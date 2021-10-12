СБУ проверяет информацию о 3000 человек, которые хотят воспользоваться программой "Тебя ждут дома"

Служба безопасности Украины проверяет информацию о трех тысячах человек, причастных к деятельности "ЛДНР" и желающих по программе "Тебя ждут дома" переехать на подконтрольные правительству территории и вернуться к мирной жизни.

Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь СБУ в Луганской и Донецкой областях Галина Прищепа, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, которые воспользовались этой программой, освобождаются от уголовной ответственности по соответствующим статьям уголовного кодекса Украины. Далее они могут оставаться на подконтрольной украинской власти территории или выезжать туда, куда они считают нужным и жить совершенно нормальной жизнью. Служба безопасности Украины не имеет опции, чтобы контролировать лиц, прошедших по программе. После нашей проверки мы в них уверены. Знаю, что один из участников программы пока живет в Дружковке, работает охранником в магазине. Другая участница программы уехала в Николаевскую область. Наши сотрудники помогли ей найти работу, потому что у нее многодетная семья. Она также вернулась к мирной жизни", - рассказала Прищепа.

Она подчеркнула, что эта программа работает исключительно для тех, кто добровольно обратился в полицию, чтобы пройти проверку на причастность к преступлениям на оккупированных территориях. Задержанные наемники РФ воспользоваться этой программой не могут.

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По состоянию на август 2021 года программой воспользовались более 420 человек.