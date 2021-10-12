Оккупанты планируют пробурить еще 36 скважин в Крыму, это может привести к микроземлетрясениям, - эколог Хлобыстов

В оккупированном Крыму до конца 2021 года планируют пробурить 36 скважин на четырех водозаборах в рамках комплексного плана по обеспечению водоснабжения. Однако это - потенциальная опасность для окружающей среды. Кроме того, есть риск для засоления почвы.

Об этом рассказал эксперт Крымскотатарского Ресурсного Центра Евгений Хлобыстов в эфире телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

По словам эколога, бурение скважин также может вызвать локальные потрясения, смещение земной коры, оползневые процессы, микроземлетрясения, то есть разрушение инфраструктуры.

"И второй момент - мы до конца не знаем о качестве воды, которую будут извлекать из 36 скважин. Например, они хотели найти питьевую воду на дне Азовского моря, но качество этой воды было непригодно для питья и даже для гигиенического употребления. Там нужно было строить производство по доведению этой воды до гигиенического качества. Что будут извлекать из этих скважин, сложно сказать", - отметил Хлобыстов.

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Он также акцентировал, что сегодня нет проблем с водой, как и ранее не было, для военно-промышленного комплекса, для предприятий, которые обслуживали военно-промышленный комплекс Крыма. Дефицит воды на себе испытывали только мирные граждане.

"Пока есть вода в водохранилищах, скорее всего, большая часть крымчан будет получать воду без проблем. Как только климатическая ситуация изменится - а это вполне возможно, что Крым снова будет страдать от длительной засухи, - будет изменение водного режима, изменение режима осадков, и тогда ситуация будет повторяться. Воды снова будет не хватать", - пояснил эксперт.

По его словам, проблема заключается именно в перераспределении воды.

"Происходит стихийное увеличение числа населения Крыма, есть постоянно растущие потребности военно-промышленного комплекса, проводятся бесконечные учения. Сокращение потребления воды именно в этих сегментах существенно улучшило бы водообеспечение гражданского населения Крыма", - сказал эколог.

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