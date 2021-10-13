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За сутки во Львове и Золочеве угарным газом отравились 10 человек, в том числе 6 детей

За сутки во Львове и Золочеве угарным газом отравились 10 человек, в том числе 6 детей

Десять человек, в том числе шестеро детей, госпитализированы во Львовской области за минувшие сутки вследствие отравления угарным газом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации в Facebook.

12 октября, около 21:30 ч. в г. Львов, в квартире многоквартирного дома по ул. Перова, 3, отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, в том числе двое детей (2014 и 2016 рождения), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львов.

Отмечается, что квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4. Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" прекращена подача газа на газовую колонку.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кроме того, 13 октября, около 3:20 ч. в г. Львов, в квартире многоквартирного дома по ул. Городоцкой, 211, отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, из них один ребенок 2010 рождения, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львов.

Квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4. Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" прекращена подача газа на газовую колонку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте на Цензор.НЕТ: Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном доме на Львовщине, - ГСЧС

13 октября, около 2:40 поступило сообщение, что в г. Золочев в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома по ул. Родниковой, 6, отравились, вероятно, угарным газом 4 человека, из них трое детей (2004, 2006 и 2014 рождения, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Золочевскую ЦРБ.

Квартира оборудована газовым 2-хфункциональным котлом и ПГ-4. Аварийной бригадой до выяснения обстоятельств прекращена подача газа в квартиры. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

отравление (1584) Львовская область (2913)


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Топ комментарии
+3
Епоха сеньйора Холодомора Зеленського травить та вбиває.
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13.10.2021 10:56
+2
Повторяю еще раз. В многоквартирных жилых домах проверка дымоходов только на бумаге. А уж чистка вент. каналов это фантастика...
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13.10.2021 11:00
+1
Металопластикові вікна зачиняються герметично і не надходить свіже повітря. Внаслідок чого відсутня тяга в вент. каналах.
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13.10.2021 11:06
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Епоха сеньйора Холодомора Зеленського травить та вбиває.
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13.10.2021 10:56 Ответить
Повторяю еще раз. В многоквартирных жилых домах проверка дымоходов только на бумаге. А уж чистка вент. каналов это фантастика...
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13.10.2021 11:00 Ответить
Металопластикові вікна зачиняються герметично і не надходить свіже повітря. Внаслідок чого відсутня тяга в вент. каналах.
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13.10.2021 11:06 Ответить
Это не отменяет требований проверки вент. каналов и их чистки. Элементарно. Упавший кирпич с оголовка или животное , попавшее в вент. канал. И уже без разницы, какие и где стоят окна.
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13.10.2021 11:14 Ответить
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13.10.2021 11:02 Ответить
Когда в многоквартирных домах в многоэтажках разрешили ставить индивидуальное отопление, этим подвели мины замедленного действия повсеместно.. и они все равно когда то сработают ( как то ружье которое висит на стене, только чаще и с другими последствиями) - плохая вентиляция, поломка котла, перепады давления газа, его отключение, пожилые люди, больные, неадекватные, невнимательность, дети, самостоятельные установки и ремонты, алкоголь, наркотики и сто и еще раз сто причин. Кроме этого было полностью разбалансированно централизованное теплоснабжение ...Так что пожинаем то что посеяли. Но уже теперь есть как есть.
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13.10.2021 11:04 Ответить
Зато на газовые плиты "перепады давления газа, его отключение, пожилые люди, больные, неадекватные, невнимательность, дети, самостоятельные установки и ремонты, алкоголь, наркотики и сто и еще раз сто причин" не действует. НУ-НУ!!!!
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13.10.2021 11:25 Ответить
Почему ..действуют. Но котлы что не говорите дополнительные риски и значительные. С этим согласитесь тоже спорить сложно. Но тут хоть ну- ну.. !!! хоть ай-ай !!! но все равно время покажет кто прав.
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13.10.2021 11:31 Ответить
И не только угарным газом Воинская часть НГ,более 70 человек лежат в инфикционке с отравлением .. под капельницами ..где на два этажа ОДИН туалет!!! Представляете что там делается..так еще и городское начеление точно с таким поносом стало подтягиватся..списуют на отравленную воду.
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13.10.2021 11:58 Ответить
У Львові в старих будинках ще стоять старі кафельні печі...Зроблені ще за Австріі,Польщі вони надзвичайно гарні і господарі зберігали їх як декор і прикрасу дизайну...Зараз ними починають отоплювати,причому палять в них що попало...А останнього трубочиста у Львові я бачив ще в шестидесятих роках минулого століття...Ходили такі в чорних комбінезонах,чорних камілавках на вуха,зі скрученими тросиками і щітками на пасах...Вентиляційні канали тепер заповнені гофрою під газ,під газові плити,колонки - і все це передумова наступних отруєнь двуокисом вуглецю...
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13.10.2021 12:43 Ответить
 
 