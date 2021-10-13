Министр обороны США Остин посетит Украину в рамках европейского турне в октябре, - Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин планирует посетить Украину - визит состоится в рамках его предстоящего европейского турне.
Об этом 12 октября заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе", - сказал Кирби.
Кроме Украины американский министр посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.
Когда именно Остин прилетит в Украину, в его министерстве не уточнили, как и вопросы,которые он собирается обсуждать.
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Хотя уже и школьники в Украине знают, что Москлвия поноправный военно- политический наследник З.Орды. Шведские ученнные не обнаружили в останках Ивана Грозного финоугорскиз генов, на 90/ днк царя тюркское. Даже если этотнеправда тотметафора в яблочко попадает правители Рассеи по ментальности монгольские ханы как были так и есть.