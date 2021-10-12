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Зеленский наградил орденом главу антикоррупционного комитета ВР "слугу народа" Радину

Зеленский наградил орденом главу антикоррупционного комитета ВР

Орденом княгини Ольги III степени Анастасия Радина награждена ко Дню юриста.

Соответствующий указ №526 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Радина является членом парламентской фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва и членом созданной при Президенте Комиссии по вопросам правовой реформы.

Она возглавляет комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики. Комитет не дал оценки офшорному скандалу участием компаний президента Зеленского и его окружения, известному из расследования Panama Papers.

До того, как стать депутатом, Радина работала в общественной организации "Центр противодействия коррупции" и была экспертом USAID.

Смотрите: Андрей был очень крутым парнем. Он живет в своем творчестве, - Зеленский передал орден семье Героя Украины Кузьменко (Скрябина). ФОТО

Орден княгини Ольги вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, общественной, производственной, научной, образовательной, культурной, сферах общественной жизни.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) орден (189) Радина Анастасия (18)


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Топ комментарии
+24
Вручаю вам заслуженный орден за надежно закрытые на коррупцию (мою в том числе) глаза. Спите дальше. Аминь.
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13.10.2021 00:00
+21
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13.10.2021 00:18
+18
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13.10.2021 00:03
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12.10.2021 23:59 Ответить
Поцеловать ещё забыл.
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13.10.2021 00:00 Ответить
скорее - "протестить" после того как "все айкосы выкурит и побегает по кабинету" с криками "баба - да, баба - да!"
или то зелох так возбуждается на третьякову?
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13.10.2021 00:46 Ответить
Понравилась ......ещё хочу Настеньку хочу ещё и ещё ....
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13.10.2021 07:37 Ответить
Вручаю вам заслуженный орден за надежно закрытые на коррупцию (мою в том числе) глаза. Спите дальше. Аминь.
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13.10.2021 00:00 Ответить
В чому різниця між Порошенком і Зеленським?
Порошенко - президент, а Зеленський - президентовмісний продукт...
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13.10.2021 06:43 Ответить
😆
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13.10.2021 10:11 Ответить
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13.10.2021 00:03 Ответить
нужно быть тупее шмария, например быть зебилом, чтобы поверить высказываниям сЫрожи лещенко
как оно там орало 5 лет назад?
"3000 долл в офшорах - это бОрыга, караул, ограбил!"

- 41 млн.долл, украденных януковощем и отмытых зеленским в офшорах - "это хорошо, это нормально, каждый киоск имеет офшоры!"(с)лещенко
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13.10.2021 00:35 Ответить
Не януковощем, а Коломойским.

На Януковича, кстати, уголовки нет в США, ВБ, Израиле и на Кипре. А на Коломойского есть.
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13.10.2021 02:28 Ответить
Смотрите на здоровье вашего три-два-раса. Смачного.

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13.10.2021 00:37 Ответить
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13.10.2021 00:05 Ответить
это считается смягчающим обстоятельством в суде) поэтому они друг другу их и раздают
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13.10.2021 00:09 Ответить
Це нагорода за те, що зробила все можливе для збереження корупції? 🤢 Дивно спостеріат нагородження працівників антикорупційної структур і комітетів на тлі величезних корупційних скандалів. Це м'яко кажучи моветон.
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13.10.2021 00:17 Ответить
ИСПАНСКИЙ СТЫД!
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13.10.2021 00:17 Ответить
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13.10.2021 00:18 Ответить
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13.10.2021 00:23 Ответить
Всё правильно! зЕлох с беней не сидят, а за это платить надо! Зато экономно, ведь платим ей мы, а не беня с зЕлохом и прочими глистами Украины...
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13.10.2021 00:23 Ответить
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13.10.2021 00:23 Ответить
Это уже смешно, лучшая шутка недели от пианиста, я бы сказал.
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13.10.2021 00:38 Ответить
Падуууумаеш!
Если бы Бубочка от слова "война" не писялся в штанишки, он бы и орденом "За пАбеду над Расией" всех друзей по награждал бы!
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13.10.2021 00:49 Ответить
Какушка хвалит питуха, за то,
Что хвалит он какушку
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13.10.2021 02:41 Ответить
правильно сделал.
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13.10.2021 03:26 Ответить
круто! зекоманда роздає нагороди не за досягнення, а за нічогонероблення.
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13.10.2021 03:34 Ответить
...(близко к теме) читал когда-то устройство женского полового органа, так по типу устройств есть типология "княгиня". Заметте, княгиня, но не Ольга
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13.10.2021 04:28 Ответить
Классика - награждают непричастных,наказывают невиновных,они там в кокаиновом тумане,понятия не имеют что происходит у людей внизу.
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13.10.2021 06:53 Ответить
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13.10.2021 07:22 Ответить
наче іграшки розвішують по корабельних соснах...******* зелена....
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13.10.2021 09:04 Ответить
- Оля, ты ЗА отставку Разумкова голосовать будешь?
- Ну ...
- Короче Оля, сколько хочешь?
- А можно не деньгами?
- ?
- Хотелось бы медальку какую-нибудь. Ну, так сказать, на память о работе депутатом
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13.10.2021 09:30 Ответить
підстилка добре підмахнула, Зеляпупенко кінчив і від щастя нагородив, бо жонка вже не так ********
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13.10.2021 09:54 Ответить
зЕлох не пойму,, это аванс или получка?
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13.10.2021 11:15 Ответить
Видать шо-то подгорает…..наверно собрался в отставку?
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13.10.2021 14:59 Ответить
 
 