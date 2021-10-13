В шести областях Украины наиболее угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые НАН

Самая угрожающая ситуация с коронавирусом наблюдается в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.

О этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет ученых НАН Украины.

"Угрожающей, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, является ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн", - следует из отчета.

Подчеркивается, что самые высокие темпы госпитализации наблюдаются в ряде регионов Востока и Юга страны, а также на Житомирщине, Сумщине и в Черновицкой области, которая граничит с Румынией, где заболеваемость сейчас выше, чем в Украине.

Кроме этого, в Черновицкой области наибольшее (после Луганской области) количество летальных случаев в расчете на 100 тыс. населения. Третью позицию по данному показателю занимает Донецкая область.

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"Заболеваемость в столице остается существенно ниже, чем в целом по стране, учитывая данные об интенсивности госпитализаций и выявлении заболеваемости, демонстрируя также относительно слабые показатели роста", - добавляют учены.