Впервые с конца апреля в Киеве более 900 случаев COVID-19 за сутки, умерли 19 человек, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки умерли 19 человек с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

За сутки выявили 978 новых случаев COVID-19 (всего 241 862 заболевших с начала пандемии).

Среди них 539 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 334 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 42 девочки от 10 месяцев до 17 лет и 63 мальчика от 8 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за минувшие сутки 19 человек умерли от COVID-19 (всего 5 595 летальных случаев).

В то же время 106 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 268 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

218 жителей столицы побороли коронавирус (всего 223 099 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (180), Дарницком (173) и в Днепровском (150).

Отметим, что в последний раз более 900 новых случаев коронавируса за сутки в Киеве регистрировали в конце апреля.

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