Задержан сотрудник полиции Киевщины, который за 5 тыс. долл. отпустил находящего в розыске за разбой, - Нацполиция. ФОТО
В Киевской области правоохранители задержали на взятке начальника сектора криминальной полиции города Бровары.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
34-летний сотрудник Броварского районного управления полиции задержал и доставил в полицейский участок мужчину, который скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в розыск Дарницким управлением полиции Киева по подозрению в разбое. Оперативник предложил 35-летнему разыскиваемому не принимать мер задержания для последующей передачи его сотрудникам столичной полиции. За эту "услугу" потребовал 5 тыс. долларов "откупных" и дал пять дней на сбор нужной суммы.
После получения полицейским второй части указанного взятки - 50 тыс. гривен - его задержали на месте преступления сотрудники внутренней безопасности Нацполиции.
Фигуранту объявили о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Просто цей натупив від жадібності.
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/