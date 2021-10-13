Комиссия ТЭБ и ЧС сегодня рассмотрит возможность новых карантинных ограничений во Львове, - Садовый

Во Львове растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19. После обеда в городе рассмотрят вопрос ужесточения карантина.

Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к приему детей", - говорится в сообщении.

По словам мэра, ситуация выглядит хуже, чем была в прошлом году в это время.

"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", - добавил Садовый.

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