COVID-19: в Украине за сутки умерло почти рекордное количество пациентов - 471, зафиксированы 16 309 новых случаев заражения

В Украине зафиксированы 16 309 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 октября. Также за минувшие сутки зафиксирован 471 летальный случай, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале апреля 2021 года - 6 апреля 481 летальный случай, это был максимум с начала пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 12 октября 2021 в Украине:

зафиксированы 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 588, медработников - 288)

152 703 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 515 человек, полностью иммунизированы - 73 188 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализирован - 4 901 человек;

летальных случаев - 471;

выздоровели - 6 462 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 578 394 человека;

выздоровел - 2 304 361 человек;

летальных случаев - 59 523;

проведено ПЦР-тестов - 13 379 666.

С начала прививочной кампании привито 7 688 564 человека, из них получили одну дозу - 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 271 274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 959 836 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - не вакцинированные", - рассказали в Минздраве.









