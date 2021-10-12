Офис Генпрокурора обжалует домашний арест для Медведчука: Мера пресечения "не обеспечит надлежащего поведения лица"
Прокуратура обжалует меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Виктору Медведчуку, который подозревается в госизмене и содействии террористам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения народного депутата Украины в государственной измене и совершении по предварительному сговору группой лиц содействие деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Однако судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста", - указано в сообщении.
По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица. В связи с этим прокуроры будут обжаловать ее в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.
Сообщается, что прокуроры намерены доказывать, что такая мера необходима, учитывая существующие риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористических организаций. Сейчас в уголовном производстве не установлены все лица соучастников, не допрошены все свидетели, а часть из них не предоставили достоверных и полных показаний из-за опасений влияния на них подозреваемого и его сообщников. Кроме того, не учтена тяжесть инкриминируемых действий и наличие у народного депутата подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.
Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.
12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
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Це усе, що треба знати про реформу судової гілки влади в Україні за каденції вже ДВОХ президентів.
О, скільки слів, неначе поторочі!
І всі повз мене, ніби кулі, б'ють,
і всі мою минають суть,
а тільки строчать, строчать, строчать, строчать.
А я іду - крізь ці слова облудні,
незнані досі. Тут передова,
де всі твої бійці - одні слова.
І сіють зраду спогади марудні...
І "справи" довіряються перу
і забивають дух тобі єдиний,
і тьмою тьмиться образ України,
допіру він розтане - й я помру.
І в помережані блудливі ночі,
де ні жалю, ні радощів не ймуть,
а так живуть - і смерть свою жують.
О, скільки слів, неначе поторочі.
Василь СТУС.
"Вони добре знають, що записи 2014-2015 рр., які вони демонструють на своїх брифінгах і на які посилаються як на доказ, ніколи не будуть допустимим доказом, тому що це монтаж і я це стверджую"
"Ні оригіналів, ні оригінальних записуючих пристроїв. Це все справжнісінька туфта і результат фальсифікації"
https://zn.ua/ukr/POLITICS/medvedchuk-prokomentuvav-novu-pidozru-.html
Взагалі, говорити про "незаконність поставки вугілля з ОРДЛО в 2014- 2015 роках" досить дивно. Що треба було гордо і законно замерзнути? Чи, купувати в РФ?
На мій погляд це звинувачення шито білими нитками.
Із-за цієї вистави рейтинги ОПЗЖ зростуть іще більше на сході і півдні.
пиплу, шо хавает всё подряд, нужен постоянный движ - "вы просите песен? - их есть у меня"(с)
За госизмену нужен не домашний арест, а реальный, но этот мыльный пузырь, ударил по Власти..
Мертвечук не дурак и вряд ли делал что-то криминальное лично, единственное, за что его можно было посадить --за коллаборационизм, но зеленое стадо отказалось принимать этот закон, т.к. его написала оппозиция...
Так и живем--бесконечное шоу идиотов для идиотов!