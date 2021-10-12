США работают со странами Восточной Европы, чтобы они обеспечили газом Украину в случае прекращения транзита, - советник Госдепа Хохштайн
Украина должна оставаться транзитной страной при поставках российского газа в Европу, но в случае прекращения транзита Украина должна получить газ из стран Восточной Европы.
Об этом старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Мы работаем над тем, чтобы Украина продолжала быть транзитной страной при поставках российского газа в Европу. Но еще один момент - нужно обеспечить, чтобы в случае, если с транзитом что-то произойдет, Украина имела возможность получать газ из Европы", - сказал он.
По его словам, тут нужно, чтобы совпадали интересы энергетической безопасности, как Украины, так и Европы.
"США настроены, чтобы работать с представителями правительств других стран вашего региона с целью обеспечить в случае необходимости поставки газа из Европы в Украину, будь то через Словакию, Польшу или Венгрию", - сообщил Хохштайн.
При этом он отметил, что такие поставки должны быть организованы своевременно, особенно в случае острой необходимости или какой-то чрезвычайной ситуации.
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