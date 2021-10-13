Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба уволен с воинской службы из-за дачи показаний ВСК по делу "вагнеровцев", - Бутусов

Начальник Главного управления разведки Минобороны в 2016-20-м годах генерал-полковник Василий Бурба сегодня уволен с воинской службы из-за дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации по захвату российских террористов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

"По данным источников Цензор.НЕТ, рапорт на увольнение Бурба подал 14 сентября. Перед заседанием Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию Вагнергейта Бурба был вызван на встречу с министром обороны Андреем Тараном. Таран, по словам источника, приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний Временной следственной комиссии. Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим Тараном, и потому не требовала вообще никаких совещаний в Офисе Президента. Приказал не сообщать, как проходило заседание в кабинете Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношения к совершенно секретным операциям военной разведки - главу Офиса Президента Андрея Ермака, замглавы Офиса Президента Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко. Таким образом были созданы предпосылки к утечке информации о спецоперации. Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации", - рассказал журналист.

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"В ответ Бурба тут же в присутствии министра обороны написал рапорт об увольнении с воинской службы, и после этого отказался выполнять незаконные приказы Тарана", - отметил Бутусов.

"После написания рапорта об увольнении Бурба отправился на заседание ВСК и после этого неоднократно давал показания народным депутатам", - добавил он.

"По данным источников Цензор.НЕТ, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба", - акцентировал журналист.

"Сегодня официально приказом министра обороны Василий Бурба уволен с воинской службы", - рассказал Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.