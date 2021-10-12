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СБУ проверяет информацию о 3000 человек, которые хотят воспользоваться программой "Тебя ждут дома"

СБУ проверяет информацию о 3000 человек, которые хотят воспользоваться программой

Служба безопасности Украины проверяет информацию о трех тысячах человек, причастных к деятельности "ЛДНР" и желающих по программе "Тебя ждут дома" переехать на подконтрольные правительству территории и вернуться к мирной жизни.

Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь СБУ в Луганской и Донецкой областях Галина Прищепа, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, которые воспользовались этой программой, освобождаются от уголовной ответственности по соответствующим статьям уголовного кодекса Украины. Далее они могут оставаться на подконтрольной украинской власти территории или выезжать туда, куда они считают нужным и жить совершенно нормальной жизнью. Служба безопасности Украины не имеет опции, чтобы контролировать лиц, прошедших по программе. После нашей проверки мы в них уверены. Знаю, что один из участников программы пока живет в Дружковке, работает охранником в магазине. Другая участница программы уехала в Николаевскую область. Наши сотрудники помогли ей найти работу, потому что у нее многодетная семья. Она также вернулась к мирной жизни", - рассказала Прищепа.

Она подчеркнула, что эта программа работает исключительно для тех, кто добровольно обратился в полицию, чтобы пройти проверку на причастность к преступлениям на оккупированных территориях. Задержанные наемники РФ воспользоваться этой программой не могут.

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По состоянию на август 2021 года программой воспользовались более 420 человек.

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помилование (219) СБУ (19928) Донбасс (26956) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+2
Переїхати сюди? Тут же бандерівська мова, а у них рускаязичная чєлюсть.
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12.10.2021 23:15
+2
На тебе чекають вдома: звільнення з лав бойовиків, швидко, без реєстрації та смс
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12.10.2021 23:16
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Переїхати сюди? Тут же бандерівська мова, а у них рускаязичная чєлюсть.
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12.10.2021 23:15 Ответить
На тебе чекають вдома: звільнення з лав бойовиків, швидко, без реєстрації та смс
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12.10.2021 23:16 Ответить
Добраніч, українці!
Горить у пеклі, москалі!
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12.10.2021 23:17 Ответить
Умне теля двох мамок сосет.
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12.10.2021 23:19 Ответить
К предстоящим выборам "за жиддя" прирастет лохотратом как минимум на 3 тыс. или кто-то в серьёз верит, что у этих людей поменялись убеждения
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13.10.2021 00:06 Ответить
бешеных кротов нельзя вылечить. только усыплять без наркоза.
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13.10.2021 00:34 Ответить
Для них может быть только одна программа - "тебе чекаю на России" и никаких "вдома"
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13.10.2021 03:08 Ответить
боже сохрани! ненужно никакой такой программы. ненужно сюда никому ехать!!! понаехали уже хватит... сколько понаехавших бродит по улицам чужаков наркоманов и алкашни новенькой видно... жуть....а когда ещё деокупацию сделают донбасяо в УКРАИНУ! то вы же все прекрасно понимаете что в стране камня на камне и живого места не останется от памятных досок погибшим. памятникам их, флагов, парков, всего того что касается украинства и воинам погибшим всё сожгут и разобьют!если одинокое их быдло перебравшееся сюда вместе с их студентами что вытворяют и выставляют в инет как крушат памятники, жгут флаги, матерят украину и другое....((этоже чистейшая правда и реальность!
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13.10.2021 09:25 Ответить
 
 