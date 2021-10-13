Без сохранения зарплаты: невакцинированных учителей начнут отстранять от работы на период карантина
Педагоги, не имеющие прививки от COVID-19, будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр напомнил, что педагоги включены в Перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы.
Если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки от COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.
"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", - подчеркнул Ляшко.
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Так что даже если принять...что болеют только не вакцинированные (что не является фактом)....то 97 процентов из них узнают...,😀
Такої статті в Кодексі про працю - НЕМАЄ...
Сертификат выписывает не вакцинированный семейный врач...
Проверяет сертификат в общественном месте не вакцинированный мент...
А виноват во всем учитель...😀
"без сохранения зарплаты"
4000 $ тю-тю
"За сутки 12 октября 2021 в Украине:
зафиксированы 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 588, медработников - 288) Источник:
Ми з колегами прийняли рішення з наступного тижня оскаржити https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-04102021--2153-pro-zatverdzhennja-pereliku-profesij-virobnictv-ta-organizacij-pracivniki-jakih-pidljagajut-obovjazkovim-profilaktichnim-scheplennjam Наказ МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".
‼️А також оскаржити https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-novi-pravila-pasazhirskih-perevezen-na-chas-karantinu зміни від 11.10.2021 до Постанову КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Щодо Наказу. Оскаржувати його будемо від нашої профспілки "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ФУНДАЦІЯ ПРАВНИКІВ", з метою захисту її членів, щоб уникнути тиску на окремих осіб.
так ж зараз зарплата, як й було обіцяно?!
то есть медикам не надо вакцинироваться. то есть они не с людьми общаются,и не с детьми...
а вот учителя-это обязательно. причём вопрос ставится однобоко,как серпом по яйцам-если учитель не вакцинован,то он заразит детей.
а сами дети нигде не могут заразиться,а потом заразить вакцинованного учителя. впрочем логика и ЗЕ,это не одна пара в сапоге.
Усі, хто працює з людьми: лікарі, викладачі, працівники соціальних органів, пошти, продавці в магазинах, поліція та інші повинні бути вакциновані, чи піти в неоплачувану відпустку, чи, взагалі, звільнені.
Спекуляції про те, що почали з вчителів - недоречні. Я розумію, що черговість обов"язкової вакцинації можна сперечатися, але по суті то не має значення
Ляшко, ты прямо от Гебрейсиуса получаешь свои указивки ?
Не проводились должным образом исследования вакцин. Вменяемые люди понимают что происхождение вируса искусственное. С какой целью и кто его создал не известно.
Вакцины это многомиллиардный бизнес, владельцам которого жизнь и здоровье отдельно взятого человека не представляет ценности. Как минимум их интересует только прибыль.
К тому же, на планете перенаселение. Уже много раз за прошедшие 100 лет проводились испытания на людях через прививки, приводящие к бесплодию у женщин и прочим проблемам со здоровье у людей.
С приходом эры интернета, стало проще контролировать стадо. В большинстве стран власть захватили кланы и отдавать ё не собираются. Люди не доверяют правительствам. Не ждут от них ничего хорошего. И тотальная забота о якобы здоровье граждан через вакцинацию (принудительную, путём нарушения прав человека и женевской конвенции) выглядит очень подозрительно.
А теперь представьте что на улице к вам подошёл не знакомый человек и потребовал от вас покорно подставить руку под укол непонятно чем из ампулы. Он начал бы угрожать и настаивать, вперемешку с просьбами помочь всему человечеству... Что бы вы ему сказали на это?)
Исходя из того что происходит в Украине, нет никаких оснований предполагать что власть заботится об украинцах!
И вдруг такая пропаганда из каждого утюга про заботу о здоровье граждан, вперемешку с истерией об ужасах вируса.
Все кто не пропили свои мозги и имеют хоть какой-то жизненный опыт понимают это...
Хто не зробить, той не зможе покупати горiлку!
Бiжи хутчише у чергу , бо не встигнеш)