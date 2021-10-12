Оккупанты на "суде" по "делу Есипенко" допросили хозяйку квартиры, где останавливался журналист

В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде прошло заседание по делу журналиста Владислава Есипенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, во время заседания допросили свидетеля со стороны обвинения, Елизавету Павленко.

Как уточняется, Павленко была задержана вместе с Владиславом Есипенко 10 марта 2021 года. У нее в квартире останавливался Владислав, когда приезжал в Крым, в этой же квартире, в последующем, был проведен обыск после задержания Есипенко.

"Я считаю, что это - свидетель защиты. Соответственно, свидетель, который сдавал квартиру Есипенко. Там были установлены обстоятельства проведения обследования помещения, там, собственно, никакие доказательства не были изъяты. Они фигурируют в деле, но это просто зарисовка такая, как действовали сотрудники ФСБ. А действовали они, можно сказать, не совсем корректно: расходились по комнатам, могли что-то подкинуть, могли что-то сделать. Но, к нашему счастью, этого не произошло в этой квартире", - прокомментировал заседание адвокат Дмитрий Динзе.

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В ходе процесса были оглашены материалы уголовного дела. Сторона защиты заявила ходатайства о допросе эксперта, который производил экспертизу, о досмотре автомобиля, а также о допросе взрывотехника, который присутствовал при досмотре авто, но судья Дилявер Берберов не удовлетворил его.

Следующее заседание назначено на 16 ноября на 14:00. Перерыв в месяц обусловлен тем, что судья уходит в отпуск.

Напомним, о задержании Владислава Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

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6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.