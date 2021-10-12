Задержан сотрудник полиции Киевщины, который за 5 тыс. долл. отпустил находящего в розыске за разбой, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области правоохранители задержали на взятке начальника сектора криминальной полиции города Бровары.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

34-летний сотрудник Броварского районного управления полиции задержал и доставил в полицейский участок мужчину, который скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в розыск Дарницким управлением полиции Киева по подозрению в разбое. Оперативник предложил 35-летнему разыскиваемому не принимать мер задержания для последующей передачи его сотрудникам столичной полиции. За эту ​​"услугу" потребовал 5 тыс. долларов "откупных" и дал пять дней на сбор нужной суммы.

После получения полицейским второй части указанного взятки - 50 тыс. гривен - его задержали на месте преступления сотрудники внутренней безопасности Нацполиции.

Фигуранту объявили о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.