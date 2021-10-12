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Новости Агрессия России против Украины
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Пятый украинский экипаж патрульного катера типа "Айленд" проводит практические занятия с Береговой охраной США

Пятый украинский экипаж патрульного катера типа "Айленд", который проходит подготовку в Балтиморе, США, приступил к практическим занятиям в море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Пятый украинский экипаж патрульного катера типа Айленд проводит практические занятия с Береговой охраной США 01

"Выходы в море осуществляются под руководством украинских моряков, а оценивание проводит Береговая охрана США. За первые несколько дней военные моряки украинских ВМС отработали ряд учений на оценку не ниже "хорошо", - говорится в сообщении.

Далее экипаж катера ждут экзамены и сертификация и дальнейшая служба на одном из катеров уже в Украине.

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Автор: 

ВМС (1472) оборона (5213) США (26844)


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Коли вже будуть британські ракетні катери - основа і надія вітчизняного флоту
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12.10.2021 21:52 Ответить
Сколько лет прошло с момента, как США подарили эти катера Украине ?
Руководство всячески затягивает всё что можно - почему ?
Катера можно было за месяц доставить в Украину и ещё за месяц обучить экипажи. Что там сложного? Наши моряки отнюдь не тупицы.
Просто стыд и позор, такому руководству.
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12.10.2021 22:56 Ответить
Це п'ятий екіпаж. Перші два катери разом з навченими екіпажами вже два роки в Україні
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12.10.2021 23:18 Ответить
Та можна би пошвидше.
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12.10.2021 23:41 Ответить
Головне аби ці екіпажі разом з унітазами до расєї не повтікали...)))
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12.10.2021 23:24 Ответить
Не убегут,ибо идти дальше акватории баз и портов им главковерх команды не даст..
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13.10.2021 09:51 Ответить
щас зебики штраф наложат...
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13.10.2021 03:25 Ответить
 
 