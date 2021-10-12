Отбор на ЧМ-2022: Сборная Украины во Львове сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины
Сборная Украины во Львове в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре сыграла вничью 1:1 со сборной Боснии и Герцеговины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Счет в матче на 15 минуте открыл Андрей Ярмоленко. Боснийцы сравняли счет на 77 минуте благодаря голу Ахмедходжича.
В другом поединке группы D Казахстан проиграл Финляндии - 0:2.
Турнирное положение: Франция - 12 очков (после 6 игр), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).
Групповой турнир квалификации ЧМ-2022 сборная Украины завершит 16 ноября выездным поединком с Боснией и Герцеговиной.
Топ комментарии
+12 Rostyslav Komarnytsky
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+9 Лаур
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+7 Мистер Икс #492862
показать весь комментарий12.10.2021 23:47
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сели в защиту , плять , а играть кто ??
по твоей логике и в Хелсинки ехать не стоило, в Киеве ничья ж была)
Хоча вони за Україну
Жарко там
Тепер залежимо від інших і вже не знаєш, що і як рахувати, аби ми вийшли в стики.
Внизу я ссылку уже кинул на эту тему.
https://terrikon.com/football/teams/264 Босния
https://terrikon.com/football/matches/77265 -:-
https://terrikon.com/football/teams/540 Финляндия
13.11.21 16:00
https://terrikon.com/football/teams/148 Франция
https://terrikon.com/football/matches/77270 -:-
https://terrikon.com/football/teams/73 Казахстан
13.11.21 21:45
https://terrikon.com/football/teams/540 Финляндия
https://terrikon.com/football/matches/77260 -:-
https://terrikon.com/football/teams/148 Франция
16.11.21 21:45
https://terrikon.com/football/teams/264 Босния
https://terrikon.com/football/matches/77264 -:-
https://terrikon.com/football/teams/70 Украина
16.11.21 21:45
ЧМ-2022, Отбор. Группа E
Думаю що Ребров не краще буде.
В двух последних матчах, и сегодня, и против финов, вторые таймы проиграны вчистую. Тенденция однако. И это в играх не с самыми сильными соперниками. Прошлый раз пропетляли. Сегодня не удалось. Да похоже, что с этим тренером уже и не удасться.
Кроме одной победы, все ничьи (6). Так что на ничью в Боснии шанс есть. Но вряд ли нам даже ничья позволит занять второе место. Необходима победа.
Необходимо, чтобы тренер и Малиновский умерили свои гордыни и договорились. Думаю, что в этом им должны помочь другие, более гибкие люди.
Степаненко натякає тонше, скидає все на психологію, наш менталітет сідати до штрафного, коли результат влаштовує, але наголошує і на величезній втомі команди. Ярмоленко говорить різкіше, його сигнали тренеру промовистіші. Обидва після матчу на диво відверті. Команда не витримує грати за тактичними переконаннями Петракова. Гравці хотіли б більше контролювати суперника, події на полі, домінувати і не відпускати так легко. Не сідати фізично на 55 хвилині.
https://football24.ua/chs2022_tag51569/
" Особливість Петракова, яка лякає
Маліновський, Караваєв, Довбик. Хто наступний? Ніхто не помічає, як легко головний тренер збірної України розкидається кадрами, караючи гравців у тонусі та зі стабільною ігровою практикою на солідному рівні? Зате обожнює ставити знову і знову футболістів без досвіду чи тієї самої практики. А потім нарікати на посередній рівень чемпіонату і відсутність кадрів. Ось чому так? Хай буде Маліновський таким поганим для певної публіки і тренера, що не змовчав і висловив свою версію подій. А, ну і ще він повинен, як Роналду, забивати по 2 голи в кожній грі. Хоча ваш автор переконаний, що замінити Шапаренка на хвилин 20-30, аби гра і просування м'яча вперед не настільки просідали, Руслан цілком міг би.Образитися і надто легко стати бранцем своєї гордості. Зробити цапами-відбувайлами і відвести всі підозри від власних прорахунків. Не дати ані тіні шансу виправитися за помилки, довести тренеру і фанатам, що висновки зроблені. Петраков аж надто щирий у всьому, що робить і відчуває. Але досвідчений тренер відчуває, що краще захистити своїх гравців і вичитувати їх скільки завгодно за межами камер, ніж принижувати публічно. Можна доводити свою правду, можна висловлювати своє бачення, критику в коректній формі, але ж не підтримувати хіхікання одіозних осіб на телебаченні, які так солодко смакують кожну помилку футболістів, ніби самі ніколи не припускалися їх.
https://football24.ua/chs2022_tag51569/
Досить комусь із гавців лише подумати, що він розумніше за тренера, команди не буде. Гнати таких " розумників" далі і далі, аж поки вони самі не отримують тренерську ліцензію і тоді нехай керують.