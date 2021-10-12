Газа в украинских хранилищах хватит для нужд населения и объектов соцсферы, – замглавы ОП Тимошенко

"Нафтогаз Украины" готов до 15 октября подписать договоры со всеми школами, детсадами и больницами. Панику в этом вопросе разгоняют искусственно.

Об этом пишет в Фейсбуке заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня звучит много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков относительно тарифов на отопление. Также некоторые "эксперты" и СМИ разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий ТЭБ и ЧС по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах", - утверждает Тимошенко.

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Он утверждает, что газ для населения "Нафтогаз" продает поставщикам по цене 7,42. А объекты социальной сферы получат его по цене 16,8 грн, и это уже полная цена с НДС.

"Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет", - подчеркнул Тимошенко.

"Хватит разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", - добавил он.

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Напомним, ранее Ивано-Франковск, Закарпатье и Хмельнитчина объявили чрезвычайную ситуацию с поставками природного газа бюджетным учреждениям. Поставщики отказываются поставлять газ по прежним ценам, так как он подорожал.