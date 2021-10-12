Пятый украинский экипаж патрульного катера типа "Айленд" проводит практические занятия с Береговой охраной США

Пятый украинский экипаж патрульного катера типа "Айленд", который проходит подготовку в Балтиморе, США, приступил к практическим занятиям в море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

"Выходы в море осуществляются под руководством украинских моряков, а оценивание проводит Береговая охрана США. За первые несколько дней военные моряки украинских ВМС отработали ряд учений на оценку не ниже "хорошо", - говорится в сообщении.

Далее экипаж катера ждут экзамены и сертификация и дальнейшая служба на одном из катеров уже в Украине.

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