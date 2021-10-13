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В одной из столичных квартир загорелась стиральная машина, погиб мужчина, - ГСЧС

В одной из столичных квартир загорелась стиральная машина, погиб мужчина, - ГСЧС

В одной из квартир Киева произошел пожар в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В 22:26 12 октября поступило сообщение о пожаре на пр. Науки, 18 в Голосеевском районе столицы.

Было установлено, что пожар возник в одной из квартир на 3-этаже 9-этажного жилого дома. В ванной комнате в стиральной машине возникло возгорание с распространением огня в коридор квартиры. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужского пола 1941 года рождения. Мужчина находился в лежачем положении в направлении движения к выходу из квартиры.

В 23:07 пожар на площади 5 кв.м был локализован, а в 23:12 - ликвидирован.

Окончательную причину пожара и обстоятельства смерти мужчины, будут устанавливать правоохранители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25577) пожар (5960) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+2
да уж, вероятно погибнуть от пожара стиральной машинки не так страшно, как утонуть в ней...
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13.10.2021 10:26
+1
В ванній кімнаті завжди підвищена вологість і встановлювати енергоємні прилади не рекомендується.
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13.10.2021 10:27
+1
у своїй машинці Siemens сам міняв тен, який прогорів... що сказати - горіти нема чому там взагалі! металевий корпус, карбонова камера....
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13.10.2021 10:34
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13.10.2021 10:18 Ответить
в детстве чуть не угорели в своём доме,почему то запомнилось что это не так страшно,тонуть намного страшнее
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13.10.2021 10:22 Ответить
да уж, вероятно погибнуть от пожара стиральной машинки не так страшно, как утонуть в ней...
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13.10.2021 10:26 Ответить
Война роботов началась. Маск был прав ))
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13.10.2021 10:21 Ответить
Труп, значит 1941 года рождения, да? Интересно как.
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13.10.2021 10:25 Ответить
теоретично - загорілася не сама машинка - бо в ній горіти нема чому - карбонова камера не горюча.. скоріш за все була кинута на гачок для рушників розетка-подовжувач, туди підключена машина.... трійник тільки так при нагрузці фонтан іскр видає... рушники висіли за дверима.. отже загорілися двері.. далі підлога з досок....ліноліум....
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13.10.2021 10:31 Ответить
Машинка старая, корродировал и коротнул тэн, затем не сработал старый автомат в щитке, стала гореть домовая проводка. В новых моделях есть датчик начавшейся коррозии тэна и машинка даёт звуковой сигнал на замену тэна, затем если пользователь и это игнорирует, перегорает сопротивление блока питания и она просто не включается.
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13.10.2021 10:42 Ответить
Тэны из нержавейки, или мне показалось?
У меня штук 5 лежит от разных машинок,
Но главное, что тэн включается при наличии воды в баке
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13.10.2021 12:40 Ответить
Вы что, не знали что нержавейка корродирует и рассіпается в растворах под напругой?
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14.10.2021 00:32 Ответить
В ванній кімнаті завжди підвищена вологість і встановлювати енергоємні прилади не рекомендується.
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13.10.2021 10:27 Ответить
И кто производитель этого говнодевайса, уж не Китай ли?
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13.10.2021 10:30 Ответить
у своїй машинці Siemens сам міняв тен, який прогорів... що сказати - горіти нема чому там взагалі! металевий корпус, карбонова камера....
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13.10.2021 10:34 Ответить
Горит проводка в устройстве от короткого, в том числе домовая.
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13.10.2021 10:47 Ответить
а что сейчас НЕ Китай?
Китай тоже разный бывает.
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13.10.2021 10:49 Ответить
Стиральные машины американского бренда Wirpool производятся в Словакии.
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13.10.2021 11:03 Ответить
Это же касается и бренда стиральных машин Индезит, который выкупили американцы. Завод по сборке находится также в Словакии.
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13.10.2021 11:09 Ответить
Срочно марку машинки в студию!
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13.10.2021 10:48 Ответить
Это какая то фантастика! В стиральной машине гореть нечему. Ну разве что, если она из пенопласта.
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13.10.2021 10:51 Ответить
горит проводка, лак трансформатора блока питания, затем домовая проводка.
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13.10.2021 11:11 Ответить
Діду було 80, машинка, скоріш за все, стара. Банально вийшов з ладу насос, води не набрало, і почало гріти насуху - а далі перегрів, КЗ і...

Та і невідомо, від чого людина померла - міг 220 отримати, коли вхопився вимикати машинку, що задимілася.

В любому випадку - це трагедія (
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13.10.2021 11:23 Ответить
Може бути причиною стара розетка/вилка. Вона нагрівається, горить. Можливо була не розетка а подовжувач ще часів дідової молодості. Горить на ура. Від дротів чи подовжувача загорілась пластикова кришка пральної машини.
В ванній кімнаті мабуть повно старого хламу, дерев'яна шафа, полички. Навалена на кришку машини білизна.

Може бути все, що завгодно. Важливі прдробиці, а їх немає.
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14.10.2021 17:34 Ответить
А автоматика как?
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13.10.2021 10:52 Ответить
яка автоматика, діду 80 років - скільки машині, невідомо...
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13.10.2021 11:23 Ответить
Может старая. Проводка могла загореться
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13.10.2021 10:53 Ответить
Щось зламалось... Дуже шкода, що таке трапляється.
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26.12.2023 11:13 Ответить
У мене також могло б таке статись, але я вчасно звернувся до майстра та https://master-plus.com.ua/ua/stiralnaya/ запчастини для пральних машин зміг знайти. Вислали з магазину Майстер Плюс дуже швидко. Працює пралка без нарікань.
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27.12.2023 18:42 Ответить
 
 