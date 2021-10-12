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Новости Агрессия России против Украины
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Мемориальные доски погибшим воинам Владимиру Ковалю и Илье Павлову открыли в Хмельницком. ФОТОрепортаж

Сегодня в Хмельницком открыли мемориальные доски на фасаде профессионального лицея № 8 двум воинам, погибшим в районе проведения АТО/ООС. Один из них в свое время работал, а другой учился в этом заведении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Мемориальные доски погибшим воинам Владимиру Ковалю и Илье Павлову открыли в Хмельницком 01

Командир отделения 79-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ старшина Владимир Коваль погиб 8 мая 2019 на Приазовье - вследствие смертельного пулевого ранения во время прицельного ночного обстрела наших позиций в районе села Павлополь. 

В профлицее № 8 Коваль работал мастером производственного обучения до третьей своей ротации с боевой частью на войну. У героя осталась жена, дочь и внучка. Посмертно он был награжден орденом "За мужество" III степени, а по решению Хмельницкого городского совета ему присвоено звание "Почетный гражданин города Хмельницкого" (посмертно).

Мемориальные доски погибшим воинам Владимиру Ковалю и Илье Павлову открыли в Хмельницком 02
Мемориальные доски погибшим воинам Владимиру Ковалю и Илье Павлову открыли в Хмельницком 03

Илья Павлов в этом лицее получил специальность повара. Сразу после получения диплома он подписал контракт с частью Национальной гвардии Украины. Погиб Илья 24 ноября 2017 в районе проведения АТО. Осиротели его родители и две сестры, старшая из которых вместе с мужем сегодня продолжает защищать Украину в районе проведения операции Объединенных сил.

Мемориальные доски погибшим воинам Владимиру Ковалю и Илье Павлову открыли в Хмельницком 04
Мемориальные доски погибшим воинам Владимиру Ковалю и Илье Павлову открыли в Хмельницком 05

Участники памятного мероприятия почтили минутой молчания всех погибших защитников Украины.

Автор: 

Хмельницький (479) мемориальная доска (219)


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12.10.2021 21:21 Ответить
Вони вірили в Україну,боролися та гинули за Україну, та з Україною в серці,поки 73 % обирали зрадника та триччі уклоніста.Щоб зрозуміти хоч трішки як страшно зрадили усіх воюючих та загиблих на цій війні, можу передати розповідь військовослужбовця Дмитро Медвідя, який пересувається на інвалідному візочку ( йому кілька хребців забрали у попереку, але він добре дає собі раду), розповів історію. Коли їх градом накрило в окопах, бійці вже не очікували це пережити, вони зрозуміли, що це все. В очах були безвихідь і кінець. Їхній командир притиснув зброю до грудей і почав співати «Ніч яка місячна, зоряна, ясная». Ця пісня, ці 2 з половиною хвилини втримала їх на дусі. Останні хвилини життя вони були з українською піснею.З вірою в Україну!...
Вічна пам,ять шана та низький уклін загиблим воїнам України!
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12.10.2021 21:24 Ответить
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12.10.2021 22:39 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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12.10.2021 23:07 Ответить
Світла пам'ять вам, воїни. Захисники України.
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13.10.2021 00:07 Ответить
 
 