"Создание псевдоорганов государственной власти": на Тихановскую и Латушко завели новое уголовное дело

Представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович заявил, что на лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и на бывшего министра культуры страны Павла Латушко завели новое уголовное дело. Их заподозрили в самовольном присвоении звания или власти (ст. 382 УК Беларуси, лишение свободы на срок до двух лет).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zerkalo.io, проект команды журналистов заблокированного в стране Tut.by.

"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другим участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси, создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", - сказал Кабакович.

Против Тихановской и Латушко в Беларуси были возбуждены и другие уголовные дела. Их обвиняют в создании и руководстве экстремистским обществом, призывах к свержению или изменению конституционного строя Беларуси или к совершению преступлений против государства, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и покушении на акт терроризма. Тихановская также проходит по делам о приготовлении к массовым беспорядкам.

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Комментарий представителя Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковичи на 5:10 минуте видео: