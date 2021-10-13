"Создание псевдоорганов государственной власти": на Тихановскую и Латушко завели новое уголовное дело
Представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович заявил, что на лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и на бывшего министра культуры страны Павла Латушко завели новое уголовное дело. Их заподозрили в самовольном присвоении звания или власти (ст. 382 УК Беларуси, лишение свободы на срок до двух лет).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zerkalo.io, проект команды журналистов заблокированного в стране Tut.by.
"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другим участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси, создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", - сказал Кабакович.
Против Тихановской и Латушко в Беларуси были возбуждены и другие уголовные дела. Их обвиняют в создании и руководстве экстремистским обществом, призывах к свержению или изменению конституционного строя Беларуси или к совершению преступлений против государства, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и покушении на акт терроризма. Тихановская также проходит по делам о приготовлении к массовым беспорядкам.
Комментарий представителя Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковичи на 5:10 минуте видео:
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Иди задавай вопросы на своём СВОБОДНОМ беларуском сайте, может черенок в жопу не засунут.
Отдыхай, цветочный херой)))
Как только поднимается вопрос о ДОСТОИНТСВЕ ЧЕЛОВЕКА и НАЦИИ, у вас опущенных уродов набутылочных, сразу разговор про газ, зиму и остальное.
Опять прокололся мокшанский хер.
Ты не бЯрурсь, ты говно из мокшандии.
Отдыхай, упоротый подчеченец.
Рассказать набутылочнику подчеченскому про ограничение его прав и свобод, БЕСПОЛЕЗНО.
Ибо - тупой.
Рассказать, ну понятно, маЦковскому быдлу, про ограничение физдежа в тырнете и соответствующее за это наказание, тоже бесполезно. Ибо вещун-******, который что-то здесь высказывает , не иначе, как подстилка на зарплате от гебистов. Т.е. НАБУТЫЛОЧНОЕ подчеченское чмо.
Чувак, против вас, идиотов, давно заточены силы, которые вас уродов, очень быстро вычисляют.
Отдохни, присядь на бутылку, которое тебе ВСЕГДА подставляет чеченский руЦкий брат)))
Они, кстати головушки резали с завидной радостью)))
Или вы быдлятки мокшанские забыли об этом?