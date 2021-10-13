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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине второй день подряд "красный" уровень по COVID-госпитализации, заболеваемость превышена почти в шесть раз, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине второй день подряд

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 13 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 438 (превышение в 5,84 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (864) и Черновицкой области (853).

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 16,1%. Более того, в шести областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 12 октября, в Украине в целом второй день подряд превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 63,5 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в 14 областях.

Также в Украине заняты 57,6% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в пяти областях.

По данным Минздрава, показатели в 15 областях Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных - "желтой".

В Украине второй день подряд красный уровень по COVID-госпитализации, заболеваемость превышена почти в шесть раз, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
за то дороги асфальтують.......не розтрусить до цвинтаря.
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13.10.2021 10:14
+4
Oго. Режим качается по-настоящему. Боятся майдана, твари зелёные.
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13.10.2021 10:25
+3
А почему по этому поводу молчит борцун и мастер спорта по борцунству с ковидом, некий обсос Зе? Он, что, в рот ЗЕленого говна набрал?
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13.10.2021 10:34
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Хочете допомогти країні ? побачили агітатора-пропагандона на Цензорі - відразу то спаму! не корміть коментарами потвор! Хай йдуть заробляти на форумах "вяликой страны" 404 без гимна , без флага, без знаков различия и с нелигитимным правительством, которое не выбиралось с момента штурма парламента на танках.
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13.10.2021 10:13 Ответить
Скажу Вам по секрету - з "гостями" із-за лісу дуже вправно розбираються адміни ЦН. А якщо якийсь мокшанін протискається через віпіени - ми його добиваємо чобітьми. Доречі майже така ж доля спіткає подоляночок.
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13.10.2021 10:34 Ответить
за то дороги асфальтують.......не розтрусить до цвинтаря.
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13.10.2021 10:14 Ответить
самe по причин високоiгоспiталiзацii i проводиться вакцинацiя. нe хочeш колотись - нe розраховуй на лiкарню. i нe прися туди!
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13.10.2021 10:16 Ответить
Правильно. Съел сосиску с пивом - не будут лечить. А то гады совсем расслабились. Не думают о своем здоровье, а им потом медицину подавай.
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13.10.2021 10:26 Ответить
у тeбe приклади справжнього узькогомозглого
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13.10.2021 12:52 Ответить
Та я вас умоляю, вчера знакомого врача, в сентябре вакцинированного пфайзером, госпитализировали.
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13.10.2021 10:36 Ответить
ти так аргумeнтуєш начe органiзм участь нe бeрe у цьому всьому. окрiм того вiн як лiкар має 50-100% контакт з вiрусом а важкiсть хвороби залeжить вiд кiлькостi вдихнутих вiрусинок.
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13.10.2021 12:57 Ответить
Дело не в том, как я аргументирую, дело в том, что вирус может заразить и вакцинированного, а вот течение болезни будет гоооораздо легче. Лично я уже вакцинирован Модерной.
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13.10.2021 13:23 Ответить
у мeнe про тe самe начe
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13.10.2021 13:37 Ответить
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13.10.2021 10:17 Ответить
Oго. Режим качается по-настоящему. Боятся майдана, твари зелёные.
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13.10.2021 10:25 Ответить
А почему по этому поводу молчит борцун и мастер спорта по борцунству с ковидом, некий обсос Зе? Он, что, в рот ЗЕленого говна набрал?
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13.10.2021 10:34 Ответить
Вєрнітє Стєпанова!
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13.10.2021 10:35 Ответить
А шо такое, курточка с пальтишком поизносились?
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13.10.2021 10:36 Ответить
а може відразу Супрун ?

Бо не встигла закрити всі інфекційні лікарні.

Немає лікарень=>немає хворих=>немає хвороби..
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13.10.2021 10:56 Ответить
При Супрун такої х..ні не було.
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13.10.2021 11:16 Ответить
Да уж.Походу в связи с падением веры человечества в Бога,человек нашёл себе нового Бога в лице Гиппократа.Теперь десятина из церкви Христа,плавно перетечёт в храм Гиппократа.Ведь людям треба,во что то верить.
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13.10.2021 10:44 Ответить
 
 