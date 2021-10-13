НАН опубликовала новый прогноз по COVID-19: Более 20 тыс. заболевших и до 500 летальных случаев в день к концу октября. ИНФОГРАФИКА

Национальная академия наук опубликовала новых прогноз развития коронавируса в Украине. К концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на прогноз ученых.

"В последние две недели заболеваемость и дальше быстро росла по всем ключевым показателям. По сравнению с предыдущим двухнедельным периодом, количество новых случаев болезни возросло в 1,9 раза, количество положительных результатов тестов ПЦР - в 2,1 раза, новых госпитализаций - в 1,7 раза. ... По сравнению с прошлогодними показателями в те же даты, положительных тестов сейчас вдвое больше, случаев болезни - в 2,5 раза больше, а летальных случаев - втрое больше. Стоит отметить, что 7-дневное среднесуточное число случаев болезни составило 264, и это больше максимального значения за весь прошлый год. Кроме того, за последние две недели этот показатель продемонстрировал рост в 2,3 раза", - отмечают ученые.

Ученые установили, что среднее количество новых случаев в Украине увеличилось до 13 175 человек в день, а смертей - 264 случая в день в среднем за последнюю неделю.

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Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) в течение недели 13-19 октября 2021 года и 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - в течение недели 20-26 октября 2021 года.

"Возможная заболеваемость в 20 тыс. ежедневных выявленных больных, ожидаемая в ближайшее время, будет отвечать до 500 летальных случаев в день", - прогнозируют ученые.

По данным НАН, количество занятых коек больными с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее приблизилось к 30 тыс., что больше прошлогоднего максимум и составляет около 60% от нынешнего максимума. При этом количество больных, которые нуждаются в кислороде превышает прошлогодний максимум в 1,8 раза и достигло 70% от нынешнего максимума, хотя еще две недели назад их было лишь 42% от нынешнего максимума.

"Вместе с тем, ситуация в регионах разная. Тогда как в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Закарпатской, Полтавской областях и в Киеве занятых коек менее 30% от максимумов предыдущих двух волн, в Волынской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях их количество уже превысило эти максимумы или вплотную к ним приблизилось. При этом в некоторых сложных регионах уже развернуто беспрецедентно много койкомест", - акцентировали ученые.





"В последние две недели заболеваемость и дальше быстро росла по всем ключевым показателям. Количество новых случаев болезни выросло вдвое за 2 недели и пять раз за месяц. В ближайшее время текущая волна в Украине, к сожалению, будет нарастать и дальше", - резюмировали ученые.