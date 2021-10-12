Газа в украинских хранилищах хватит для нужд населения и объектов соцсферы, – замглавы ОП Тимошенко
"Нафтогаз Украины" готов до 15 октября подписать договоры со всеми школами, детсадами и больницами. Панику в этом вопросе разгоняют искусственно.
Об этом пишет в Фейсбуке заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня звучит много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков относительно тарифов на отопление. Также некоторые "эксперты" и СМИ разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий ТЭБ и ЧС по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах", - утверждает Тимошенко.
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Он утверждает, что газ для населения "Нафтогаз" продает поставщикам по цене 7,42. А объекты социальной сферы получат его по цене 16,8 грн, и это уже полная цена с НДС.
"Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет", - подчеркнул Тимошенко.
"Хватит разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", - добавил он.
Напомним, ранее Ивано-Франковск, Закарпатье и Хмельнитчина объявили чрезвычайную ситуацию с поставками природного газа бюджетным учреждениям. Поставщики отказываются поставлять газ по прежним ценам, так как он подорожал.
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Кстати, тепло нужно лишь цыплятам и для инкубаторов, а для экономии эти помещения нужно хорошо теплоизолировать, а вот для взрослых кур и петухов, ставят очень серьёзную систему климатического контроля, именно ОЧЕНЬ серьёзную - я общался на эту тему с владельцем крупной птицефабрики.
А можно топить сеном, которого на полях ежегодно сгнивает до 2-х миллионов тонн.
Подсказываю - в Одеской области есть предприятие, которое делает такие котельные.
Як людина, в якої в хаті поки що лише електричне опалення, я прифігіваю потроху від частоти відключень електроенергії в селі цієї осені.
а на промышленность газ ен нужен.. вэлкам безработица и нищета для нарИда!
просто шикарно.. будут выглядеть счета на оплату коммунальных расходов для местных бюджетов!
когда весь мир закупал газ по низкой цене - зеЛох офшорный и его шобла деребанили на "великом крадивництве" и выводили бюджет Украины в офшоры.. Заодно пиарясь на объектах, построенных за счет местных бюджетов..
Теперь газ по 1500 - и пошли отмазки о "Цена на газ на рынке действительно зашкаливает"...
Как год назад, в октябре 2020 когда после двух недель шума в СМИ - "у зеленского "вдруг вспомнили" что "забыли" купить концентраторы кислорода.. уже когда народ массово умирал по больницам от недостатка кислорода.
Прав был Фрейд - идиот всегда и повсюду сразу начинает всем рассказывать "особенности" своей "жизни"
почему городам и областям приходится вводить режим ЧП и выпирать детей на каникулы? почему на 12 число не начата подготовка к отопительному сезону (который всегда стартовал 15 октября) ??
нахера этот ажиотаж и паника???
почему отключаются ТЭЦ (которые работают на угле (или мазуте)...и есть ли там запасы угля?)
или руки трясутся с утра?
тупой? нах пшел пес лаптеногий
тут с лопаты не подают.
главное в СП то что бабло с него в карман покладут миллер и ***** а ты как срал в дурку в земле так и будешь срать дальше. и твои внуки тоже доживут.
санкции заключались в запрете экспорта удобрений, нефтепродуктов и табачных изделий
иди пасись
ПЫСЫ: Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы останутся неизменными...7 октября 2021
Счас...
а остальные будут чавкать чупа чупс по 30?
Все время врут, в каждой дырке затычка и ни за что не отвечают.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6980907131935333?***********************************************************************-2esXVLdAHpJFApfTbmjDqixIUlzrG6ePYYyr9iEws3u1rB65PRwhto-uwlXaXZ6bhUEQAs&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
После пропаганды холодных батарей, я даже боюсь представить, какие аргументы они могут предложить в пользу горячего паяльника в анусе...
Хочу посмотреть, как Зеленский, Ермак, Арахамия и вся остальная шобла из Шапитолия откажутся от тёплых батарей и свои примером покажут пользу от холодных батарей. Хотя, отмороженных в мире больше, чем ошпаренных. Доказано Зеленским и https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&***********************************************************************-2esXVLdAHpJFApfTbmjDqixIUlzrG6ePYYyr9iEws3u1rB65PRwhto-uwlXaXZ6bhUEQAs&__tn__=*NK-R #моносбродом .
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое ..."
М. Жванецкий
Нет ни полуторных, ни двойных запасов, как в прошлые года?
Договора только заклюЧАТ?
Короче говоря, полный писец - надо запасаться дровами.