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Новости Агрессия России против Украины
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Министр обороны США Остин посетит Украину в рамках европейского турне в октябре, - Пентагон

Министр обороны США Остин посетит Украину в рамках европейского турне в октябре, - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин планирует посетить Украину - визит состоится в рамках его предстоящего европейского турне.

Об этом 12 октября заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе", - сказал Кирби.

Кроме Украины американский министр посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.

Когда именно Остин прилетит в Украину, в его министерстве не уточнили, как и вопросы,которые он собирается обсуждать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Остин обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит, - Зеленский

Автор: 

Пентагон (1462) США (26844) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+2
Коротка історія москвії:
1157-1453 - Складова частина Золотої орди.
1453-1721 - Московське князівство (правонаступник Золотої орди).
1721-1917 - Імперія царів свято шанують традиції Золотої орди.
1917-1991 - Імперія зла. 1991-1999 - Імперія алкаша.
1999-2019 - Імперія *****.
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13.10.2021 00:48
+1
Нічого того що США не залише Украіну на самоті з агресором там він і не скаже. То все балачки...
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13.10.2021 00:18
+1
Кого тут посещать? Разве что только с Порошенко встретиться.
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13.10.2021 02:02
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Нічого того що США не залише Украіну на самоті з агресором там він і не скаже. То все балачки...
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13.10.2021 00:18 Ответить
Коротка історія москвії:
1157-1453 - Складова частина Золотої орди.
1453-1721 - Московське князівство (правонаступник Золотої орди).
1721-1917 - Імперія царів свято шанують традиції Золотої орди.
1917-1991 - Імперія зла. 1991-1999 - Імперія алкаша.
1999-2019 - Імперія *****.
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13.10.2021 00:48 Ответить
Правопреемником Золотой Орды стало Крымское Ханство и до 1721 года срань мацковская платила Дань Крымским Ханам...
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13.10.2021 04:06 Ответить
Эрудированный но неумный, или вокацапленный? По факту ты сейчас помахнул кацапам, зачем?
Хотя уже и школьники в Украине знают, что Москлвия поноправный военно- политический наследник З.Орды. Шведские ученнные не обнаружили в останках Ивана Грозного финоугорскиз генов, на 90/ днк царя тюркское. Даже если этотнеправда тотметафора в яблочко попадает правители Рассеи по ментальности монгольские ханы как были так и есть.
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13.10.2021 11:32 Ответить
Кого тут посещать? Разве что только с Порошенко встретиться.
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13.10.2021 02:02 Ответить
правильно.
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13.10.2021 03:25 Ответить
То что глава Пентагона посетит Киев я на цензоре говорил в конце сентября....
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13.10.2021 04:09 Ответить
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13.10.2021 04:11 Ответить
Карманный министр обороны, разваливающий и деморализирующий армию США, прилетит обмениваться опытом
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13.10.2021 06:39 Ответить
министр обороны США еще не успел приехать,а у ваты уже пердаки палахнули! значит все правильно делается!
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19.10.2021 17:22 Ответить
welcome american brothers!
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19.10.2021 17:24 Ответить
 
 