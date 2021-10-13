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Новости Коронавирус и карантин
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В шести областях Украины наиболее угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые НАН

В шести областях Украины наиболее угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые НАН

Самая угрожающая ситуация с коронавирусом наблюдается в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.

О этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет ученых НАН Украины.

"Угрожающей, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, является ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн", - следует из отчета.

Подчеркивается, что самые высокие темпы госпитализации наблюдаются в ряде регионов Востока и Юга страны, а также на Житомирщине, Сумщине и в Черновицкой области, которая граничит с Румынией, где заболеваемость сейчас выше, чем в Украине.

Кроме этого, в Черновицкой области наибольшее (после Луганской области) количество летальных случаев в расчете на 100 тыс. населения. Третью позицию по данному показателю занимает Донецкая область.

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"Заболеваемость в столице остается существенно ниже, чем в целом по стране, учитывая данные об интенсивности госпитализаций и выявлении заболеваемости, демонстрируя также относительно слабые показатели роста", - добавляют учены. 

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
І опалювальний сезон не світить.
Уявіть скільки хворих буде.
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13.10.2021 09:29
+2
Наче вже і Степанова нема, а ситуація з короною в Україні знову традиційно провальна. Може джерело зарази в ОП?
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13.10.2021 09:37
+2
Ученые НАН, "лять, вы такие ученые как я балерина.
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13.10.2021 09:37
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І опалювальний сезон не світить.
Уявіть скільки хворих буде.
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13.10.2021 09:29 Ответить
холоднеча добряче вправляє мізки, а відсутність світла та можливості дивитися Г+Г лише піде на корість виборцю Зе Мопед шоу!
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13.10.2021 10:16 Ответить
Наче вже і Степанова нема, а ситуація з короною в Україні знову традиційно провальна. Може джерело зарази в ОП?
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13.10.2021 09:37 Ответить
У Степанова хоча б курточка тепла є за 650 000 гривень, тому він не замерзне, якщо не буде опалення в квартирі
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13.10.2021 10:03 Ответить
Ученые НАН, "лять, вы такие ученые как я балерина.
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13.10.2021 09:37 Ответить
Что значит "угрожающая"? Угрожает чем? 500 человек за сутки УЖЕ умерло, им уже ничего не угрожает. Напишите ещё, что зима угрожает холодами, а Новый Год угрожает лесным красавицам.
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13.10.2021 09:42 Ответить
учьониє нан-родичі ківи?
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13.10.2021 09:47 Ответить
В квартирах дубак опаленя і не думають вмикати
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13.10.2021 09:50 Ответить
Заведите криптоферму, станет тепло)))
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13.10.2021 10:01 Ответить
Alex Pavloshchuk


@GreyWraith

·
https://twitter.com/GreyWraith/status/1448136323315818499 2 ч



Панії та панове, а звідки ви дізналися, що із Зеленського має бути хороший президент? Спробую вгадати: чи не з телеканалу «1+1»? Зараз там пропагують цікаві речі, зокрема, користь відсутності опалення взимку та дієти із підібраних на смітнику зіпсованих продуктів…
Ви пробачте за банальність, але при Порошенку там розказували про корупцію та зубожіння, від яких нас мав рятувати Зеленський, але таких веселих передач точно не було. Тому я припускаю, що ці проблеми стали лише наслідками того, що Зеленський зараз президент.
… І то наслідками закономірними: запаси, зроблені за толкового попередника, проїли - отже, пора відправлятися в тур по звалищах за недоїдками (а чи будуть там ці недоїдки?).
Висновок: не хотіли думати тоді - будете мерзнути та злидарювати зараз.
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13.10.2021 09:50 Ответить
Спасибо В.В.Путину (*****) за газовый кризис,
Не надо платить за говноотопление, которое на 40% греет улицу, хорошо бы, чтобы и не начинало работать
Ублюдочное центральное отопление
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13.10.2021 09:56 Ответить
Зато,летом погуляли хорошо.
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13.10.2021 10:18 Ответить
Яка область відноситься до 77 регіону ?
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13.10.2021 11:45 Ответить
😂
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13.10.2021 11:58 Ответить
Ооо, так это эти неформалы коронавирусной статистикой, как собака фуфайкой крутят?!
В шести областях Украины наиболее угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые НАН
А когда их в лицах "красным раскрасят", то оно уже не так весело будет эту карусельку крутить.
Нет ничего глупее тщеславия, которое свою дорожку в тупике всех своих возможностей видят. Фуу, такими тупыми быть, учёные НАН.
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13.10.2021 12:05 Ответить
Учёные НАН не имеют отношения к этим высерам..
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13.10.2021 12:29 Ответить
Во всем интернете не нашлось фотографии скорой с нашими номерами?
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13.10.2021 12:40 Ответить
 
 