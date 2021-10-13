COVID-19: в Украине за сутки умерло почти рекордное количество пациентов - 471, зафиксированы 16 309 новых случаев заражения
В Украине зафиксированы 16 309 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 октября. Также за минувшие сутки зафиксирован 471 летальный случай, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале апреля 2021 года - 6 апреля 481 летальный случай, это был максимум с начала пандемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 12 октября 2021 в Украине:
зафиксированы 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 588, медработников - 288)
152 703 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 515 человек, полностью иммунизированы - 73 188 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализирован - 4 901 человек;
летальных случаев - 471;
выздоровели - 6 462 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 578 394 человека;
выздоровел - 2 304 361 человек;
летальных случаев - 59 523;
проведено ПЦР-тестов - 13 379 666.
С начала прививочной кампании привито 7 688 564 человека, из них получили одну дозу - 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 271 274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 959 836 прививок.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - не вакцинированные", - рассказали в Минздраве.
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Я для себя определилась, хоть и переболела Ковид,но вакцинировала и себя и детей,и мужа.Да ,было страшно, потому что последствия могут быть непредсказуемыми, но они на тысячную долю вероятны,тогда как умереть от Ковид для невакцинированого все 100% шансов.
Вы только подумайте - бояться осложнений от вакцины или смерти и осложнений от Ковид? наверное надо просчитать шансы и все таки вакцинироваться.
Начнем с того, что "уговоры", "вмовляння" - еще хуже агитации, именно эту фразу я имел ввиду.
Ну и лично я переболел вирусом 3 недели назад, только наверно не дельтой, а старым добрым ковид-19, ибо была потеря обаяния: нюхал вьетнамскую звездочку и вообще даже намека на запах не было. Так вот тогда вопрос, зачем мне сейчас колоть вакцину, если мои антитела "на много круче"? Что бы получить сертификат о вакцинации? Серйозно? Сколько там укол помогает, пол года-год и колись снова, а естественный иммунитет на много дольше действует, если не навсегда, это к слову, что я не встречал людей которые бы болели 2-3 раза, как рассказывают по телевизору, что само собой пропаганда ибо проверить это нельзя, хотя может я и не прав, каждый может ошибаться.
если ты не хочешь вакцинироваться это твое решение поиграть со смертью
Боже, вам так запудрили мозги, что вы думаете, что если цепанул вирус то это прямой билет к апостолу Петру? Если бы это было так, то человечество уже бы давно кануло в лету. Тут даже спорить, собственно, глупо.
Оно и понятно: со всех утюгов пугают вирусами, нагнетают истерию по всем каналам - подрывая тем самым иммунитет, который снижает именно страх со стрессом от переживаний и человек подвержен другим заболеваниям на порядок сильнее, чем если бы ему не пудрили мозги и не пугали..
Нет,если цепанул вирус то это не у всех прямой билет к апостолу Петру,но только сегодня за сутки почти 500 человек туда отправились, женщина беременая например, и это на совести тех,кто думает только о себе. Я никогда не уважала трусов, но тут вопрос, кто трус, тот кто боится вакцинации, или тот кто провакцинировался. Безбашенность черта экстримальщиков,но даже тогда они распоряжаются только своей жизнью,а я видела как умирал задыхаясь ребенок, потому что, не было кислорода ,когда Зе укатал ковидные деньги на дороги, когда разворовали целевые,и какая то тварь посчитала что прикрыть рожу свою это нарушение ее свободы, мир не переживет что маска прикроет "неземную красоту".
Вы только представте что после того ,как такое отродье прочтет ваш комент,и игнорируя карантин последует вашим советам,вы готовы взять на себя последствия ваших коментариев?
Аргументы тут бессмысленны, но я попробую:
"публично всем говорить что вакцинированные тоже заражают других людей, что ставит под сомнение саму вакцинацию как эффективное мероприятие по борьбе с вирусом, это и есть агитация против вакцинирования"
- он прав. Это общеизвестный факт. Вы собиратесь спорить, что не заражают??
"Потому, что вы не уточняете,что вакцинированные если и болеют то легко ,или вовсе не болеют,и заразить они могут только невакцинированого или в случае если принесли заразу от не вакцинированного"
- бессовестная манипуляция. Вакцинированные тоже болеют, и не только легко, и умирают даже после 2х прививок. Ни 1 вакцина не дает 100% гарантии!! И заразить тоже могут вацинированного и принести заразу от него же. Что вы врете??
"тогда как умереть от Ковид для невакцинированого все 100% шансов".
- Ну просто беспардонная ложь!.
По офиц. статистике 2.5%.
Так что ваша "агитация" выглядит абсолютно недолугой и корявой.
Агрессивны вы, желая мне умереть за то, что вам аппелируют голыми фактами на вашу ложь. Идете в 👉
А доказательство моей правоты очевидно,назовите мне цифру погибших среди 7 688 564 вакцинированных? Цифра же погибших без вакцинации растет с каждым днем,и прежде кидаться на людей без намордника, прочтите статью,которую мы обсуждаем, 471 умерших,в основе невакцинированных, за сутки не впечатляет?
Я вас убеждала бы вакцинироваться вы бы огрызались, не убеждаю, желаю вам смерти. Вы определитесь если прививка это вред,то когда вам советуют не вакцинироваться, вы бегом себя уже приговорили к смерти.
Какая то дикая дремучесть.
Не вакцинируйтесь,оно вам надо?естественный отбор должен работать.
Холерные бунты - волнения горожан, крестьян и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F военных поселян в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897) Российской империи во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1831) эпидемии холеры 1830-1831 годов . Причины - недовольство введённым правительством запретом передвижений (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD карантинами и вооружёнными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA кордонами ) и слухи о том, что лекари и чиновники намеренно травят простой люд. Поддавшись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 панике , «возбуждённые толпы громили полицейские управления и казённые больницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-помещиков»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8B#cite_note-1 [1] .
Уровень образованности у антиваксов 21 века - как у горожан и крестьян в 19 веке.
Ловля на живца.
І це логічно, це підвищує довіру до влади. Не тупо переколоти всіх, кому не треба, і навіть кому
протипоказано.
Хорошо что Дарвин прочистит ряды конечно, сами виноваты, жалко только что нормальные люди и те у кого думающие дети тоже попадают под раздачу, хоть и на 2 порядка реже.
Сестра! Знову застрягла в мордокнижці?! А хто подвійний заштрик галаперидолу вкотить болєзному?!
Ворушіться, рідненькі, ворушіться! Тут поцієнтові геть зуйово!
ясно показывает уровень кацапизма и дебилизма...