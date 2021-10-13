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Новости Репрессии в Беларуси
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"Создание псевдоорганов государственной власти": на Тихановскую и Латушко завели новое уголовное дело

Представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович заявил, что на лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и на бывшего министра культуры страны Павла Латушко завели новое уголовное дело. Их заподозрили в самовольном присвоении звания или власти (ст. 382 УК Беларуси, лишение свободы на срок до двух лет).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zerkalo.io, проект команды журналистов заблокированного в стране Tut.by.

"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другим участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси, создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", - сказал Кабакович.

Против Тихановской и Латушко в Беларуси были возбуждены и другие уголовные дела. Их обвиняют в создании и руководстве экстремистским обществом, призывах к свержению или изменению конституционного строя Беларуси или к совершению преступлений против государства, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и покушении на акт терроризма. Тихановская также проходит по делам о приготовлении к массовым беспорядкам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дура и мерзавка, - Лукашенко высказался о Тихановской. ВИДЕО

Комментарий представителя Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковичи на 5:10 минуте видео:

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+2
Якось "насрать"! Коли ми давали поради як саме скидать диктатуру то чули що "вони" не "майдануті" і у них є "свій" шлях Ми "махнули рукою": свій - то свій Ідіть! Заважать не будемо! У нас своїх проблем вистачає! Чого тоді ми повинні ТЕПЕР переживать за білорусів? Вони свій шлях вибрали!
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13.10.2021 08:58
+2
Сусіди білорусів! Ті самі що вже мають досвід скидання диктатури! А от хто ТИ такий що за білорусів розписуєшся? ОАЦовець? Чи прямо - "лахтинець" що строчить через білоруський портал?
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13.10.2021 09:08
+1
Нічого в тій Білорусі не буде. Тіхановська і далі буде розганяти хайп, а Лукашенко і далі буде перетворювати Білорусь у федеральний округ Московії...
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13.10.2021 08:58
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Нічого в тій Білорусі не буде. Тіхановська і далі буде розганяти хайп, а Лукашенко і далі буде перетворювати Білорусь у федеральний округ Московії...
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13.10.2021 08:58 Ответить
Якось "насрать"! Коли ми давали поради як саме скидать диктатуру то чули що "вони" не "майдануті" і у них є "свій" шлях Ми "махнули рукою": свій - то свій Ідіть! Заважать не будемо! У нас своїх проблем вистачає! Чого тоді ми повинні ТЕПЕР переживать за білорусів? Вони свій шлях вибрали!
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13.10.2021 08:58 Ответить
Сусіди білорусів! Ті самі що вже мають досвід скидання диктатури! А от хто ТИ такий що за білорусів розписуєшся? ОАЦовець? Чи прямо - "лахтинець" що строчить через білоруський портал?
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13.10.2021 09:08 Ответить
Да - и предыдущий пост был советом запаздывающему в эволюционном развитии.
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13.10.2021 09:40 Ответить
А ты кто такой, что-бы задавать вопросы на УКРАИНСКОМ сайте?
Иди задавай вопросы на своём СВОБОДНОМ беларуском сайте, может черенок в жопу не засунут.
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13.10.2021 10:35 Ответить
А хто б нам давав поради, бо ми такі розумні, що й ради собі не дамо ніяк -- все скочимо то в канаву, то в лужу.
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13.10.2021 13:36 Ответить
Ну то й живи! Ми не заважаємо!
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13.10.2021 09:37 Ответить
Да с терпилами, уже противно общаться.
Отдыхай, цветочный херой)))
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13.10.2021 10:37 Ответить
Ответ козла из мокшандии)))
Как только поднимается вопрос о ДОСТОИНТСВЕ ЧЕЛОВЕКА и НАЦИИ, у вас опущенных уродов набутылочных, сразу разговор про газ, зиму и остальное.
Опять прокололся мокшанский хер.
Ты не бЯрурсь, ты говно из мокшандии.
Отдыхай, упоротый подчеченец.
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13.10.2021 22:11 Ответить
И да, про терпил.
Рассказать набутылочнику подчеченскому про ограничение его прав и свобод, БЕСПОЛЕЗНО.
Ибо - тупой.
Рассказать, ну понятно, маЦковскому быдлу, про ограничение физдежа в тырнете и соответствующее за это наказание, тоже бесполезно. Ибо вещун-******, который что-то здесь высказывает , не иначе, как подстилка на зарплате от гебистов. Т.е. НАБУТЫЛОЧНОЕ подчеченское чмо.
Чувак, против вас, идиотов, давно заточены силы, которые вас уродов, очень быстро вычисляют.
Отдохни, присядь на бутылку, которое тебе ВСЕГДА подставляет чеченский руЦкий брат)))
Они, кстати головушки резали с завидной радостью)))
Или вы быдлятки мокшанские забыли об этом?
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13.10.2021 22:19 Ответить
Робкие белорусы..
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13.10.2021 09:22 Ответить
Вони голосували за Лукашенка. А Лукашенко даремно пожалів і випустив тіхановську, мабуть, думав, що вона проста мошка, а вона виявилась мухою ЦЦ.
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13.10.2021 13:45 Ответить
 
 