Мемориальные доски погибшим воинам Владимиру Ковалю и Илье Павлову открыли в Хмельницком. ФОТОрепортаж

Сегодня в Хмельницком открыли мемориальные доски на фасаде профессионального лицея № 8 двум воинам, погибшим в районе проведения АТО/ООС. Один из них в свое время работал, а другой учился в этом заведении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Командир отделения 79-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ старшина Владимир Коваль погиб 8 мая 2019 на Приазовье - вследствие смертельного пулевого ранения во время прицельного ночного обстрела наших позиций в районе села Павлополь.

В профлицее № 8 Коваль работал мастером производственного обучения до третьей своей ротации с боевой частью на войну. У героя осталась жена, дочь и внучка. Посмертно он был награжден орденом "За мужество" III степени, а по решению Хмельницкого городского совета ему присвоено звание "Почетный гражданин города Хмельницкого" (посмертно).





Илья Павлов в этом лицее получил специальность повара. Сразу после получения диплома он подписал контракт с частью Национальной гвардии Украины. Погиб Илья 24 ноября 2017 в районе проведения АТО. Осиротели его родители и две сестры, старшая из которых вместе с мужем сегодня продолжает защищать Украину в районе проведения операции Объединенных сил.





Участники памятного мероприятия почтили минутой молчания всех погибших защитников Украины.