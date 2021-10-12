Украина не планирует возобновлять импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона, - Минэнерго

Министерство энергетики Украины не рассматривает вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси для планового прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматривается. Минэнерго обращалось к НКРЭКУ с предложением запрета импорта из России и Беларуси", - заявили в министерстве.

В то же время по состоянию накопления угля отмечается, что увеличенный почти в 2 раза в августе график накопления "предусматривает возможность стабильного прохождения ОЗП в самых критических условиях".

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"Финансовая возможность генерации для закупки угля стабилизирована. Что было сделано, в частности, для увеличения импорта угля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня.