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Новости Коронавирус и карантин
4 021 28

НАН опубликовала новый прогноз по COVID-19: Более 20 тыс. заболевших и до 500 летальных случаев в день к концу октября. ИНФОГРАФИКА

Национальная академия наук опубликовала новых прогноз развития коронавируса в Украине. К концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на прогноз ученых.

"В последние две недели заболеваемость и дальше быстро росла по всем ключевым показателям. По сравнению с предыдущим двухнедельным периодом, количество новых случаев болезни возросло в 1,9 раза, количество положительных результатов тестов ПЦР - в 2,1 раза, новых госпитализаций - в 1,7 раза. ... По сравнению с прошлогодними показателями в те же даты, положительных тестов сейчас вдвое больше, случаев болезни - в 2,5 раза больше, а летальных случаев - втрое больше. Стоит отметить, что 7-дневное среднесуточное число случаев болезни составило 264, и это больше максимального значения за весь прошлый год. Кроме того, за последние две недели этот показатель продемонстрировал рост в 2,3 раза", - отмечают ученые.

Ученые установили, что среднее количество новых случаев в Украине увеличилось до 13 175 человек в день, а смертей - 264 случая в день в среднем за последнюю неделю.

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Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) в течение недели 13-19 октября 2021 года и 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - в течение недели 20-26 октября 2021 года. 

"Возможная заболеваемость в 20 тыс. ежедневных выявленных больных, ожидаемая в ближайшее время, будет отвечать до 500 летальных случаев в день", - прогнозируют ученые.

По данным НАН, количество занятых коек больными с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее приблизилось к 30 тыс., что больше прошлогоднего максимум и составляет около 60% от нынешнего максимума. При этом количество больных, которые нуждаются в кислороде превышает прошлогодний максимум в 1,8 раза и достигло 70% от нынешнего максимума, хотя еще две недели назад их было лишь 42% от нынешнего максимума.

"Вместе с тем, ситуация в регионах разная. Тогда как в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Закарпатской, Полтавской областях и в Киеве занятых коек менее 30% от максимумов предыдущих двух волн, в Волынской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях их количество уже превысило эти максимумы или вплотную к ним приблизилось. При этом в некоторых сложных регионах уже развернуто беспрецедентно много койкомест", - акцентировали ученые.

НАН опубликовала новый прогноз по COVID-19: Более 20 тыс. заболевших и до 500 летальных случаев в день к концу октября 01
НАН опубликовала новый прогноз по COVID-19: Более 20 тыс. заболевших и до 500 летальных случаев в день к концу октября 02

"В последние две недели заболеваемость и дальше быстро росла по всем ключевым показателям. Количество новых случаев болезни выросло вдвое за 2 недели и пять раз за месяц. В ближайшее время текущая волна в Украине, к сожалению, будет нарастать и дальше", - резюмировали ученые.

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) прогноз (698) статистика (2310) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Грош цена этой статистики. Рисуют под плачевную экономическую коньюктуру, которая складывается на фоне проблем с энергоносителями. В этом году усиленно рисуют. Просто загоняют народ по домам, чтобы не платить за содержание соцсферы и других учреждений на балансе бюджета. Газа то нет. Критически нет.
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13.10.2021 09:33
+5
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13.10.2021 09:06
+5
Я не отрицатель, я просто уверен, что то что нам льют в уши (не только в Украине), на 90% невыносимый шлак, информационные молоты, вгоняющие людей в инфаркты, депрессии, сводящие качество жизни на нет.
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13.10.2021 09:36
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13.10.2021 09:06 Ответить
Осваивает 25 млн, выделенных на пропаганду вакцинации?
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13.10.2021 09:12 Ответить
Негайно переводити навчальні заклади, особливо старшу та середні ланки на дистанційну освіту: діти заражають один одного в класі і несуть вірус в транспорт і додому. Діти маски не носять, тісно спілкуються в закритих приміщеннях. Тому і спалахи завжди восени, коли діти та студенти йдуть на навчання
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13.10.2021 09:13 Ответить
Это называется паранойя.
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13.10.2021 09:34 Ответить
"Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!" - М.С.Хрущов.
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13.10.2021 09:07 Ответить
По моєму, він сказав "задачи поставлены"
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13.10.2021 10:10 Ответить
Наши эпидемики по уровню умственного развития находятся на уровне младшей школы и способны максимум провести линию через две точки под линейку.
Может, пора пересмотреть уровень их финансирования?
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13.10.2021 09:08 Ответить
Если помните ЗЕ отправил в длительный отпуск отечественных специалистов, которые разработали ПЛР тесты в Украине. Затем закупили непонятно какие в китае.
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13.10.2021 09:18 Ответить
Академики планируют заболеваемость!
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13.10.2021 09:22 Ответить
Коллеги и братья по разуму академика кивы
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13.10.2021 09:29 Ответить
Если бы.
Планы нужно выполнять и перевыполнять, любой ценой.
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13.10.2021 09:37 Ответить
Грош цена этой статистики. Рисуют под плачевную экономическую коньюктуру, которая складывается на фоне проблем с энергоносителями. В этом году усиленно рисуют. Просто загоняют народ по домам, чтобы не платить за содержание соцсферы и других учреждений на балансе бюджета. Газа то нет. Критически нет.
показать весь комментарий
13.10.2021 09:33 Ответить
Я не отрицатель, я просто уверен, что то что нам льют в уши (не только в Украине), на 90% невыносимый шлак, информационные молоты, вгоняющие людей в инфаркты, депрессии, сводящие качество жизни на нет.
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13.10.2021 09:36 Ответить
Згоден з Вами. Недобросовісні (чи просто тупенькі) журналісти
нам подають якісь статистичні прогнози, а не висновки вчених мікробіологів чи епідеміологів. Але такі часи, на жаль, "рулять" дівчатка Грети, а "їх багато і їх не подолати".
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13.10.2021 10:23 Ответить
И это на фоне что все таки значительная часть населения уже вакцинировалась или как минимум переболела. А это значит что ни о каком " коллективном иммунитете" о котором нам рассказывали " светила науки" нет и не будет. Кроме этого когда после первой вакцинации, стали делать вторую ( Израиль в этом преуспел), а теперь уже третью ( и судя по всему это не предел), то вакцины сделанные с колес имеют малую и не продолжительную эффективность ( ну если имеют). Я еще бы понял одно вакцинирование раз в полтора, два.. ну пуская даже раз в год.. А три вакцинации в течении менее года, это уже признак что чего то ненормального. Вакцинироваться от одного и того же заболевания каждый квартал.. это несерьезно.
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13.10.2021 11:26 Ответить
Сказки Андерсена.
И реалии Израиля

October 13 (GMT)

562 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 12

1,770 new cases and 17 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 11

2,303 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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13.10.2021 11:32 Ответить
Сравнил уровень медицины Израиль и нас)
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13.10.2021 11:49 Ответить
Не вопрос о сравнении.. Не в этом вопрос. Там начали третью вакцинацию. На этом же сайте рассказывали что Израиль успешно вакцинировал до 80% населения второй дозой вакцины ( ставили в пример), и не смотря на это вводят строгие карантинные меры и начинают третью вакцинацию. Я же написал не об уровне медицины, а о том что вакцинации 1,2,3 за столько короткий период означает их неэффективность. И обещанного " коллективного иммунитета" нет и не будет. Вот и все.. Но каждый читает и видит в комментарии что хочет.
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13.10.2021 11:57 Ответить
Я Антипу писала. Он тут, ярый демагог и вакцинатор. Чуть что не так, бежит жаловаться админу
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13.10.2021 12:00 Ответить
Я админу жалуюсь только на неспровоцированные оскорбления. За некоторыми антиваксерами такое водится.
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13.10.2021 12:27 Ответить
ПС Вы даже приведение статистики считаете демагогией...
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13.10.2021 12:28 Ответить
Андерсен, опять сказки гонишь. Набери в гугле "израиль вакцинация" и промотай до зеленой диаграммы. Двумя дозами в Израиле вакцинированно 61,7% населения.
А с введением в Израиле бустерной вакцинации и заражаемость и смертность пошли на спад.
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13.10.2021 12:25 Ответить
Ну вот данные в Израиле вакцинировано 66,5% населения двумя дозами 61% от всего населения, третьей дозой 70% населения 60+ Вакцинация продолжается. Опять усиливаются карантинные меры с ношением масок, дистанцией и т.д. везде и вся..., даже просто на улице. И что это меняет,. Вопрос об эффективности вакцин если ими нужно в течении менее года вакцинироваться ТРИЖДЫ.( и это мы не берем в расчет людей которые уже переболели и имеют антитела. Думаю что сложив эти цифры мы и получим искомые 80 % населения о которых так упорно говорили ученые) Я не против вакцинации, но коллективного иммунитета она не даст, вакцины не эффективны если их нужно колоть трижды в течении менее года ( хотя видимо кого то спасают), и они не гарантируют что человек не заболеет, не будет носителем, да и в принципе что он не умрет. ( просто шансы становятся выше выжить) Вот и все. Появились заявления ученых что вакцинироваться нужно будет каждый год ( и судя по тенденции в три приема). Ну и еще от ученых " Вирус пришел надолго, а может быть навсегда" Да еще об одном. Ну представим что вакцинированный будет разносчиком без признаков заболевания... и что с этим тогда делать. Не кажется ли это тоже такой себе подводной миной.. Ведь 100% населения мы все равно не сможем вакцинировать как минимум двумя а то и тремя дозами, да еще и каждый год. Нужно реальнее смотреть на вещи. Ну а так как АНТИП спец в вопросах вакцинации, то может хоть он сможет мне ответить на один мой вопрос. Почему в перечне профессий к обязательной вакцинации нет мед работников и работников мед учреждений всех форм собственности. ( из опыта по знакомым, педагогов поголовно заставляют вакцинироваться, даже тех кто 1-2 месяца назад переболел . И они что бы не потерять работу вынуждены это делать ( я тут не спорю на сколько это нужно, может и нужно) А вот знакомые мед работники не вакцинировались, не болели, ни собираются вакцинироваться и ни кто их к этому не принуждает. Так где здесь логика. Если можно ответьте, на этот единственный вопрос.
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13.10.2021 15:48 Ответить
Кроме Вас, никто о 80% не говорил. Но любому человеку с логическим мышлением должно быть ясно, что если вакцинируют третьей дозой, то процент вакцинированных это не увеличивает.
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13.10.2021 16:21 Ответить
Первое- вы так и не ответили на мой вопрос , почему вакцинация не является обязательной для мед работников. Во вторых ( не стройте из себя дурня) я не складываю количество вакцинированых - на данный момент привито 66,5% населения Израиля, я добавляю потенциально переболевших за это время и в связи с этим имеющим антитела и не прошедших вакцинацию ( вот я и беру их порядка 13,5%, да эта цифра приблизительна конечно) Всего где то до 80% получается. Все ученые мира говорили что для коллективного иммунитета нужно что бы 75-80% граждан страны либо переболели либо были вакцинированы. Но так называемого коллективного иммунитета нет как нет. И поэтому вторая доза.. третья доза.. а там и четвертая, карантинные меры и все по новой. Коллективный иммунитет не выходит, вакцины пока не эффективны ( если их нужно колоть минимум трижды за такой короткий период, менее года) При этом вероятно все таки вакцинироваться нужно , как минимум для надежды на более легкое течение болезни. Ну и что тут не понятного .. Конечно при желании...
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13.10.2021 16:51 Ответить
Если бы я составлял списки профессий, подлежащих обязательной вакцинации, то я бы медиков туда включил. А почему их не включили туда Зебуины - задавай вопрос их чиновникам.
Вы не привели источник, окуда Вы взяли степень вакцинации двумя дозами в 65%.
А прибавлять те 13% переболевших некорректно. Во-первых, в Израиле вакцинируют и переболевшиз, а во-втрых, если чел переболел или привился блее, чем 6 месяцев назад - то считай, что иммунитета против ковида у него нет.
Мы сейчас видим, что с введением третьей дозы в Израиле и заболеваемость и особенно смертность пошли на спад, так что они все верно делают.
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13.10.2021 21:04 Ответить
Я наконец услышал от Ляшко ответ на мой вопрос про медиков и их отсутствия в списках на обязательную вакцинацию. Он сказал что, медиков не внесли в список потому что, тогда тех медиков которые откажутся от вакцинации нужно будет отстранять от работы а это приведет мед систему к коллапсу... Я если честно то в шоке, от такого объяснения. Т.е. медики не хотят вакцинироваться, заставить их не могут потому что они шантажируют государство коллапсом. Супер... А если учителей отстранят от работы.. то получается коллапса не будет что ли... Но учителя дисциплинировано идут вакцинироваться, а медики не собираются.. Ну и какое должно быть тогда доверие населения к вакцинации если сами медики не вакцинируются и их даже не хотят, не могут заставить этого сделать по причине шантажа. ( по сути) и это при том что у нас в стране патологическое недоверие к медицинской системе и медикам как таковым, к вакцинам и т.д. Думаю что подобное высказывание Ляшко приведет только к тому что вакцинироваться больше не станут ( скажут - ну ведь медики то сами не вакцинируются, боятся, значит что то такое знают о вакцинах чего нам не говорят. А у страха как говорится глаза велики.. Ну и что тогда они хотят.. какого результата..)
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13.10.2021 23:16 Ответить
 
 