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Глава ВС Данишевская об "увольнении" Тупицкого Зеленским: Если "фактически уничтожить" судебную систему, "можно делать все, что угодно"

Глава ВС Данишевская об

Глава Верховного Суда Украины Валентина Данишевская считает, что указ Владимира Зеленского об увольнении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого является иллюстрацией "конкретного давления на конкретных судей".

Об этом она заявила в программе "Мокрик по живому" в эфире hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Если будет разбалансирована, демотивирована и фактически уничтожена судебная власть, тогда можно делать все, что угодно. Тогда ни право, ни закон, ни судебные решения не будут иметь значения. И последствия мы увидим позже с вами вместе", - считает глава ВСУ.

Напомним, 26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд принял к рассмотрению иск Зеленского в деле назначения Тупицкого судьей КС

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

27 марта 2021 года президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

В Офисе Президента заявили, что Зеленский намерен подавать апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным его указа от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым был отменен указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тупицкому грозит 6 лет тюрьмы за незаконное использование ключа подписи платежных документов КС, - ГБР. ВИДЕО

Автор: 

Верховный Суд (1099) Зеленский Владимир (20493) Данишевская Валентина (41) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+12
Украинская судебная система - мафиозная группировка, прислуживающая ворам, коррупционерам, предателям интересов Украины.....
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12.10.2021 22:40
+11
Эт та овца, которая не имея судейского стажа хочет получить довічне судейское утримання в виде жирной пенсии не имея на это законных прав?
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12.10.2021 22:33
+10
Як можна знищити те, чого нема ? І що вже два президенти не в змозі реформувати?
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12.10.2021 22:32
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Правила форума Совет форумчан
У цієї теж мабуть рильце в пушку
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12.10.2021 22:29 Ответить
Всі судді повинні ходити обросші волоссям неначе бабуїни. 5 тисяч скотів тримають раком Україну вже 7 років.
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12.10.2021 22:41 Ответить
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12.10.2021 22:41 Ответить
Данішевська повідомила, що йде у відставку (на пенсію), і не лише вона одна. Причина дуже банальна - гроші... Великі гроші... Справа в тому, що зараз Данішевська отримує пенсію в розмірі 15 000 грн на місяць, але, якщо вона піде з роботи на пенсію, то відразу отримає 850 000 грн і потім ще по 150 000 грн щомісяця (згідно Закону, така сума передбачена на довічне утримування судді-пенсіонера)... Уявить, яку суму ці «судді» отримали за знесення справжньої судової реформи
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12.10.2021 22:43 Ответить
"За знесення справжньої судової реформи", якої не було, а тому і знесення бути не могло.
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12.10.2021 22:56 Ответить
Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе Источник:
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12.10.2021 23:01 Ответить
а разве среди них есть хоть кто-то у кого оно не в пушку?
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12.10.2021 22:37 Ответить
Як можна знищити те, чого нема ? І що вже два президенти не в змозі реформувати?
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12.10.2021 22:32 Ответить
Неужели не было?

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12.10.2021 23:04 Ответить
Так чего Украина не в НАТО от успешных реформ, на которые нападают?
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12.10.2021 23:14 Ответить
Так при Порохе президент Украины был приглашен участвовать на каждый саммит НАТО с 2014 по 2018 годы. И даже вопрос евроатлантической интеграции был внесен в Конституцию. Но потом нарид решил что нам этого не нужно, НАТО на хлеб не мажется, и привел к власти манкуртов и холуев олигархата. А теперь смачного, кушайте и не обляпайтесь.
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13.10.2021 00:30 Ответить
Эт та овца, которая не имея судейского стажа хочет получить довічне судейское утримання в виде жирной пенсии не имея на это законных прав?
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12.10.2021 22:33 Ответить
Це та вівця, що отримала посаду за каденції Порошенко.
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12.10.2021 22:36 Ответить
Данішевська це та суддя, яка заявила про намагання якогось слуги диктувати рішення по заставі
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12.10.2021 22:37 Ответить
Я от упевнений, що Данішевська не вівця, швидше за усе Ви чи зелений бот, чи зелений баран
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12.10.2021 23:28 Ответить
перед тим, як висратись, міг би перевірити, що в неї 12 років стажу безпосередньо судді.
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13.10.2021 03:22 Ответить
Російський кримінальний жаргон зеленого барана? Чи бота на роботі?
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13.10.2021 10:17 Ответить
ворон ворону глаз не выклюет. у этих главных саботажников демократических прозападных преобразований в Украине круговая порука работает как часы. как бы к Зеленскому не относились что тупицкого уволил это хорошо, но этого очень мало
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12.10.2021 22:36 Ответить
Данишевская права. Потерять Тупицкого равнозначно потерять страну. Не понимать этого -не понимать вообще ничего в реалиях Украины. Это был последний оплот на пути Зели к диктатуре.
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12.10.2021 22:38 Ответить
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12.10.2021 22:39 Ответить
тупицкий последний оплот на пути к диктатуре?!!!
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12.10.2021 22:39 Ответить
А може Майдани?
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12.10.2021 22:44 Ответить
Все-равно нужны судьи после майданов.
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12.10.2021 22:51 Ответить
Справа не в Тупицькому, а в порушення закону президентом, блокуванням їм КС і тиском на судей
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12.10.2021 23:24 Ответить
Ворон ворону оао не виклюе
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12.10.2021 22:38 Ответить
Украинская судебная система - мафиозная группировка, прислуживающая ворам, коррупционерам, предателям интересов Украины.....
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12.10.2021 22:40 Ответить
Та хто ж, влада, щоб прикормлені були на нужний випадок, чому ніхто не сидить і не сяде, а кошти з рабів стягують
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12.10.2021 22:53 Ответить
Перспективная ветка. Пиплу нравится беззаконие под видом борьбы с беззаконием.
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12.10.2021 22:53 Ответить
Так петросяны давно про линча пишут. Их линча по отношению к судьям поддерживаю.
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12.10.2021 23:10 Ответить
Дама, не желаете сказать о том, как тупицкий превысил свои полномочия, когда КС только признаёт конституционно или нет, а не отменяет весь закон своим решением. Депутаты и только они должны изменять-отменять законы, но не КС. Жизнь показала, что судьи сами нарушают законы, принимая наглые решения и не неся никакой ответственности за это. Ваше кодло надо давно разогнать по камерам.
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12.10.2021 23:07 Ответить
До чого тут Тупицький? КС у повному складі голосував. І, взагалі, то не функція Голови Верховного суду обговорювати рішення КС, вона їх повинна виконувати. Інакше хаос і беззаконня чи швидше за все ДИКТАТУРА зелених злодюжок
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12.10.2021 23:22 Ответить
Та шо там, помнится ОСО довольно эффективным было при низких затратах.
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12.10.2021 23:10 Ответить
До чого тут зарплата голови Верховного суду? Чи образливі слова на адресу судді?

Зелені ботики взялися за роботу? Накидують зелених кізяків на вентилятор

От в чому не права Данішевська?
«Якщо буде розбалансована, демотивована і фактично знищена судова влада, тоді можна робити все, що завгодно. Тоді ані право, ані закон, ані судові рішення не матимуть значення. І наслідки ми побачимо пізніше з вами разом»

А хто її розбалансовує (це іще м"яко сказано)? От той недолугий Нелох з дипломом КВК-ника юриста провінційного вузу?

Що не він паралізував КС ?
Ну, нещодавно бачили порушення закону при знятті Разумкова, порушення нахабне і цинічне ... І так кругом.
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12.10.2021 23:18 Ответить
Можно как угодно относиться к тупицкому и к Данишевской и вообще ко всем судьям, НО это не отменяет того, что указ полшестого НЕЗАКОНЕН на 100%.
Нельзя отменить указ о назначении на работу человека, если он проработал по нему 8 лет! Ни по Закону, ни по элементарной логике. Это полный треш!
Представьте ситуацию: вы пришли на работу на предприятие, проработали там 10, 20 лет---не понравились очередному руководителю и он не УВОЛЬНЯЕТ вас, а ОТМЕНЯЕТ ПРИКАЗ о вашем назначении! А как быть с вашим стажем : он есть или его нет?А зарплата за эти годы она учитывается как что ( по бухгалтерии) или вы ее должны вернуть? А продукция, которую вы выпустили, ее нет или предприятие ее должно отозвать? И т. д. Это бредовое решение, какого-то дурачка.
Да, тупицкий должен сидеть, НО по закону ( желательно, вместе с зельцманом)!
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13.10.2021 00:14 Ответить
Верховный Суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.
В Офисе Президента заявили, что Зеленский намерен подавать апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным его указа от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым был отменен указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Такого судебно-правового трэша нет наверное даже в Сомали ... Цирк угашенных клоунов продолжает свои представления.
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13.10.2021 00:19 Ответить
Просто бодаются две ветви власти - судебная и исполнительная. Причем неумело...
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13.10.2021 10:20 Ответить
Судова реформа 2016 року в Україні почалася тоді, коли я розіслав всім адвокатам України, внесеним до ЄРАУ, листи на бланку Готелю "Миргород" у конверті з емблемою Готелю "Миргород", тому я як ініціатор, а не Голова Верховного Суду, як продукт, можу міркувати про цю реформу і оцінювати її результативність.

Мені у 2019 році знову довелося втрутитися, я спочатку у вересні просто написав рукою персонально Валентині Іванівні листа, де попросив просто пройтися вулицями Києва, але мені її клєрк надіслав відповідь типу "пішов ти....".

Тоді я подав до Верховного Суду 2 (два) позови до ЗЕЛЕНСЬКОГО, ЦВК та ВРУ, надіслав їх , щоби зупинити "турборежим" і упередити тиранію, але що зробили Валентина Іванівна з Верховного Суду сотовариші? Так, вони просто ПРОДАЛИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ подані мною позови, точніше, обміняли на відмову від переформатування самого Верховного Суду і зменшення кількості його суддів.

І 2014 року, і 2019 року автором "моїх" документів є той, хто їх мені надиктував, коли я спав. Зображення справжнього автора "моїх" позовів від 2019 року до ЗЕЛЕНСЬКОГО я помістив на кожному аркуші як "водяний знак" (фоном), і його легко впізнає той, хто цінить Час. Я зробив лише те, що від мене вимагав Автор, і тепер Він вирішує, що робити з тими, хто не оцінив його дарунка.
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13.10.2021 02:14 Ответить
P.S.
Я не хворий на голову, просто я знаю, КОМУ САМЕ адресуються присяги, тексти судових рішень і молитви, коли їх проголошують (зачитують вголос) навіть у закритих приміщеннях, а також чому процесуальними законами вимагається, навіть у випадку прийняття рішень у письмовому провадженні, проголошувати їх вступну і резолютивну частини.

До слова, у 2019 році "мої" подані до Верховного Суду позови, апеляційні скарги на ухвали Верховного Суду, а також доповнення до позовів я прочитав уголос під диктофон, така була вимога Часу, а флешку з надиктованим текстом я також наклеїв на зворотній бік останнього аркуша документу і надіслав до Верховного Суду, маленька така.
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13.10.2021 02:26 Ответить
тупицкий - ценнейший корумпированный кадр януковича.
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13.10.2021 03:29 Ответить
Тю, можно подумать что зекоМанда не делает все что угодно начиная с незаконного роспуска Рады в 2019м.
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13.10.2021 06:47 Ответить
Тупого убрали - уже хорошо .
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13.10.2021 08:01 Ответить
Очередная порошенковская деятельница разговорилась

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13.10.2021 09:04 Ответить
Народ убирает все препятствия перед шмарклей на его пути к диктатуре. Ну ладно, ошиблись наивные и доверчивые и выбрали его, но зачем было убирать ВР чтобы угодить этому ослу? Зачем было идти навстречу Декрету у Земле, если было видно, что он собирается продавать землю по 210 тыс га.? Зачем было соглашаться на разгон КС и увольнение Тупицкого? Сейчас уже идёт замена судей ВС в угоду тому же шмаркле т.е Бени. А когда же народ скажет "Стоп"? А уже народ-то и спрашивать никто не будет.
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13.10.2021 09:25 Ответить
Да уж мы видим, как судебная власть сегодня сбалансирована и мотивирована ...на бабло!
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13.10.2021 10:10 Ответить
 
 