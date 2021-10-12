Зеленский наградил орденом главу антикоррупционного комитета ВР "слугу народа" Радину
Орденом княгини Ольги III степени Анастасия Радина награждена ко Дню юриста.
Соответствующий указ №526 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Радина является членом парламентской фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва и членом созданной при Президенте Комиссии по вопросам правовой реформы.
Она возглавляет комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики. Комитет не дал оценки офшорному скандалу участием компаний президента Зеленского и его окружения, известному из расследования Panama Papers.
До того, как стать депутатом, Радина работала в общественной организации "Центр противодействия коррупции" и была экспертом USAID.
Орден княгини Ольги вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, общественной, производственной, научной, образовательной, культурной, сферах общественной жизни.
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или то зелох так возбуждается на третьякову?
Порошенко - президент, а Зеленський - президентовмісний продукт...
как оно там орало 5 лет назад?
"3000 долл в офшорах - это бОрыга, караул, ограбил!"
- 41 млн.долл, украденных януковощем и отмытых зеленским в офшорах - "это хорошо, это нормально, каждый киоск имеет офшоры!"(с)лещенко
На Януковича, кстати, уголовки нет в США, ВБ, Израиле и на Кипре. А на Коломойского есть.
Если бы Бубочка от слова "война" не писялся в штанишки, он бы и орденом "За пАбеду над Расией" всех друзей по награждал бы!
Что хвалит он какушку
- Ну ...
- Короче Оля, сколько хочешь?
- А можно не деньгами?
- ?
- Хотелось бы медальку какую-нибудь. Ну, так сказать, на память о работе депутатом