Офис Генпрокурора обжалует домашний арест для Медведчука: Мера пресечения "не обеспечит надлежащего поведения лица"

Прокуратура обжалует меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Виктору Медведчуку, который подозревается в госизмене и содействии террористам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения народного депутата Украины в государственной измене и совершении по предварительному сговору группой лиц содействие деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Однако судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста", - указано в сообщении.

По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица. В связи с этим прокуроры будут обжаловать ее в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

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Сообщается, что прокуроры намерены доказывать, что такая мера необходима, учитывая существующие риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористических организаций. Сейчас в уголовном производстве не установлены все лица соучастников, не допрошены все свидетели, а часть из них не предоставили достоверных и полных показаний из-за опасений влияния на них подозреваемого и его сообщников. Кроме того, не учтена тяжесть инкриминируемых действий и наличие у народного депутата подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

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