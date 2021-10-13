Комиссия ТЭБ и ЧС сегодня рассмотрит возможность новых карантинных ограничений во Львове, - Садовый
Во Львове растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19. После обеда в городе рассмотрят вопрос ужесточения карантина.
Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к приему детей", - говорится в сообщении.
По словам мэра, ситуация выглядит хуже, чем была в прошлом году в это время.
"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", - добавил Садовый.
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Игорь Бех
показать весь комментарий13.10.2021 10:42 Ответить Мне нравится 0
jklpqrs
показать весь комментарий13.10.2021 10:43 Ответить Мне нравится 1
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