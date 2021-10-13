Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 октября в мире зарегистрировали 389 864 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 745 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 239 481 625 случаев инфицирования, из них 389 864 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 881 590 человек, из них 6 745 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 216,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.







Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 8-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 3-ю позицию соответственно.



