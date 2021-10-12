Отбор на ЧМ-2022: Сборная Украины во Львове сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины

Сборная Украины во Львове в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре сыграла вничью 1:1 со сборной Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Счет в матче на 15 минуте открыл Андрей Ярмоленко. Боснийцы сравняли счет на 77 минуте благодаря голу Ахмедходжича.

В другом поединке группы D Казахстан проиграл Финляндии - 0:2.

Турнирное положение: Франция - 12 очков (после 6 игр), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Групповой турнир квалификации ЧМ-2022 сборная Украины завершит 16 ноября выездным поединком с Боснией и Герцеговиной.

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