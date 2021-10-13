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Новости Агрессия России против Украины
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Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба уволен с воинской службы из-за дачи показаний ВСК по делу "вагнеровцев", - Бутусов

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба уволен с воинской службы из-за дачи показаний ВСК по делу

Начальник Главного управления разведки Минобороны в 2016-20-м годах генерал-полковник Василий Бурба сегодня уволен с воинской службы из-за дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации по захвату российских террористов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

"По данным источников Цензор.НЕТ, рапорт на увольнение Бурба подал 14 сентября. Перед заседанием Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию Вагнергейта Бурба был вызван на встречу с министром обороны Андреем Тараном. Таран, по словам источника, приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний Временной следственной комиссии. Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим Тараном, и потому не требовала вообще никаких совещаний в Офисе Президента. Приказал не сообщать, как проходило заседание в кабинете Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношения к совершенно секретным операциям военной разведки - главу Офиса Президента Андрея Ермака, замглавы Офиса Президента Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко. Таким образом были созданы предпосылки к утечке информации о спецоперации. Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации", - рассказал журналист.

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"В ответ Бурба тут же в присутствии министра обороны написал рапорт об увольнении с воинской службы, и после этого отказался выполнять незаконные приказы Тарана", - отметил Бутусов.

"После написания рапорта об увольнении Бурба отправился на заседание ВСК и после этого неоднократно давал показания народным депутатам", - добавил он.

"По данным источников Цензор.НЕТ, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба", - акцентировал журналист.

"Сегодня официально приказом министра обороны Василий Бурба уволен с воинской службы", - рассказал Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Минобороны (9363) разведка (4179) увольнение (2679) Бутусов Юрий (4367) ЧВК Вагнер (1332) Ермак Андрей (1265) Бурба Василий (81) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+96
в мене нема слів..... нема емоцій.... щоб ви козляри клоунські повиздихали нафуй.
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13.10.2021 09:18
+68
Зеленский же сказал: Кто не с нашим Кварталом, тот против нас. По ходу они уже пошли по полному беспределу. Хуже не будет.
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13.10.2021 09:19
+66
"По данным источников Цензор.НЕТ, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба".

Источник:

Кто-то вменяемый еще сомневается, что комиссия Безмозглой фикция?
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13.10.2021 09:21
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Кто то сомневался что это произойдет?
И как то уже не настаивает Безумная на допросе Бутусова…
Спускают на тормозах.
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13.10.2021 13:30 Ответить
Крутое пике: клоуны куролесят, Ахметов на измене, Москва шпыняет своего Пиноккио

https://www.youtube.com/watch?v=bpLtyEf1oSk

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13.10.2021 13:59 Ответить
а таран почему следственной комиссии не отчитался?

когда уже его в отставку пойдут?
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13.10.2021 14:25 Ответить
А понятно для чего Бурба пошёл(или организовал совещание) на совещание в ОП?
Тут что то не так. Источник Цензора уж очень много знает - в частности о срыве 7 секретных операций по заявлению самого Бутусова.
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13.10.2021 19:46 Ответить
Якщо це правда , то чого вони нічого не бояться, влада ж не вічна, сядуть же ж з ганьбою аж зашелестить..?Взяли Бога за бороду...?Ну, ну...?!
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14.10.2021 05:34 Ответить
основное правило

основное правило зеленского, молчать и тихо мочить патриотов, правдорубов и просто чесных людей ставя, при этом на должности жлобов, воров, бандитов и просто, козлов отпущения...
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13.10.2021 14:26 Ответить
Бурба - генерал-полковник, 43 роки !!!!!!!!!!!

ЗЕля, ти вже майже сформував Військову Хунту !
Вітаю.....
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13.10.2021 14:42 Ответить
ПОРОХА СПИТАЙ!
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14.10.2021 08:47 Ответить
зеЛя и его банда за все будут отвечать!
а всех честных офицеров еще вернем на службу!
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13.10.2021 16:32 Ответить
Бурба повел себя принципиально и честно, а это больше о нем говорит чем любые воинские звания. Думаю, его звезда еще взойдет.
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13.10.2021 16:53 Ответить
А Таран не хочет присесть лет на 5-7? За такие игрища
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13.10.2021 17:00 Ответить
В мене таке враження, що час для повстання настав.
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13.10.2021 17:07 Ответить
Рано еще.
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13.10.2021 17:39 Ответить
*********... Гадалки, скільки майданів в історії України прописано...
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13.10.2021 17:39 Ответить
Таран - баран...
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13.10.2021 17:40 Ответить
А ведь верещук права - хватит жевать сопли, 73% именно этого и хотели. Зелёный занавесь.
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13.10.2021 18:00 Ответить
Да никого не будет - нарид выберет снова щеленского.
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13.10.2021 20:23 Ответить
Скільки можна терпіти це зелене свавілля?
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13.10.2021 18:55 Ответить
Таран должен быть немедленно расстрелян по закону военного времени, как и вся шобла ермак-демченко-татаров-ЗЕ_никчемность
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13.10.2021 20:26 Ответить
Бурба - Офицер с большой буквы! Сохранив честь и достоинство, он остался верен присяге!
Слава Украине!
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13.10.2021 21:31 Ответить
тварі зелені
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13.10.2021 22:01 Ответить
.... без Приказа, но под барабанный бой
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14.10.2021 07:35 Ответить

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14.10.2021 08:14 Ответить
ТО ГЕНЕРАЛ ПРОДОВЖУЄ СЛУЖИТИ - на ЯКІЙ ПОСАДІ?
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14.10.2021 08:49 Ответить
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