Без сохранения зарплаты: невакцинированных учителей начнут отстранять от работы на период карантина

Педагоги, не имеющие прививки от COVID-19, будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр напомнил, что педагоги включены в Перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы.

Если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки от COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", - подчеркнул Ляшко.

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