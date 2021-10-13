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Хватить жевать сопли. Украинскому народу безразлично, каким был регламент. Ему нужен результат, - "слуга народа" Верещук. ВИДЕО

Украинский народ ожидает результатов деятельности "Слуги народа".

Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире 24 канала, комментируя обвинения в несоблюдении Регламента Верховной Рады во время принятия закона об олигархах и увольнения спикера Дмитрия Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы пришли командой президента, за его плечами, благодаря его фамилии, но мы должны брать на себя ответственность. Народ нам сказал: "Смотрите, 73% за вас проголосовали. Мы не хотим коалициад, спикериад. Мы не хотим вообще ничего слышать. Мы вас выбрали. И даже беспрецедентно – монобольшинством". У нас есть возможность не оглядываясь направо, налево, не искать политической целесообразности, принимать решения. Это беспрецедентно. Это эпохально. Мы обязаны исполнить то, для чего нас сюда поставил украинский народ. А если мы будем заниматься фамилиями, хочу не хочу, могу не могу, буду не буду. Хватить жевать сопли. Хватит рассказывать о регламенте. Хватит рассказывать, что мы чего-то не можем. Знаете, как плохому танцору что-то всегда мешает. Регламент? Давайте поменяем регламент. Если мы по 16 тысяч поправок слушаем и 300 только к названию, то кто виноват? Нас завтра спросит украинский народ. Более того, он уже сегодня спрашивает: "То, что вы сделали?". Им безразлично, каким был регламент. Им нужен результат", - заявила Верещук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верещук метит на должность министра обороны

Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

В результате, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил: "Закон об олигархах тайком изменили, на подпись передали не тот вариант".

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. После этого, Разумков заявил: "Моя отставка произошла с нарушениям закона о регламенте".

Автор: 

ВР (29258) регламент (226) Разумков Дмитрий (1521) Верещук Ирина (504) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+108
Регламент єто правила, предлагаю, тогда не ждать ментов, а мочить на месте условного Трухина с ружбайки, если всем плевать
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13.10.2021 10:36
+89
Результат:
- ЗЕ отмывает ворованные деньги Коломойского;
- Арахамия летает самолетами Фирташа;
- Медведчуку дают домашний арест, а его заправки меняют бренд и успешно работают;
- Верещук вещает, что на законы плевать.
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13.10.2021 10:37
+65
Зелені це недозрілі червоні.(Чекалкін)
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13.10.2021 10:42
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НЕ БЫТЬ ПОДЧИНЕННЫМ НИКАКОМУ ЗАКОНУ - ЗНАЧИТ БЫТЬ ЛИШЕННЫМ САМОЙ СПАСИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,

ИБО ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ НАС ЗАЩИЩАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТ ДРУГИХ, НО И ОТ САМОГО СЕБЯ.


Генрих Гейне
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13.10.2021 14:36 Ответить
ну что ж! повісимо цих зелених без усяких законів! важен результат))))
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13.10.2021 15:46 Ответить
Будуть красти!
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14.10.2021 12:19 Ответить
"повісимо цих __________________ (нужное вписать) без усяких законів!" - дурень думкою багатіє.
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19.10.2021 18:46 Ответить
ИРИНА ВЕРЕЩУК ПОПАЛА В СПИСОК СЛУГИ НАРОДА ПО КВОТЕ СУРКОВА

В 2014-2015 году у Суркова её использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что "на Донбассе война между США и Россией".

Продвигали Верещук близкий к Суркову редактор Русского Репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.

Перед вхождение в список Верещук серьезно почистила интернет от своих пророссийских интервью, удалила фотографии из facebook, где она с Ахмедовой.
Даем ссылку на одно из немногих оставшихся незачищенных интервью: http://geworld.ge/ru/5096/&nbsp ;
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik:

https://politdate.com.ua/irina-vereschuk-popala-v-spisok-slugi-naroda-po-kvote-surkova
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13.10.2021 14:43 Ответить
Ротовая вагина
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13.10.2021 14:46 Ответить
Регламент - порядок ведення засідань, зборів, конференцій, сесій і з'їздів представницьких органів
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13.10.2021 14:53 Ответить
Откуда ЗЕленое болото берет этих дегенератов в свое моно-стадо, похоже всех из психушки одной понабирали! А вот эта черноротая хабалка еще в министры обороны метит! Мрак!
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13.10.2021 14:56 Ответить
хватит жевать сопли зеленому мудаку --- надо зебуинам рассказать за что получил 41 лимон баксов от калломойского ..борец.. с олигархами . чьи квартиры на БЭЙКЕР-СТРИТ в ЛОНДОНЕ . почему не платил налоги ..слуга народа.. ***** слил вагнеровцев . почему 1км дороги в два раза дороже чем при папередниках . почему мертвечук не в сизо по такой тяжелой статье . зачем до ПОРОХА титушню привез --- если зеленые сопли уже не жуются иди ***** в отставку вместе с верещучками . юзиками . безмозглыми-безуглыми с колей-велюровым и всей своей шоблой
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13.10.2021 14:57 Ответить
Даёшь расстрельные тройки и революционную целесообразность!
Хунвейбины гребаные...
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13.10.2021 14:58 Ответить
30 лет регламента - минус 8 млн населения.
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14.10.2021 09:09 Ответить
який саме результат?
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13.10.2021 15:06 Ответить
взагалі то , з пів-року тому заявлялось що народ має запит на справедливість. може по цій темі за результат іде мова?
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13.10.2021 19:12 Ответить
негативний результат- теж результат
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13.10.2021 23:11 Ответить
Поставь дуру у власти - она и лоб расшибет!
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13.10.2021 15:19 Ответить
дайте вересчучке зельону парасольку-
пусчай палетает !
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13.10.2021 15:22 Ответить
краще на бочку с порохом посадити)
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13.10.2021 15:48 Ответить
Вистачить [укр. годі] жувати соплі. © Верещучка
Тобто турборежим вже не задовільняє? Це вже "жувати соплі"?

Шо буде далі? Оголосите "найвеличнішого" анпіратором України? Нє, ну а шо. Мікро-наполеону бути просто президентом вже замало.
Шо? У нас країна за конституцією - парламентсько-президентська держава?
Та POHUY на конституцію. Адже "українському народу 73% байдуже". Тому не соромтесь і не стримуйте себе.
П.С. Як же швидко ми рухаємось назустріч паРаші!

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13.10.2021 15:24 Ответить
"Годі" або "досить", але ніяк не "вистачить" у даному контексті. Цензор трохи затупив з перекладом ((
"Підлога країни мешкає за рискою зубожіння"
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13.10.2021 19:43 Ответить
Насправді то не Цензор затупив, а сама Верещучка так сказала, дивись на 0:50.
Дивуюсь, як народжена на Галичині людина могла припуститися такої помилки.
Може, дається взнаки дворічне спілкування з колегами по фракції "Слуг".
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15.10.2021 09:55 Ответить
Жестяк! Забираю свої слова. Я просто гидую слухати цих нулів, яких піна винесла нагору.
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15.10.2021 14:46 Ответить
"хватит жевать сопли, нас ждет вторая серия!"-десь я вже це чула
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13.10.2021 15:35 Ответить
Да она вообще без мозгов
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13.10.2021 15:58 Ответить
100%
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13.10.2021 23:12 Ответить
От же тварюка тупая!
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13.10.2021 16:09 Ответить
Ты шо???Это будущий министр....
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13.10.2021 18:08 Ответить
Премьер- министр? Или премьер-министрШа?)))))
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13.10.2021 18:41 Ответить
Хуже.Она метит на пост министра обороны.
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13.10.2021 20:33 Ответить
А може навіть і президент.
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15.10.2021 09:57 Ответить
тоесть, зачем закон?! и чего за народ расписываться....а какой регламент им мешал провести судебную реформу, какой регламент мешает бороться с корупцией , а какой регламент им позволяет, как говорят, получать деньги в конвертах! и задолбали с Порошенко! Порошенко поднял разрушенную страну, а эти опять ведут к разрухе
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13.10.2021 16:10 Ответить
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13.10.2021 16:12 Ответить
це справедливо, що земерзота верещук говорить від імені українського народу.
бо в 2019 знайшлись 73 дупоголових (13,5млн) схожих на людей
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13.10.2021 16:35 Ответить
Та що за єпос ******** Ураїни? Подивиться результати голосування. Там 73% від віддавших голос. А голосувало у другому турі 55 відсотків. Тобто 73% від 55% відсотків.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019#%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80
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13.10.2021 19:02 Ответить
Одні прийшли за посадами, інші - за грошима, так що нема що чекати доброго від цих гопників, народу вони вже нічого не обіцяли.
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13.10.2021 16:44 Ответить
Тоді нехай у відділках опера не збирають законні докази вини підозрюваног, а просто його *********чать, той признається. В суді, на зауваження адвокатів, що докази здобуті неправомірним шляхом, нікого турбувати не мають - головне, що результату досягнуто.
Не потрібно звертатися в суд у разі виникнення спору між двома сторонами - достатньо одному показати силу і забрати, те, що вважає своїм - результат досягнутий.
Ми зібралися в ЄС та НАТО, сраючи на право?
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13.10.2021 16:45 Ответить
прямо Йуля в молодости!...
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13.10.2021 16:46 Ответить
Офіс простих рішень - навіщо реформувати суди? Давайте просто рішенням РНБО розстрілювати злодіїв! А злодії вони чи ні, вирішіть особисто пан Зе-Офшорник! За нього ж 73% проголосували!
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13.10.2021 16:56 Ответить
Тоді вірогідний румунський сценарій. Ті, хто розстрілювати повинен, можуть розстріляти тих, хто дає наказ розстрілювати. Нормальна ситуація при диктатурах.

Так Чаушеску наказав розстріляти не зовсім покірного міністра оборони, на його місце призначив того, хто виконував усі накази генерала Віктора Стенкулеску, який потім дуже швидко піймав Чайшеску з дружиною, призначив трибунал, і розстріляв їх.
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13.10.2021 18:11 Ответить
жувати соплі...


що за кацапiзми, недолуга? шмарклi! не танцоровi, а танцюристу.

танцюрист шмаркля!

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13.10.2021 17:21 Ответить
их всех нужно срочно стерилизовать, что бы эта мразь хотя бы не размножилась.
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13.10.2021 17:33 Ответить
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13.10.2021 17:34 Ответить
не , лучше сосной
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13.10.2021 18:42 Ответить
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14.10.2021 11:26 Ответить
Знов хочуть"ЧК"?
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13.10.2021 17:58 Ответить
Ок, потвора. Як кажуть: "око за око". Вам насрати на закони - згадаємо, коли будемо вас пи$дити (усе згадаємо).
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13.10.2021 18:02 Ответить
"Народ нам сказал: "Смотрите, 73% за вас проголосовали" - врет, шо дышит, так как за "слуг" на выборах в Раду проголосовало 43,17% нарiда.

ЗЫ: "О воле народа обычно говорят те, кто ему приказывает." Карел Чапек
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13.10.2021 18:21 Ответить
Регламент - это правила. Вы сели играть по этим правилам и нарушили правила. Вы шулеры, по сути и де юре! Говорить о законности вы уже не имеете права, де факто.
Но, с другой стороны, вся история, начиная от Древней Греции - это постоянное усовершенствование власти. Законы постоянно меняется и не всегда в лучшую сторону (как со списками депутатов в ВР и невозможностью их отозвать).
Взять тот же импичмент. Нет реального механизма и еще много копий сломается и нарушится регламентов, пока не достигнут совершенного Законодательства, при котором мошенники будут быстро низложены и наказаны.
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13.10.2021 18:25 Ответить
Правильно.
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13.10.2021 18:37 Ответить
Тобто, український народ - зграя беззаконників? Регламент ВР це закон.
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13.10.2021 18:41 Ответить
Хватіт жєвать соплі? А якщо я скажу, що у разі, якщо я «отимєю» гражданку верещук раком, а українському наріду від цього стане добре, то одночасно українському наріду буде пох, що гражданка верещук була проти?

а якщо я так скажу з приводу гражданкі зєльонской? Може видадіть мені в короткоє пользованіє гр. Зєльонскую? А раптом наріду й справді стане краще? Га? Спообуємо? Почнемо з верещук
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13.10.2021 18:41 Ответить
Обережно !
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13.10.2021 18:46 Ответить
Хвора на усю голову ! Нас би з роботи за таке погнали !
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13.10.2021 18:46 Ответить
Це тому, що ви не вчились на юриста в Кривому Розі!
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13.10.2021 19:46 Ответить
Біда...
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13.10.2021 18:59 Ответить
с самого начала подозревал что они партия соплежевателей
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13.10.2021 19:16 Ответить
якби це заявлялось на самому початку було б якось органічніше. А тепер через 2 роки при владі, коли рейтенги летять у низ, коли рєшал- хабарників при депутатських мандатах вже не сховати ,всі розуміють що такі заяви не що інше як спроба підняти рейтинг пустими заявами
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13.10.2021 19:19 Ответить
Згідно морального ЗЕкодексу якщо вам потрібні гроші то не треба працювати, а йдіть красти та грабувати.
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13.10.2021 19:26 Ответить
Мы обязаны исполнить то, для чего нас сюда поставил украинский народ. Источник:

Так они уже все исполнили человек запамятовал - 2 года прошло, в США в Конгресс каждые 2 года довыборы в Германии -закон,кого уличили в коррупционном скандале - уходят в отставку, а тут на 5 лет избрали и можно творить , что хочу, а хотят они немало: приняли закон о скупке Земли по 10 тыс га в одни руки , после чего последует сгон населения в резервации, а под это что бы накопить капиталы продолжают отмывать бюджет на ОВГЗ плюс стали отмывать на дорогах, не подготовились к отопительному сезону, не закачав газ до самого низкого значения и это при том что СП-2 достроен - наверное совпадение или державна зрада?, а теперь надо переплатить с бюджета если цена будет по 30 тыс. 5 мллрд.евро., потому кислорода в больницах по прежнему не хватает, банкротят государственную атомную энергетику в угоду "зеленому" тарифу , частному бизнесу, а где у нас бюджет дотирует частный бизнес? по конституции запрещено если Украина рыночное , социальное государство - рыночное,должны быть созданы одинаковые для всех конкурентные условия дл бизнеса и плати налог,субсидии только на социалку а тут установили фиксированный тариф и зарабатывают олигархи и иностранцы к тому же по цене 13 евро центов за квт, в то время как в самой Европе 4,5 - неплохо отоварились на всех этих тратах бюджета этак минимум на 250 миллрд. грн. в год.
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13.10.2021 19:30 Ответить
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13.10.2021 20:20 Ответить
Так вана всралася з переляку! Курва з Рава-Руської панелі
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14.10.2021 13:24 Ответить
это чучело будущий министр обороны, будет на зеленом зонтике летать, ахахаха, ну чё хуже уже не будет, да зелебобики?
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13.10.2021 20:25 Ответить
Не будет. Ето ее влажньіе мечтьі. Я не могу представить офіцера, тем более боевого, которьій стерпит такое надругательство над ВСУ и обороной страньі.
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13.10.2021 20:48 Ответить
Надо найти и дисквалифицировать врача дурдома, который выпустил Верещук из психбольницы... Это ж надо иметь такой мусорник вместо мозга! И, ведь она, действительно верит, в то, что говорит! Просто уму непостижимо - где можно было найти столько необразованных дебилов и собрать их в одну "типа партию".
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13.10.2021 20:54 Ответить
Она до этого воровала в Раве-Русской.
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14.10.2021 07:31 Ответить
Я вот думаю, с кем верещук будет делить камеру в тюрьме для гос. изменников?
У кого какие предложения?
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13.10.2021 21:00 Ответить
С безумной
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13.10.2021 23:30 Ответить
Опять эта дура Верещук, что вякнула! Что мало наворовала на предыдущей работе??Лучше покатайся на веревке, может нечаянно повесишся!!
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13.10.2021 21:22 Ответить
Хвойда Верещучка відкрила свою брудну пащеку. Паскуда брудна!
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13.10.2021 21:22 Ответить
Очередной зашквар или провокация. Верещучка хотя бы пару минут подумала прежде чем рот свой дурной раскрывать. И она ещё метит в министры обороны. В "Слугох народа" есть хотя бы кто-нибудь один вменяемый?
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13.10.2021 22:03 Ответить
У нас теперь любую минетчицу могут министром сделать
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14.10.2021 07:10 Ответить
Украинскому народу безразлично

Блин, опять расписываются за весь народ.

Когда ж это уже закончитя!))
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13.10.2021 22:52 Ответить
Когда воровка расписывается за весь украинский народ, то получается, что и мы тоже воры.
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14.10.2021 07:29 Ответить
"Цель оправдьіваєт срєдства - давай
Убівай,насілуй,клєвєщі,прєдавай
Раді свєтлого,свєтлого,свєтлого,свєтлого
Свєтлого зданія идєй Чучхе..."
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14.10.2021 00:28 Ответить
мабуть Верещук вже тошнотворно від політики більшості. чи думала вона що владна більшість не означає її адекватності ?
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14.10.2021 01:58 Ответить
Мрази. Больше 400 человек мрут в день, потому что эти твари не хотят и не могут организовать ничего. Крысы, которые отбирают возможность выжить. Задушили тарифами, людям и лекарство не за что купить. Что же вы падлы не подавитесь.
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14.10.2021 07:08 Ответить
А добиться результат не нарушая Законы и регламент слабо? Может забить на Конституцию Украины и т.д., потому что так хочет Верещук? Предлагаю Верещук засунуть головой в унитаз и постричь потом налысо и сказать: "так и было", зачем нам придерживаться норм морали".
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14.10.2021 07:30 Ответить
цирк клоунів продовжуеться доки...
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14.10.2021 07:34 Ответить
Мадам, відпустіть з рук парасольку. Може знести вітром. На фіг і з кінцями. В Україні час від часу такі вітри зриваються. Краще мовчки міцно сісти на ж..у і покласти в кишені кілька цеглин, аби не знесло к юхам...
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14.10.2021 07:58 Ответить
Результат это ахметка,беня,потрох,беня и фирбаш в тюрьме и полностью обкофискованы,но пока не видно даже желания это сделать,разумчика можете тоже посадить,нам плевать.
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14.10.2021 08:23 Ответить
Регламент, це процедура, тобто порядок дій...
Давай хірург тобі апендицит виріже, прямо через пальто - головне ж видалитит той отросток, а пальто потім знімуть...
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14.10.2021 09:10 Ответить
А ще один хірург-лор мигдалини вирізав через анальний отвір.
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14.10.2021 22:09 Ответить
Одним словом: не мешайте воровать.
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14.10.2021 09:32 Ответить
Первый этап они уже сделали для народа - подняли в 2 раза цены.
Как давно говорили к власти пришел гегемон. Ну и попали вы, тупые украинцы. И это только начало.
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14.10.2021 09:32 Ответить
Це називається революційна доцільність. Не виходить у зелених вичавлювати із себе совка. Ідемо до диктатури та вождя. Схоже, що і цих прийдеться викорчовувати із влади. Самі точно не підуть.
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14.10.2021 10:26 Ответить
з морозами маємо вичистити зелену плісняву поки в країні не засмерділося виключно геть усе
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14.10.2021 10:33 Ответить
Лети, мери, лети, лети высоко, лети глубоко!
БГГ.
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14.10.2021 11:15 Ответить
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