РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11222 посетителя онлайн
Новости Отопительный сезон
3 590 21

Украина не планирует возобновлять импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона, - Минэнерго

Украина не планирует возобновлять импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона, - Минэнерго

Министерство энергетики Украины не рассматривает вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси для планового прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматривается. Минэнерго обращалось к НКРЭКУ с предложением запрета импорта из России и Беларуси", - заявили в министерстве.

В то же время по состоянию накопления угля отмечается, что увеличенный почти в 2 раза в августе график накопления "предусматривает возможность стабильного прохождения ОЗП в самых критических условиях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЕС" Сюмар о срыве отопительного сезона: Люди стоят в очереди за дровами по 2-3 недели

"Финансовая возможность генерации для закупки угля стабилизирована. Что было сделано, в частности, для увеличения импорта угля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня.

Автор: 

Газ (10230) уголь (1001) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
до 1 ноября не так много времени осталось - посмотрим
пока кроме вранье от кабмина, опы и ослика мы ничего не имеем
показать весь комментарий
12.10.2021 21:22
+4
так почом там "буржуйкі"?..

показать весь комментарий
12.10.2021 21:33
+2
вся Украина
показать весь комментарий
12.10.2021 22:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь ни для кого не секрет, что наш импорт из рф оценивается миллиардами долларов. Поэтому позиция Минэнерго просто смешна вызывает уважение
показать весь комментарий
12.10.2021 21:08 Ответить
нагадати як 3 роки тому вчинили з учасниками блокади , які хотіли це припинити ?
показать весь комментарий
12.10.2021 22:11 Ответить
до 1 ноября не так много времени осталось - посмотрим
пока кроме вранье от кабмина, опы и ослика мы ничего не имеем
показать весь комментарий
12.10.2021 21:22 Ответить
І скільки вас?
показать весь комментарий
12.10.2021 21:51 Ответить
вся Украина
показать весь комментарий
12.10.2021 22:05 Ответить
І "мандат" маєш, комісар від усієї України? От ти чувирло балакуче...
показать весь комментарий
12.10.2021 22:11 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ Дмитро Чекалкин

ТСН вражає! Батареї на хліб не намажеш! Треба просто перестати опалювати!
Андрій Луганський: Борщ без м'яса та холодні батареї при Зеленському це корисно. Просто ви не знали про це. Це не жарт, але ж при Порошенко такого не було?
- При Порошенко без опалення погано було. А при Зеленьському буде добре, тому що буде гріти його любов до простого народу!Порохоботченко: Коли здавалося, що більшого дна вже бути не може, ТСН все вражає і вражає умінням пробивати дно за дном. Ще й прикриваючись такими от «експертами».
То, що вже пора готуватись "... к земле..."

показать весь комментарий
12.10.2021 22:23 Ответить
так почом там "буржуйкі"?..

показать весь комментарий
12.10.2021 21:33 Ответить
6.200 и трубы. Можно мусором топить.
показать весь комментарий
12.10.2021 21:48 Ответить
булер'ян годиться на особняк чи теплицю, а хрущобу опалити тре' якусь плімутську плитку
показать весь комментарий
12.10.2021 22:01 Ответить
У меня энергоносителей для прохождения отопительного сезона запасено.
Зелёная энергетика, шишки и акация. Газ в балоне (по любой цене) для зажигалки.
показать весь комментарий
12.10.2021 22:42 Ответить
Из текста про таинственный "импорт" следует что идёт речь про гигокалории?
показать весь комментарий
12.10.2021 21:44 Ответить
Для багатьох ця перемога є зрадою- та то виключно їх проблема.)))
показать весь комментарий
12.10.2021 21:54 Ответить
Перемога над чим?
показать весь комментарий
12.10.2021 22:24 Ответить
Над подібними тобі хайперами як мінімум. І над ******- бо війна.
показать весь комментарий
12.10.2021 22:30 Ответить
Знищеня енергетична незалежність, це велика зебільна "перемога". І радіти цьому, це перемога над здоровим глуздом.
показать весь комментарий
12.10.2021 22:50 Ответить
Що тобі знищили?- ну, окрім здорового глузду, звичайно!
показать весь комментарий
12.10.2021 22:54 Ответить
Можно из Польши импортировать.
показать весь комментарий
12.10.2021 21:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
показать весь комментарий
12.10.2021 22:42 Ответить
Краще..імна наїстися, чим щось отримати з московії.....
показать весь комментарий
12.10.2021 22:48 Ответить
Газовий геноцид жителів України продажними ублюдками - триває!
показать весь комментарий
13.10.2021 05:38 Ответить
 
 