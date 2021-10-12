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Новости Дело Медведчука
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Офис Генпрокурора обжалует домашний арест для Медведчука: Мера пресечения "не обеспечит надлежащего поведения лица"

Офис Генпрокурора обжалует домашний арест для Медведчука: Мера пресечения

Прокуратура обжалует меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Виктору Медведчуку, который подозревается в госизмене и содействии террористам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения народного депутата Украины в государственной измене и совершении по предварительному сговору группой лиц содействие деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Однако судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста", - указано в сообщении.

По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица. В связи с этим прокуроры будут обжаловать ее в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отправил Медведчука под домашний арест

Сообщается, что прокуроры намерены доказывать, что такая мера необходима, учитывая существующие риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористических организаций. Сейчас в уголовном производстве не установлены все лица соучастников, не допрошены все свидетели, а часть из них не предоставили достоверных и полных показаний из-за опасений влияния на них подозреваемого и его сообщников. Кроме того, не учтена тяжесть инкриминируемых действий и наличие у народного депутата подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Также читайте: "Слуга народа" Верещук считает, что кума Путина Медведчука посадят в тюрьму: "Очень тяжелые статьи"

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) мера пресечения (460) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+7
"Что думает курица, когда за ней бежит петух? Не слишком быстро ли я бегу?". Оток і наша рішуча прокурватура. Що заважало зєбуїнам за 2 роки в турборежимі відмінити статтю КПК про заставу та домашній арешт? Кожна ***** приміряє КПК на себе.
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12.10.2021 21:57
+7
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12.10.2021 22:17
+6
Когда зекрысу будут вешать
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12.10.2021 22:06
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Правила форума Совет форумчан
Я так понимаю с него решили снять домашний арест, но сделать это элегантно
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12.10.2021 21:52 Ответить
"Что думает курица, когда за ней бежит петух? Не слишком быстро ли я бегу?". Оток і наша рішуча прокурватура. Що заважало зєбуїнам за 2 роки в турборежимі відмінити статтю КПК про заставу та домашній арешт? Кожна ***** приміряє КПК на себе.
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12.10.2021 21:57 Ответить
Да цирк это! ЗЕбил пугал путина, что посадит его, если встречи не будет в нормандском формате и Нуланд поехала типа порешать к путину о встречу и если она будет, то Медведчука не посадят! Значит договорились и дали отмашку пока что не сажать! Шоу для лохов!
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12.10.2021 21:53 Ответить
Какое рвение! А Зелю не хотите привлечь??
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12.10.2021 21:56 Ответить
Зелю тільки після 2024 року.
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12.10.2021 21:57 Ответить
За ха им в цирке на дроте танцевать.
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12.10.2021 21:58 Ответить
шоу маст гоон
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12.10.2021 21:59 Ответить
Ахахаха))))вы ж ему залог даёте -как себя тогда "поведет лицо"?твари брехливые....
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12.10.2021 22:01 Ответить
" рухливі тварі"- це ті, хто у ВР прийняв таке законодавство.
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12.10.2021 22:03 Ответить
А где написано,что за спонсорство терроризма есть залог?)
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12.10.2021 22:05 Ответить
Суд може дати лише в межах того, чого вимагають прокурори. Це вам важко допетрати? Буває...
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12.10.2021 22:21 Ответить
Ну так суд и дал,то что имели в виду зепрокуроры...странно,что до вас не дошло)
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12.10.2021 22:23 Ответить
Так ти визначся, до кого в тебе претензії- ну, окрім Медведчука, до якого у вашої шобли претензій нема, бо партнер.
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12.10.2021 22:28 Ответить
Та я знаю,шо оно ваш партнёр -г+г беня с мертвечуком держит)
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12.10.2021 22:34 Ответить
Навіть в Зеленського не вистачило бабла купити Печерський суд- на це тільки ***** спроможне.
Це усе, що треба знати про реформу судової гілки влади в Україні за каденції вже ДВОХ президентів.
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12.10.2021 22:01 Ответить
Під час революції 1789-1794 років у Франції насадили всілякої сволочі у баржу, та й відкрили кінстони. Помогло.
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12.10.2021 22:06 Ответить
"кістони"
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12.10.2021 22:49 Ответить
Когда Печерский суд привлекут в полном составе к уголовной ответственности?
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12.10.2021 22:04 Ответить
Когда зекрысу будут вешать
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12.10.2021 22:06 Ответить
Так посади)может тупая бошка зекретина мешает?
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12.10.2021 22:07 Ответить
Імітація бурхливої діяльності ... Щоб виправдати ті мільярди, які дають на ту прокуратуру.
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12.10.2021 22:09 Ответить
***
О, скільки слів, неначе поторочі!
І всі повз мене, ніби кулі, б'ють,
і всі мою минають суть,
а тільки строчать, строчать, строчать, строчать.

А я іду - крізь ці слова облудні,
незнані досі. Тут передова,
де всі твої бійці - одні слова.
І сіють зраду спогади марудні...

І "справи" довіряються перу
і забивають дух тобі єдиний,
і тьмою тьмиться образ України,
допіру він розтане - й я помру.

І в помережані блудливі ночі,
де ні жалю, ні радощів не ймуть,
а так живуть - і смерть свою жують.
О, скільки слів, неначе поторочі.

Василь СТУС.
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12.10.2021 22:09 Ответить
лохи.
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12.10.2021 22:12 Ответить
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12.10.2021 22:17 Ответить
да, домашний арест для такого "лица" - это просто катастрофа, он, наверное не во всех своих комнатах был, а счас будет повод заглянуть..., это вам не в однушке выть на луну..., страшное наказание...., а вот если бы он на дверях ОП хер нарисовал, тогда да, загремел бы на нары как миленький...
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12.10.2021 22:19 Ответить
Ага, помню. При Парашенке он 25 лет отсидел!
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12.10.2021 23:01 Ответить
Я от читаю Медведчука, то він, на мій погляд переконливіший

"Вони добре знають, що записи 2014-2015 рр., які вони демонструють на своїх брифінгах і на які посилаються як на доказ, ніколи не будуть допустимим доказом, тому що це монтаж і я це стверджую"

"Ні оригіналів, ні оригінальних записуючих пристроїв. Це все справжнісінька туфта і результат фальсифікації"

https://zn.ua/ukr/POLITICS/medvedchuk-prokomentuvav-novu-pidozru-.html

Взагалі, говорити про "незаконність поставки вугілля з ОРДЛО в 2014- 2015 роках" досить дивно. Що треба було гордо і законно замерзнути? Чи, купувати в РФ?

На мій погляд це звинувачення шито білими нитками.

Із-за цієї вистави рейтинги ОПЗЖ зростуть іще більше на сході і півдні.
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12.10.2021 22:31 Ответить
Та тот мертвечук зесранью ещё так поелозит,когда ему надо будет...
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12.10.2021 22:36 Ответить
ватадиктова против меда
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12.10.2021 22:38 Ответить
шоу маст гоу он
пиплу, шо хавает всё подряд, нужен постоянный движ - "вы просите песен? - их есть у меня"(с)
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12.10.2021 22:49 Ответить
Понятно, цель мыльного пузыря против Медведчука, нанести удар по Порошенко, но не сработало.
За госизмену нужен не домашний арест, а реальный, но этот мыльный пузырь, ударил по Власти..
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12.10.2021 23:34 Ответить
Сколько угодно можно делать вид, что вы хотите посадить мертвечука, но если вы не ищете ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, а только языком мелете и статьями кидаетесь----грош вам цена, лицедеи зеленые!
Мертвечук не дурак и вряд ли делал что-то криминальное лично, единственное, за что его можно было посадить --за коллаборационизм, но зеленое стадо отказалось принимать этот закон, т.к. его написала оппозиция...
Так и живем--бесконечное шоу идиотов для идиотов!
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12.10.2021 23:56 Ответить
правильно.
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13.10.2021 03:29 Ответить
Мышиная возня прокуратуры закончится пшыком как и было здумано
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13.10.2021 06:46 Ответить
Мало ..
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13.10.2021 07:59 Ответить
Ползучая контрреволюция Печерского суда...
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13.10.2021 10:24 Ответить
 
 