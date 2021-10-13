Хватить жевать сопли. Украинскому народу безразлично, каким был регламент. Ему нужен результат, - "слуга народа" Верещук. ВИДЕО
Украинский народ ожидает результатов деятельности "Слуги народа".
Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире 24 канала, комментируя обвинения в несоблюдении Регламента Верховной Рады во время принятия закона об олигархах и увольнения спикера Дмитрия Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
"Мы пришли командой президента, за его плечами, благодаря его фамилии, но мы должны брать на себя ответственность. Народ нам сказал: "Смотрите, 73% за вас проголосовали. Мы не хотим коалициад, спикериад. Мы не хотим вообще ничего слышать. Мы вас выбрали. И даже беспрецедентно – монобольшинством". У нас есть возможность не оглядываясь направо, налево, не искать политической целесообразности, принимать решения. Это беспрецедентно. Это эпохально. Мы обязаны исполнить то, для чего нас сюда поставил украинский народ. А если мы будем заниматься фамилиями, хочу не хочу, могу не могу, буду не буду. Хватить жевать сопли. Хватит рассказывать о регламенте. Хватит рассказывать, что мы чего-то не можем. Знаете, как плохому танцору что-то всегда мешает. Регламент? Давайте поменяем регламент. Если мы по 16 тысяч поправок слушаем и 300 только к названию, то кто виноват? Нас завтра спросит украинский народ. Более того, он уже сегодня спрашивает: "То, что вы сделали?". Им безразлично, каким был регламент. Им нужен результат", - заявила Верещук.
Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
В результате, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил: "Закон об олигархах тайком изменили, на подпись передали не тот вариант".
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. После этого, Разумков заявил: "Моя отставка произошла с нарушениям закона о регламенте".
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ИБО ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ НАС ЗАЩИЩАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТ ДРУГИХ, НО И ОТ САМОГО СЕБЯ.
Генрих Гейне
В 2014-2015 году у Суркова её использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что "на Донбассе война между США и Россией".
Продвигали Верещук близкий к Суркову редактор Русского Репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождение в список Верещук серьезно почистила интернет от своих пророссийских интервью, удалила фотографии из facebook, где она с Ахмедовой.
Даем ссылку на одно из немногих оставшихся незачищенных интервью: http://geworld.ge/ru/5096/  ;
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik:
https://politdate.com.ua/irina-vereschuk-popala-v-spisok-slugi-naroda-po-kvote-surkova
Хунвейбины гребаные...
пусчай палетает !
Тобто турборежим вже не задовільняє? Це вже "жувати соплі"?
Шо буде далі? Оголосите "найвеличнішого" анпіратором України? Нє, ну а шо. Мікро-наполеону бути просто президентом вже замало.
Шо? У нас країна за конституцією - парламентсько-президентська держава?
Та POHUY на конституцію. Адже "
українському народу73% байдуже". Тому не соромтесь і не стримуйте себе.
П.С. Як же швидко ми рухаємось назустріч паРаші!
"Підлога країни мешкає за рискою зубожіння"
Дивуюсь, як народжена на Галичині людина могла припуститися такої помилки.
Може, дається взнаки дворічне спілкування з колегами по фракції "Слуг".
бо в 2019 знайшлись 73 дупоголових (13,5млн) схожих на людей
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019#%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80
Не потрібно звертатися в суд у разі виникнення спору між двома сторонами - достатньо одному показати силу і забрати, те, що вважає своїм - результат досягнутий.
Ми зібралися в ЄС та НАТО, сраючи на право?
Так Чаушеску наказав розстріляти не зовсім покірного міністра оборони, на його місце призначив того, хто виконував усі накази генерала Віктора Стенкулеску, який потім дуже швидко піймав Чайшеску з дружиною, призначив трибунал, і розстріляв їх.
що за кацапiзми, недолуга? шмарклi! не танцоровi, а танцюристу.
танцюрист шмаркля!
ЗЫ: "О воле народа обычно говорят те, кто ему приказывает." Карел Чапек
Но, с другой стороны, вся история, начиная от Древней Греции - это постоянное усовершенствование власти. Законы постоянно меняется и не всегда в лучшую сторону (как со списками депутатов в ВР и невозможностью их отозвать).
Взять тот же импичмент. Нет реального механизма и еще много копий сломается и нарушится регламентов, пока не достигнут совершенного Законодательства, при котором мошенники будут быстро низложены и наказаны.
а якщо я так скажу з приводу гражданкі зєльонской? Може видадіть мені в короткоє пользованіє гр. Зєльонскую? А раптом наріду й справді стане краще? Га? Спообуємо? Почнемо з верещук
Так они уже все исполнили человек запамятовал - 2 года прошло, в США в Конгресс каждые 2 года довыборы в Германии -закон,кого уличили в коррупционном скандале - уходят в отставку, а тут на 5 лет избрали и можно творить , что хочу, а хотят они немало: приняли закон о скупке Земли по 10 тыс га в одни руки , после чего последует сгон населения в резервации, а под это что бы накопить капиталы продолжают отмывать бюджет на ОВГЗ плюс стали отмывать на дорогах, не подготовились к отопительному сезону, не закачав газ до самого низкого значения и это при том что СП-2 достроен - наверное совпадение или державна зрада?, а теперь надо переплатить с бюджета если цена будет по 30 тыс. 5 мллрд.евро., потому кислорода в больницах по прежнему не хватает, банкротят государственную атомную энергетику в угоду "зеленому" тарифу , частному бизнесу, а где у нас бюджет дотирует частный бизнес? по конституции запрещено если Украина рыночное , социальное государство - рыночное,должны быть созданы одинаковые для всех конкурентные условия дл бизнеса и плати налог,субсидии только на социалку а тут установили фиксированный тариф и зарабатывают олигархи и иностранцы к тому же по цене 13 евро центов за квт, в то время как в самой Европе 4,5 - неплохо отоварились на всех этих тратах бюджета этак минимум на 250 миллрд. грн. в год.
У кого какие предложения?
Блин, опять расписываются за весь народ.
Когда ж это уже закончитя!))
Убівай,насілуй,клєвєщі,прєдавай
Раді свєтлого,свєтлого,свєтлого,свєтлого
Свєтлого зданія идєй Чучхе..."
Давай хірург тобі апендицит виріже, прямо через пальто - головне ж видалитит той отросток, а пальто потім знімуть...
Как давно говорили к власти пришел гегемон. Ну и попали вы, тупые украинцы. И это только начало.
БГГ.