне не понятно только слово "стрежень" а в песне "Тум балалайка" понятно только слово "балалайка"
когда вы падлюки зелёные уже повыздыхаете вместе со своими избирателями-дебилами.