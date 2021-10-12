Житомирской, Сумской и Донецкой областям поручено усилить контроль за соблюдением карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 12 октября поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм в Житомирской, Сумской и Донецкой областях, где ухудшилась эпидситуация.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"На заседании поручено в Житомирской, Сумской и Донецкой областях усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении .

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, в этих трех регионах наблюдается значительное ухудшение эпидситуации.

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