Министр обороны США Остин посетит Украину в рамках европейского турне в октябре, - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин планирует посетить Украину - визит состоится в рамках его предстоящего европейского турне.

Об этом 12 октября заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе", - сказал Кирби.

Кроме Украины американский министр посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.

Когда именно Остин прилетит в Украину, в его министерстве не уточнили, как и вопросы,которые он собирается обсуждать.

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