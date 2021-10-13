Глава фракции "СН" Арахамия дважды летал в Вену на самолете Фирташа, - СМИ. ВИДЕО
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пандемии, когда границы с Европой были закрыты, дважды летал в Вену на самолете олигарха Дмитрия Фирташа.
Речь об этом идет в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.
"От наших источников в правоохранительных органах нам удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что руководитель фракции президента во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой, дважды частным самолетом, который принадлежит структурам, связанным с Дмитрием Фирташем", – утверждает Ткач.
Цель обоих поездок, как утверждает сам Арахамия, - личная.
"Я обещал показать вам оф рекордс истинную причину, почему я туда летал. Там нет никакой политики или подтекста какого-то. Причина у меня реально уважительная – это медицинская причина", – утверждает "слуга народа".
Михаил Ткач подтвердил, что Арахамия действительно документально подтвердил цель поездки. Стоимость каждой поездки – 23 тыс. евро. По поводу самолета Дмитрия Фирташа народный депутат ответил так: "Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа, сданный в какую-то большую авиакомпанию, количество бортов которой – несколько сотен".
Напомним, что Дмитрий Фирташ с 2014 года находится под следствием в Австрии. Олигарха обвиняют в международной коррупции. США требуют экстрадиции Фирташа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3696572.html "Беспощадная борьба" ЗЕлёного ублюдка с олигархами - она такая...
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пандемии, когда границы с Европой были закрыты, дважды летал в Вену на самолете олигарха Дмитрия Фирташа.
Речь об этом идет в https://www.youtube.com/watch?v=iYGzJoExjXI расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача .
"От наших источников в правоохранительных органах нам удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что руководитель фракции президента во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой, дважды частным самолетом, который принадлежит структурам, связанным с Дмитрием Фирташем", - утверждает Ткач.
Стоимость каждой поездки - 23
Вот так , зебобики , развлекаются ваши слуги урода 😆
новым небритым литсам
удалось
непагано прибарахлитса !
а как вы там?
цены - не кусаютца?