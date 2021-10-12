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Новости Коронавирус и карантин
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Житомирской, Сумской и Донецкой областям поручено усилить контроль за соблюдением карантина

Житомирской, Сумской и Донецкой областям поручено усилить контроль за соблюдением карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 12 октября поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм в Житомирской, Сумской и Донецкой областях, где ухудшилась эпидситуация.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"На заседании поручено в Житомирской, Сумской и Донецкой областях усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении .

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, в этих трех регионах наблюдается значительное ухудшение эпидситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонская область переходит в "красную" зону

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В Сумській посилити не вийде, бо майже всі тут як носили маски на бороді, так і носять. І що найжахливіше - вони так і надалі в будь-який карантин будуть носити їх на бороді. Вони з маскою на бороді будуть їхати навіть в останню поїздку на цвинтар. Тупість неймовірна.
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12.10.2021 20:37 Ответить
Сьогодні в місті я бачив лише одну людину в маскі.
Відображення в вітрині.
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12.10.2021 20:45 Ответить
Даже не знаю чем такое оскорбление, Монастырский ,

Первая область перешла в "красную" зону карантина вы сможете на фоне развязанного вами энергетического кризиса в Украине невелировать.

Уж точно не пролетами ЕС с их фанерой для вашего неадекватно понимания, что такое служение Отечеству.
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12.10.2021 20:53 Ответить
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12.10.2021 21:26 Ответить
 
 