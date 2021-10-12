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Новости Взяточники
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Задержан сотрудник полиции Киевщины, который за 5 тыс. долл. отпустил находящего в розыске за разбой, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области правоохранители задержали на взятке начальника сектора криминальной полиции города Бровары.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержан сотрудник полиции Киевщины, который за 5 тыс. долл. отпустил находящего в розыске за разбой, - Нацполиция 01

34-летний сотрудник Броварского районного управления полиции задержал и доставил в полицейский участок мужчину, который скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в розыск Дарницким управлением полиции Киева по подозрению в разбое. Оперативник предложил 35-летнему разыскиваемому не принимать мер задержания для последующей передачи его сотрудникам столичной полиции. За эту ​​"услугу" потребовал 5 тыс. долларов "откупных" и дал пять дней на сбор нужной суммы.

После получения полицейским второй части указанного взятки - 50 тыс. гривен - его задержали на месте преступления сотрудники внутренней безопасности Нацполиции.

Задержан сотрудник полиции Киевщины, который за 5 тыс. долл. отпустил находящего в розыске за разбой, - Нацполиция 02

Фигуранту объявили о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

Автор: 

Бровары (338) взятка (6166) Киевская область (4150) Нацполиция (16496)


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Почему бы за пять штук и не отпустить разбойника?
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12.10.2021 23:03 Ответить
Всё это лишь слова, от 5 до 10 лет, а на деле, ни хрена такого серьёзного ему не будет, свои же ребята, поделятся, помирятся, и всё забудется. О же не первый, да и при том, не последний.
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12.10.2021 23:39 Ответить
как же так наша же самая честная полиция в мире...
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12.10.2021 23:47 Ответить
А как мусора сидят в одной тюрьме с бандитами???
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13.10.2021 00:32 Ответить
В них прийнято брати одразу на ліву карту через приват24, а не давати "5 днів" на збір.
Просто цей натупив від жадібності.
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13.10.2021 01:10 Ответить
Сегодня Украина погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Полиция не исключение. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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13.10.2021 06:26 Ответить
толстожопая мразь.....одни корупционеры вокруг да около....ЖАХ!!! такими заголовками пестрят все укр. новостные сайты .читаю много....ветку читаешь подряд заглавия....задержали, убили, ограбили, стрелянына, изнасиловали, задержали банду, нашли мёртвым, напали,сбила авто.((
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13.10.2021 09:34 Ответить
 
 