Войска РФ за сутки шесть раз срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 12 октября, российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вблизи Зайцево позиции украинских воинов враг обстрелял из стрелкового оружия.

Возле Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского вражеске вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Причепиловки противник осуществил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников возле Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В сторону Марьинки наемники РФ открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь,

не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 7:00 утра 13 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.