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Глава фракции "СН" Арахамия дважды летал в Вену на самолете Фирташа, - СМИ. ВИДЕО

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пандемии, когда границы с Европой были закрыты, дважды летал в Вену на самолете олигарха Дмитрия Фирташа.

Речь об этом идет в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

"От наших источников в правоохранительных органах нам удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что руководитель фракции президента во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой, дважды частным самолетом, который принадлежит структурам, связанным с Дмитрием Фирташем", – утверждает Ткач.

Цель обоих поездок, как утверждает сам Арахамия, - личная.

"Я обещал показать вам оф рекордс истинную причину, почему я туда летал. Там нет никакой политики или подтекста какого-то. Причина у меня реально уважительная – это медицинская причина", – утверждает "слуга народа".

Смотрите: "Чтобы все могли зарядиться": Арахамия был диджеем на собрании "Слуги народа" в Трускавце. ВИДЕО

Михаил Ткач подтвердил, что Арахамия действительно документально подтвердил цель поездки. Стоимость каждой поездки – 23 тыс. евро. По поводу самолета Дмитрия Фирташа народный депутат ответил так: "Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа, сданный в какую-то большую авиакомпанию, количество бортов которой – несколько сотен".

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Напомним, что Дмитрий Фирташ с 2014 года находится под следствием в Австрии. Олигарха обвиняют в международной коррупции. США требуют экстрадиции Фирташа.

Автор: 

Фирташ Дмитрий (1057) Арахамия Давид (989) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+63
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13.10.2021 01:26
+48
Голова фракції наркомана Віслюка Оманського Давид Арахамія літає літаками Фірташа на якого наркоман Зеленський наклав потешні санкції. Оце так боротьба з олігархами
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13.10.2021 02:32
+45
брехливішої партії-фракції, ніж слуги наркомана, в історії українського парламентаризму ще не було
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13.10.2021 02:09
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А чому ви дивуєтеся? Вся "пАРТІЯ" створена на гроші коломоя.
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13.10.2021 09:46 Ответить
Тут медицина бессильна, тут патология на всегда. Просто хозяин обезьянки живёт в Вене и иногда хочет пошупать животинку.
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13.10.2021 09:50 Ответить
СОЧНИК !!!
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13.10.2021 09:52 Ответить
От бомжара! Воно ще й літає на шару. Видно, тему перетерти...
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13.10.2021 10:32 Ответить
Нихера вы не разбираетесь в борьбе с олигархами.это хитрый коварный план зе-манды. Давидка там насрал посреди салона.пусть знают проклятые олигархи
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13.10.2021 10:44 Ответить
Накинулися всі на Арахамчика Хломідійовича, ну злітав він до Фірташа на його літаку і що? Просто він являється нянею Фірташа і привіз підписати договори та інші папери, щоб перевести його гроші в офшор. "Слуга" крутиться як може, а журналюги "я тобі не дорогенька" ще посміги гавкати на такого великого патріота і спасителя України.
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13.10.2021 10:45 Ответить
Продовжимо змінювати ПРІЗВИЩА олігархічних кримінальних кланів-хижаків і далі? А головне те, що це робить сам "мудрий народ" , а от винен хто завгодно ,але не Ми !!! Може хоч раз прочитаємо Вічні Закони Державотворення і включимо Розум і почнемо ці Закони виконувати?
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13.10.2021 10:55 Ответить
Нє, ну а шо. "Новиє ліца"!

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13.10.2021 11:02 Ответить
ПОП літав у Вену до Фіташа, Арахамія літав у Вену до Фірташа, співпадіння?
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13.10.2021 11:17 Ответить
Летал за медицинским канабисом в лечебных целях
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13.10.2021 11:19 Ответить
Літав запитати Фірташа, чи не буде він проти списання його боргів перед бюджетом на 100млрд.грн, в рамках суворої боротьби з олігархатом 😃
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13.10.2021 11:27 Ответить
Нехай би хоч почитали щось із Юліана Семенова (правда,останнє,що отії "шпійони" читали-то,мабуть, "Буквар" у першому класі,та й той не до кінця). Так от, Штірліц,йдучи на зустріч із контрагентом, завжди залишав автомобіль за 2-3 квартали від місця її проведення.Того вимагала елементарна конспірація. А отії придурки чи-то зовсім без мозоку,чи-то геть обкурені, або п"яні,що на такеє міроприємство, як конспіративні зустрічі із агентами ворога,йдуть як на базар у неділю. Ну добре, у того мілкого мошеника АраХама мізків немає, ото точно, але в інших? Геть знахабніла уголовщина. Правда, якщо ОП отакеє свиноцтво "кришує", то чого би й ні?
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13.10.2021 11:36 Ответить
пи...раст
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13.10.2021 12:15 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3696572.html "Беспощадная борьба" ЗЕлёного ублюдка с олигархами - она такая...

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пандемии, когда границы с Европой были закрыты, дважды летал в Вену на самолете олигарха Дмитрия Фирташа.

Речь об этом идет в https://www.youtube.com/watch?v=iYGzJoExjXI расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача .
"От наших источников в правоохранительных органах нам удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что руководитель фракции президента во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой, дважды частным самолетом, который принадлежит структурам, связанным с Дмитрием Фирташем", - утверждает Ткач.
Стоимость каждой поездки - 23
Вот так , зебобики , развлекаются ваши слуги урода 😆
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13.10.2021 12:19 Ответить
Стоимость - 23 000 евро
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13.10.2021 12:20 Ответить
Майбутній президент. 73% уже на нього заточені.
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13.10.2021 17:54 Ответить
А вы думали, что давиды и иосифы будут думать за Микол та Валилiв!! Ха-ха
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13.10.2021 13:13 Ответить
Деолігархізація по зебільному
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13.10.2021 13:50 Ответить
А чего? Кофейку выпить.
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13.10.2021 14:24 Ответить
походу це таксі для усіх без винятків політиків країни
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13.10.2021 14:24 Ответить
Причина медицинская должна быть, как у всех в Украине, лечиться в Украине, это когда скорая не приезжает, когда денег нет, чтобы лечиться и вообще запретить гражданам Украины, ОСОБЕННО ЧИНОВНИКАМ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА БУГРОМ, ПОД СТРАХОМ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
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13.10.2021 14:47 Ответить
Для того что бы понять кто правит бал в стране "невыученных уроков" достаточно просто взглянуть на ФИЗИОНОМИЮ Арахамии... этого НЕДОчеловека...
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13.10.2021 15:30 Ответить
Сволочи, кругом одно начальство в ***** народа, некого даже на хрен послать...
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13.10.2021 15:41 Ответить
Когда уже эту обезьянку, опять в лес отправят, а???
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13.10.2021 15:46 Ответить
Для чого, вона ж така гарнюня.
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13.10.2021 17:52 Ответить
ну шо зебобики , благодаря вам -
новым небритым литсам
удалось
непагано прибарахлитса !
а как вы там?
цены - не кусаютца?
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13.10.2021 15:47 Ответить
на 46 тыс евро ему могли пересадку мозга сделать
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13.10.2021 15:56 Ответить
Цей чєл мені ніколи не подобався.
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13.10.2021 16:54 Ответить
Яка гарна мавпочка.
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13.10.2021 17:50 Ответить
То что он на самолете Фирташа летал в Вену где живет Фирташ, это, конечно же, чистой воды совпадение
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13.10.2021 19:29 Ответить
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