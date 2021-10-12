Ляшко: Каникулы должны начаться 18-го, а не 25-го, сколько продлятся - пока неизвестно
Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", - считает министр.
Ляшко пока не готов ответить, сколько продлятся осенние каникулы.
"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать ... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения", - подчеркнул министр здравоохранения, который добавил, что "обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения".
На протяжении последних недель заболеваемость и смертность от COVID-19 растет на всей территории Украины.
За сутки 11 октября медики зафиксировали 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 352 человека.
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Так что ты троль путинский не переживай
теперь вакцинированные учителя понесут заразу из школ в массы т.к. им разрешено все.
( объявили каникулы, т.к. школы просто нечем топить.)
Научитесь правду дилегировать там, где всему миру трезвомыслящих деловых аспектов уже понятно, кто обосрался, считая что бубочкина верховная рада это совсем не зрада государственных интересов Украины.
Каникулы! Могу весь вечер танцевать!
Каникулы! Гуляй хоть с самого утра!
Каникулы! Ребенку отдыхать пора!"©
Да чего уж там мелочиться?! Даёшь каникулы до лета! Топить, один хрен, нечем - нехай New Generation замерзает по домам