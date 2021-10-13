Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 13 октября в мире зарегистрировали 389 864 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 745 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 239 481 625 случаев инфицирования, из них 389 864 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 881 590 человек, из них 6 745 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 216,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 8-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 3-ю позицию соответственно.
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Освіченість народу дається взнаки.
Зачем делать прививки, если вакцинация не защищает от новых штаммов и мы не замечаем, что создается коллективный иммунитет?
- У вакцин хороший показатель эффективности против штамма Дельта. Напоминаю всем, что вакцинированным считается человек, который получил две дозы и прошло хотя бы две недели после второй дозы. Тогда человек может рассчитывать на защиту, на то, что он не заболеет в тяжелой форме, не будет нуждаться в кислородной поддержке. Коллективный иммунитет действует в тех странах, которые покрыли первой и второй дозой группу риска и сейчас уже переходят к покрытию третьей дозой. Есть страны, которые вообще тотально вакцинировали абсолютно все население - там все супер с коллективным иммунитетом.
- Какие пациенты попадают в ковидные госпитали?
- Наш типичный пациент - невакцинированный человек из группы риска. Ковид не щадит людей старшего возраста: они не вакцинированы и имеют сопутствующие заболевания. И, к большому сожалению, это беременные женщины, которые должны быть вакцинированы от COVID-19 на любом сроке беременности. Но из-за неоднозначности консультирования, которое они получают, из-за страха перед вакцинацией они этого не делают. На мой взгляд, сейчас должно быть очень много внимания именно беременным женщинам для того, чтобы их защитить.
Своє відображення у вітрині.
Ну нічо. Провалиться опалювальний сезон - і виграємо медальку на зеліну шию..
Ваша Дельта.
ВЛАСНИЙ ВИБІР НЕДАЛЕКИХ ЛЮДЕЙ..