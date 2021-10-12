Ляшко: Каникулы должны начаться 18-го, а не 25-го, сколько продлятся - пока неизвестно

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", - считает министр.

Ляшко пока не готов ответить, сколько продлятся осенние каникулы.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать ... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения", - подчеркнул министр здравоохранения, который добавил, что "обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения".

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На протяжении последних недель заболеваемость и смертность от COVID-19 растет на всей территории Украины.

За сутки 11 октября медики зафиксировали 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 352 человека.