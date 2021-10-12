Малюська предлагает купить колонию под коворкинг: "Даже ночевать на работе можно"

Прилуцкую воспитательную колонию на Черниговщине выставляют на продажу за 100 млн грн.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорят, что сейчас в тренде НЕ оупенспейсы, а коворкинги. Ну так у нас куча готовых коворкингов на продажу. Даже ночевать на работе можно", - написал министр.

Малюська отметил, что "предыдущие резиденты" выехали из "коворкинга" в 2019-м году.

"Покупай и работай!!!" - добавил он.

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Прилуцкая воспитательная колония расположена на общей площади в 5,3 га. На территории колонии есть 26 тыс. квадратных метров недвижимости, коммуникации и инфраструктура.