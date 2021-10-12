Зеленский наградил орденом главу антикоррупционного комитета ВР "слугу народа" Радину

Орденом княгини Ольги III степени Анастасия Радина награждена ко Дню юриста.

Соответствующий указ №526 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Радина является членом парламентской фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва и членом созданной при Президенте Комиссии по вопросам правовой реформы.

Она возглавляет комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики. Комитет не дал оценки офшорному скандалу участием компаний президента Зеленского и его окружения, известному из расследования Panama Papers.

До того, как стать депутатом, Радина работала в общественной организации "Центр противодействия коррупции" и была экспертом USAID.

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Орден княгини Ольги вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, общественной, производственной, научной, образовательной, культурной, сферах общественной жизни.