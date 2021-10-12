Глава ВС Данишевская об "увольнении" Тупицкого Зеленским: Если "фактически уничтожить" судебную систему, "можно делать все, что угодно"

Глава Верховного Суда Украины Валентина Данишевская считает, что указ Владимира Зеленского об увольнении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого является иллюстрацией "конкретного давления на конкретных судей".

Об этом она заявила в программе "Мокрик по живому" в эфире hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Если будет разбалансирована, демотивирована и фактически уничтожена судебная власть, тогда можно делать все, что угодно. Тогда ни право, ни закон, ни судебные решения не будут иметь значения. И последствия мы увидим позже с вами вместе", - считает глава ВСУ.

Напомним, 26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

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1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

27 марта 2021 года президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

В Офисе Президента заявили, что Зеленский намерен подавать апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным его указа от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым был отменен указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

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