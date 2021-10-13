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Пьяный мужчина бросился на полицейских с вилами на Киевщине, они открыли огонь. ФОТО

Пьяный мужчина бросился на полицейских с вилами на Киевщине, они открыли огонь. ФОТО

В Киевской области пьяный мужчина бросился с вилами на полицейских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

11 октября около 18 часов по спецлинии полиции "102" поступило сообщение о краже инструментов. На вызов прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции Калиновского отдела полиции.

"На месте происшествия находились 63-летний отец и его 28-летний сын. Оба мужчины были навеселе. Увидев полицейских, они начали высказываться нецензурной бранью, хвататься за форменную одежду и бросаться в драку. Схватив вилы, молодой человек набросился на полицейских. На замечание работников полиции прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал из-за чего правоохранители вынуждены были осуществить предупредительный выстрел вверх согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции"", - говорится в сообщении.

Пьяный мужчина бросился на полицейских с вилами на Киевщине, они открыли огонь 01
Фото: сайт полиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение подозрения злоумышленникам.

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Киевская область (4151) нападение (2220) Нацполиция (16496)


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Топ комментарии
+31
Плохо в этой истории только то, что даже в тюрьме эти двое смогут снова проголосовать за зеленского.
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13.10.2021 07:54
+12
Яка б новина не була, завжди знайдеться якесь контужене, що приплете до неї голосування...
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13.10.2021 09:10
+9
Та ні, завжди знайдеться дебільне, що не розуміє взаємозв`язку між своїм дебілізмом і тим, за кого воно голосує і вибирає у владу.
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13.10.2021 09:39
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Плохо в этой истории только то, что даже в тюрьме эти двое смогут снова проголосовать за зеленского.
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13.10.2021 07:54 Ответить
Яка б новина не була, завжди знайдеться якесь контужене, що приплете до неї голосування...
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13.10.2021 09:10 Ответить
Та ні, завжди знайдеться дебільне, що не розуміє взаємозв`язку між своїм дебілізмом і тим, за кого воно голосує і вибирає у владу.
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13.10.2021 09:39 Ответить
Звідки контужене ЗНАЄ, хто за кого голосував, мабуть тому, що воно ще й дебільне, бо сує свої тупі виsєри в кожну шпарину
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13.10.2021 10:00 Ответить
Точно, при мародере такого не было.
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13.10.2021 10:01 Ответить
*мародер*- кличка твоего сожителя в теплотрассах чебосар,животное
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13.10.2021 13:41 Ответить
Молодец, песик, заслужил. Иди к мародеру он тебе чиколядку бросит.
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13.10.2021 13:55 Ответить
Я не нуждаюсь в подбросах чоколядок ,я достаточно зарабатываю ,рашкотварь падлючая
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13.10.2021 14:01 Ответить
Задарма лижешь? Это еще хуже.
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13.10.2021 14:03 Ответить
Работа такая у ботов)Знаешь,мне иногда кажется,что все эти полумозгие поклонники Питраликсеича совсем не его поклонники,а на самом деле боты Зели)Почему?Потому,что почитав их высказывания,сомневающийся за кого голосовать человек,уже никогда за Питраликсеича не проголосует.Видел хоть раз среди них объективного человека,принимающего факты,какими они есть,а не старающимся их перекрутить в свою пользу?Видел хоть раз такого,чтоб не оскорблял,не матерился,не проклинал всё и всех?Я тоже не видел.
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13.10.2021 11:11 Ответить
ТО тобі "повилазило"
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13.10.2021 11:21 Ответить
Ти ж пряме підтвердження сказаного в пості Alexey Lexx! До тебе ж ні хто не звертався та не ображав...
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13.10.2021 11:49 Ответить
Тобі не подобається? І деж ти у моєму пості бачиш "лайку в його адресу? Просто "простонародна" характеристика його висловлювання в адресу людей з якими він "не сходиться в політичних поглядах" От в його висловлюваннях якраз і проглядається пряма зневага до людей "не його кола" (до того ж саме "люди його кола" і виділяються своєю брехливістю та невмінням полемізувать з противниками - а він звинувачує в цьому своїх опонентів!)
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13.10.2021 11:58 Ответить
То у тебя что-то не туда залезло)
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13.10.2021 17:14 Ответить
Вот ты падлючая рашистская ботва ,лживая и подлая, идешь на 3 веселых буквы,животное...
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13.10.2021 13:46 Ответить
Гляди не обписяйся))
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13.10.2021 17:15 Ответить
жоден із 73% не повинен забути яке лайно він скоїв
І ми будемо їм постійно про це нагадувати
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13.10.2021 12:59 Ответить
Ну что,зебаран, тебе все еще не стыдно за свой выбор?
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13.10.2021 13:39 Ответить
Мудрийнарит,фуле...
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13.10.2021 13:37 Ответить
№баные цыгане везде одинаковые.
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13.10.2021 07:57 Ответить
Який постріл вгору і де прописаний?
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13.10.2021 08:09 Ответить
не задавай глупые вопросы и не будешь получать глупые ответы.
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13.10.2021 08:27 Ответить
"На месте происшествия находились 63-летний отец и его 28-летний сын. Оба мужчины были навеселе. Увидев полицейских, они начали высказываться нецензурной бранью, хвататься за форменную одежду и бросаться в драку. Источник: https://censor.net/ru/n3293664

Драка была вялая, Драка была без инициативная. Можно сказать драка совсем заканчивалась, но, на автомобиле, именуемом в народе "козел", к месту происшествия подъехали люди, именуемые в народе тем же словом..... И пошло, поехало
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13.10.2021 08:12 Ответить
Громкий заголовок, но само происшествие - ни о чём. Где растерзанные тела, где море крови наконец? Где всё это, цензор??? ))
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13.10.2021 08:25 Ответить
Фермери на усадьбЄ врожай святкували!
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13.10.2021 08:25 Ответить
Мусора хоть на вызов приехали или вломились в первый попавший двор?
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13.10.2021 08:29 Ответить
- Чим відрізняються "ЗЕ-дебіли" від звичайних людей?
- Тим що звичайні люди спочатку читають потім думають а потім виловлюються а "ЗЕ-дебіли" зразу ляпають язиком а потім виправдовуються бо думать не вміють!
Почитай текст уважно і тобі все стане ясно!
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13.10.2021 09:16 Ответить
Здесь 10 признаков, по которым можно определить тупого человека.
Ты счастливый обладатель всех десяти.
https://spb.aif.ru/society/people/ne_obshchaytes_s_durakom_10_priznakov_glupogo_cheloveka
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13.10.2021 09:30 Ответить
А ти до себе їх примірять не пробував?
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13.10.2021 09:33 Ответить
оооо,юрка эсс из Моржовии хрюканул
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13.10.2021 13:50 Ответить

Схватив вилы, молодой человек набросился Источник:
Там по внешнему виду видно что молодой человек всю жизнь навоз лопатит, или скирды нагортает. Для него вилы что тинейджеру мобила.
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13.10.2021 09:24 Ответить
Відразу видно що реформа вдалася
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13.10.2021 09:44 Ответить
Надеюсь камера у полицейских была включена и все есть на видео.
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13.10.2021 09:56 Ответить
Мусора залезли в частный двор?
Пусть мрази покажут видео с бодикамер
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13.10.2021 09:59 Ответить
Якась дуже дивнаісторія . Хто був заявником про кражку і викликав поліцію? Чому приїхала патрульна поліція і не СОГ? Ми почули лише версію поліції. Внаслідок реформи зараз ситуація така що іноді у цілих районних центрах вже не має ні слідчих ні спеціалістів (колишніх експертів) ні оперуповноважених))) Наприклад у Брусилівському районі Житомирській області (поруч) з цією Калинівкою...в поліції ліквідували чергову частину, слідчих та рперів...залишилися лише дільнічні та патрульна поліція...слідчі та експерти з операми лише в Житомірі та , можливо Коростишеві. Заяви про злочин ніхто не приймає і нічого не роблять.Версія затриманих може бути інша. Викликали поліцію і заявили про крадіжку, а поліцейські відмовились приймати заяви про злочин, сказали що заявники самі все "пробухали" і послали заявників "куди Макар телят не ганяв" та намагалися уїхати далі розсікати повітря на своїй красивій і коштовній машині..Так і виникла суперечка .. Заявники, можливо намагались зупинити машину
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13.10.2021 11:47 Ответить
штаны камуфло найс где такие купить...
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13.10.2021 11:59 Ответить
интеллектуалы.
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13.10.2021 18:41 Ответить
 
 