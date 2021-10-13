В одной из столичных квартир загорелась стиральная машина, погиб мужчина, - ГСЧС

В одной из квартир Киева произошел пожар в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В 22:26 12 октября поступило сообщение о пожаре на пр. Науки, 18 в Голосеевском районе столицы.

Было установлено, что пожар возник в одной из квартир на 3-этаже 9-этажного жилого дома. В ванной комнате в стиральной машине возникло возгорание с распространением огня в коридор квартиры. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужского пола 1941 года рождения. Мужчина находился в лежачем положении в направлении движения к выходу из квартиры.

В 23:07 пожар на площади 5 кв.м был локализован, а в 23:12 - ликвидирован.

Окончательную причину пожара и обстоятельства смерти мужчины, будут устанавливать правоохранители.

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