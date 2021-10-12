Украина не планирует возобновлять импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона, - Минэнерго
Министерство энергетики Украины не рассматривает вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси для планового прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматривается. Минэнерго обращалось к НКРЭКУ с предложением запрета импорта из России и Беларуси", - заявили в министерстве.
В то же время по состоянию накопления угля отмечается, что увеличенный почти в 2 раза в августе график накопления "предусматривает возможность стабильного прохождения ОЗП в самых критических условиях".
"Финансовая возможность генерации для закупки угля стабилизирована. Что было сделано, в частности, для увеличения импорта угля", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня.
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просто смешнавызывает уважение
пока кроме вранье от кабмина, опы и ослика мы ничего не имеем
ТСН вражає! Батареї на хліб не намажеш! Треба просто перестати опалювати!
Андрій Луганський: Борщ без м'яса та холодні батареї при Зеленському це корисно. Просто ви не знали про це. Це не жарт, але ж при Порошенко такого не було?
- При Порошенко без опалення погано було. А при Зеленьському буде добре, тому що буде гріти його любов до простого народу!Порохоботченко: Коли здавалося, що більшого дна вже бути не може, ТСН все вражає і вражає умінням пробивати дно за дном. Ще й прикриваючись такими от «експертами».
То, що вже пора готуватись "... к земле..."
Зелёная энергетика, шишки и акация. Газ в балоне (по любой цене) для зажигалки.