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Новости Коронавирус и карантин
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Комиссия ТЭБ и ЧС сегодня рассмотрит возможность новых карантинных ограничений во Львове, - Садовый

Комиссия ТЭБ и ЧС сегодня рассмотрит возможность новых карантинных ограничений во Львове, - Садовый

Во Львове растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19. После обеда в городе рассмотрят вопрос ужесточения карантина.

Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к приему детей", - говорится в сообщении.

По словам мэра, ситуация выглядит хуже, чем была в прошлом году в это время.

"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", - добавил Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 18 октября во Львове ужесточаются карантинные ограничения, - Садовый

Автор: 

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Садовый много лет у власти города. Учитывая близость Польши - сделано слишком мало для Львова. Он мог бы стать государственности. НО стал лишь чуточку опрятнее остальных.
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13.10.2021 10:42 Ответить
Летом здоровье зебилоидов никого не беспокоило, в Трусковце осенью и подавно. А вот перед повышением налогов, тарифов, проталкиванием формулы Мааса-Дмитриева в Конституцию, власти вдруг озаботились здоровьем тех, о ком они вспоминают в аккурат перед выборами.
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13.10.2021 10:43 Ответить
 
 