Пьяный мужчина бросился на полицейских с вилами на Киевщине, они открыли огонь. ФОТО

В Киевской области пьяный мужчина бросился с вилами на полицейских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

11 октября около 18 часов по спецлинии полиции "102" поступило сообщение о краже инструментов. На вызов прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции Калиновского отдела полиции.

"На месте происшествия находились 63-летний отец и его 28-летний сын. Оба мужчины были навеселе. Увидев полицейских, они начали высказываться нецензурной бранью, хвататься за форменную одежду и бросаться в драку. Схватив вилы, молодой человек набросился на полицейских. На замечание работников полиции прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал из-за чего правоохранители вынуждены были осуществить предупредительный выстрел вверх согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции"", - говорится в сообщении.



Фото: сайт полиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение подозрения злоумышленникам.

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