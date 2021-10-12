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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко: Каникулы должны начаться 18-го, а не 25-го, сколько продлятся - пока неизвестно

Ляшко: Каникулы должны начаться 18-го, а не 25-го, сколько продлятся - пока неизвестно

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", - считает министр.

Ляшко пока не готов ответить, сколько продлятся осенние каникулы.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать ... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения", - подчеркнул министр здравоохранения, который добавил, что "обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения".

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На протяжении последних недель заболеваемость и смертность от COVID-19 растет на всей территории Украины.

За сутки 11 октября медики зафиксировали 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 352 человека.

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Да многие города уже с завтра объявили каникулы, т.к. школы просто нечем топить. До задницы уже ваши рекомендации.
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12.10.2021 23:43
+3
Нехай роблять канікули до Нового року. Гуляти, так гуляти...
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12.10.2021 23:43
+3
Полное собрание сочинений твоих богов Ленина и Маркса с чердаков достанут и ими отопят.
Так что ты троль путинский не переживай
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13.10.2021 07:02
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ляшко-калірований двбйб.
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12.10.2021 23:41 Ответить
Нехай роблять канікули до Нового року. Гуляти, так гуляти...
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12.10.2021 23:43 Ответить
якого саме Нового року, бо кожен рік після закінчення має Новий; ви який саме мали на уавазі, може 2030-й?..
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14.10.2021 09:56 Ответить
Да многие города уже с завтра объявили каникулы, т.к. школы просто нечем топить. До задницы уже ваши рекомендации.
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12.10.2021 23:43 Ответить
как нечем? а парты?... библиотека в каждой школе еще есть... пока есть...
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12.10.2021 23:49 Ответить
Так парт старых уже нет. А столы из ДСП плохо горят.
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12.10.2021 23:54 Ответить
Полное собрание сочинений твоих богов Ленина и Маркса с чердаков достанут и ими отопят.
Так что ты троль путинский не переживай
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13.10.2021 07:02 Ответить
Этого и следовало ожидать. Топить нечем школы, а дома чем топить в квартирах
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13.10.2021 08:19 Ответить
Давно треба було всю освіту перевести на дистанційне навчання, то не було б по 350 померлих щодня... Скільки тільки людей даром в могилу поклав Зеленський з своїми гореміністрами...
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13.10.2021 00:07 Ответить
перестань істирити, все нормально, всюди навчаюця і нічого страшного
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13.10.2021 14:08 Ответить
...шо не делает дурак! все он делает не так
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13.10.2021 00:35 Ответить
....министр ЗдравЦентрОпалення /жополиз в белом халате... медбрат, нет медбратуха/
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13.10.2021 04:16 Ответить
школа тоже кишит короной
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13.10.2021 06:12 Ответить
тупорилій владі під любим приводом потрібно відправити людей тіпа на карантин, а те, що діти тупіють їх цілком влаштовує, не буде кому думати і щось говорити, виросте нова рабсила
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13.10.2021 09:57 Ответить
Те що пік захворюваності буде вже у середині жовтня було зрозуміло ще у вересні усім, окрім міністра МОЗ, який розповідав про листопад. Не зрозуміло лише одне, чи то від безграмотності, чи з-за чиєю вказівкою???
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13.10.2021 11:36 Ответить
Министр МОЗ идиот, зачем было учителей заставлять вакцинироваться если все равно школы будут закрывать?
теперь вакцинированные учителя понесут заразу из школ в массы т.к. им разрешено все.
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13.10.2021 11:44 Ответить
Смотреть на мир широко открытыми глазами - это привелегия человека разумного.
( объявили каникулы, т.к. школы просто нечем топить.)
Научитесь правду дилегировать там, где всему миру трезвомыслящих деловых аспектов уже понятно, кто обосрался, считая что бубочкина верховная рада это совсем не зрада государственных интересов Украины.
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13.10.2021 11:59 Ответить
Туповатая зелень, вопрос сам напрашивается, переведите образование на теплое время года. Оказывается, вы затормаживаете, одна дурь в турборежиме.
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13.10.2021 15:26 Ответить
абсолютно розумового дегенерата Віктора Ляшка треба ізолювати від українського суспільства; ну і падлюки прийшли до влади, знищувати падлюк треба, як тарганів!!!
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14.10.2021 09:54 Ответить
Невігласи правлять Україною.
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15.10.2021 09:19 Ответить
"Каникулы! Могу хоть до обеда спать!
Каникулы! Могу весь вечер танцевать!
Каникулы! Гуляй хоть с самого утра!
Каникулы! Ребенку отдыхать пора!"©
Да чего уж там мелочиться?! Даёшь каникулы до лета! Топить, один хрен, нечем - нехай New Generation замерзает по домам
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15.10.2021 09:29 Ответить
 
 