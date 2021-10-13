Пьяный мужчина бросился на полицейских с вилами на Киевщине, они открыли огонь. ФОТО
В Киевской области пьяный мужчина бросился с вилами на полицейских.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.
11 октября около 18 часов по спецлинии полиции "102" поступило сообщение о краже инструментов. На вызов прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции Калиновского отдела полиции.
"На месте происшествия находились 63-летний отец и его 28-летний сын. Оба мужчины были навеселе. Увидев полицейских, они начали высказываться нецензурной бранью, хвататься за форменную одежду и бросаться в драку. Схватив вилы, молодой человек набросился на полицейских. На замечание работников полиции прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал из-за чего правоохранители вынуждены были осуществить предупредительный выстрел вверх согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции"", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение подозрения злоумышленникам.
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І ми будемо їм постійно про це нагадувати
Драка была вялая, Драка была без инициативная. Можно сказать драка совсем заканчивалась, но, на автомобиле, именуемом в народе "козел", к месту происшествия подъехали люди, именуемые в народе тем же словом..... И пошло, поехало
- Тим що звичайні люди спочатку читають потім думають а потім виловлюються а "ЗЕ-дебіли" зразу ляпають язиком а потім виправдовуються бо думать не вміють!
Почитай текст уважно і тобі все стане ясно!
Ты счастливый обладатель всех десяти.
https://spb.aif.ru/society/people/ne_obshchaytes_s_durakom_10_priznakov_glupogo_cheloveka
Схватив вилы, молодой человек набросился Источник:
Там по внешнему виду видно что молодой человек всю жизнь навоз лопатит, или скирды нагортает. Для него вилы что тинейджеру мобила.
Пусть мрази покажут видео с бодикамер