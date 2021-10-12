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Новости
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Оккупанты планируют пробурить еще 36 скважин в Крыму, это может привести к микроземлетрясениям, - эколог Хлобыстов

Оккупанты планируют пробурить еще 36 скважин в Крыму, это может привести к микроземлетрясениям, - эколог Хлобыстов

В оккупированном Крыму до конца 2021 года планируют пробурить 36 скважин на четырех водозаборах в рамках комплексного плана по обеспечению водоснабжения. Однако это - потенциальная опасность для окружающей среды. Кроме того, есть риск для засоления почвы.

Об этом рассказал эксперт Крымскотатарского Ресурсного Центра Евгений Хлобыстов в эфире телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

По словам эколога, бурение скважин также может вызвать локальные потрясения, смещение земной коры, оползневые процессы, микроземлетрясения, то есть разрушение инфраструктуры.

"И второй момент - мы до конца не знаем о качестве воды, которую будут извлекать из 36 скважин. Например, они хотели найти питьевую воду на дне Азовского моря, но качество этой воды было непригодно для питья и даже для гигиенического употребления. Там нужно было строить производство по доведению этой воды до гигиенического качества. Что будут извлекать из этих скважин, сложно сказать", - отметил Хлобыстов.

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Он также акцентировал, что сегодня нет проблем с водой, как и ранее не было, для военно-промышленного комплекса, для предприятий, которые обслуживали военно-промышленный комплекс Крыма. Дефицит воды на себе испытывали только мирные граждане.

"Пока есть вода в водохранилищах, скорее всего, большая часть крымчан будет получать воду без проблем. Как только климатическая ситуация изменится - а это вполне возможно, что Крым снова будет страдать от длительной засухи, - будет изменение водного режима, изменение режима осадков, и тогда ситуация будет повторяться. Воды снова будет не хватать", - пояснил эксперт.

По его словам, проблема заключается именно в перераспределении воды.

"Происходит стихийное увеличение числа населения Крыма, есть постоянно растущие потребности военно-промышленного комплекса, проводятся бесконечные учения. Сокращение потребления воды именно в этих сегментах существенно улучшило бы водообеспечение гражданского населения Крыма", - сказал эколог.

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Автор: 

Крым (26411) водоснабжение (722)


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Топ комментарии
+9
слушай, зачем микро?
э, спешить не надо!
бурите по полной !
чтоб как в 1927 году...
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12.10.2021 20:23
+6
Обезьяна с гранатой, это страшное дело...
Уже реки в Сибири засрали радиоактивными отходами, Аральское и Каспийское море уничтожили, осталось с Азовским морем разобраться.
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12.10.2021 20:27
+3
Ціцаво що мокшаніи тільки за рік набурили несчисленну кількисть скванин і на не малу глибину,а Україна на 30 років спромоглася пробурити тільки одну газову скважину яка може стати до роботи і ще через 30-ть років.
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12.10.2021 21:19
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слушай, зачем микро?
э, спешить не надо!
бурите по полной !
чтоб как в 1927 году...
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12.10.2021 20:23 Ответить
ага, Великий кримський подвійний 1927-го землетрус: чим далі - тим ближче знов
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12.10.2021 20:55 Ответить
Обезьяна с гранатой, это страшное дело...
Уже реки в Сибири засрали радиоактивными отходами, Аральское и Каспийское море уничтожили, осталось с Азовским морем разобраться.
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12.10.2021 20:27 Ответить
А может им удастся пробурить до макроземлетрясений и Крым развалится на части?
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12.10.2021 20:31 Ответить
Нет, именно Хло воду перекрыл. За преступления надо отвечать. Путь глубже бурит.
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12.10.2021 20:35 Ответить
Это тебе, кацап, на бутылке молчать надо . А то чеченец прийдёт и вай-вай тебе делать будет
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12.10.2021 20:36 Ответить
Это не один из тех икспертов что о невозможности и опасности постройки моста рассказывал?)))
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12.10.2021 20:38 Ответить
угадал !
страна моксель это фейк Господа Бога !
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12.10.2021 22:57 Ответить
Так они и не построили. Это им нидерландцы в качестве благодарности за сбитый боинг подсобили. А сами бы они до новых веников бы там лопатами махали.
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13.10.2021 00:43 Ответить
Ціцаво що мокшаніи тільки за рік набурили несчисленну кількисть скванин і на не малу глибину,а Україна на 30 років спромоглася пробурити тільки одну газову скважину яка може стати до роботи і ще через 30-ть років.
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12.10.2021 21:19 Ответить
А зачем Украине дырки в земле делать? Чтобы что? Это оккупантам пить нечего, вот они и суетятся.
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13.10.2021 00:41 Ответить
Не ,,что бы что,,а чтоб обеспечить себя газом и стать не зависимой от энергетических шантажистов.
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13.10.2021 06:36 Ответить
Чого мікро, треба мега землетрус у криму, хай бурять тисячу свердловин...))
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12.10.2021 21:29 Ответить
Украине надо тайно сделать подкоп в сторону Крымских водяных пластов, чтобы их тайно пополнять, дабы избежать землетрясения. Но одновременно чтобы кацапам жизнь была не малина, добавить туда LSD.
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12.10.2021 21:35 Ответить
поповнювати не варто, а метамфітаміна добавляти можна, не багато, але стабільно, щоб у них параноя розвинулась і перебили один одного
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12.10.2021 21:58 Ответить
Может мост упадет.
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13.10.2021 00:38 Ответить
 
 