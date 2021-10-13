В Украине второй день подряд "красный" уровень по COVID-госпитализации, заболеваемость превышена почти в шесть раз, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 13 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 438 (превышение в 5,84 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (864) и Черновицкой области (853).
Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 16,1%. Более того, в шести областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.
По данным за 12 октября, в Украине в целом второй день подряд превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 63,5 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в 14 областях.
Также в Украине заняты 57,6% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в пяти областях.
По данным Минздрава, показатели в 15 областях Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных - "желтой".
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Бо не встигла закрити всі інфекційні лікарні.
Немає лікарень=>немає хворих=>немає хвороби..