В шести областях Украины наиболее угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые НАН
Самая угрожающая ситуация с коронавирусом наблюдается в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.
О этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет ученых НАН Украины.
"Угрожающей, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, является ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн", - следует из отчета.
Подчеркивается, что самые высокие темпы госпитализации наблюдаются в ряде регионов Востока и Юга страны, а также на Житомирщине, Сумщине и в Черновицкой области, которая граничит с Румынией, где заболеваемость сейчас выше, чем в Украине.
Кроме этого, в Черновицкой области наибольшее (после Луганской области) количество летальных случаев в расчете на 100 тыс. населения. Третью позицию по данному показателю занимает Донецкая область.
"Заболеваемость в столице остается существенно ниже, чем в целом по стране, учитывая данные об интенсивности госпитализаций и выявлении заболеваемости, демонстрируя также относительно слабые показатели роста", - добавляют учены.
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Уявіть скільки хворих буде.
@GreyWraith
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https://twitter.com/GreyWraith/status/1448136323315818499 2 ч
Панії та панове, а звідки ви дізналися, що із Зеленського має бути хороший президент? Спробую вгадати: чи не з телеканалу «1+1»? Зараз там пропагують цікаві речі, зокрема, користь відсутності опалення взимку та дієти із підібраних на смітнику зіпсованих продуктів…
Ви пробачте за банальність, але при Порошенку там розказували про корупцію та зубожіння, від яких нас мав рятувати Зеленський, але таких веселих передач точно не було. Тому я припускаю, що ці проблеми стали лише наслідками того, що Зеленський зараз президент.
… І то наслідками закономірними: запаси, зроблені за толкового попередника, проїли - отже, пора відправлятися в тур по звалищах за недоїдками (а чи будуть там ці недоїдки?).
Висновок: не хотіли думати тоді - будете мерзнути та злидарювати зараз.
Не надо платить за говноотопление, которое на 40% греет улицу, хорошо бы, чтобы и не начинало работать
Ублюдочное центральное отопление
В шести областях Украины наиболее угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые НАН
А когда их в лицах "красным раскрасят", то оно уже не так весело будет эту карусельку крутить.
Нет ничего глупее тщеславия, которое свою дорожку в тупике всех своих возможностей видят. Фуу, такими тупыми быть, учёные НАН.