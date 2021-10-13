За сутки во Львове и Золочеве угарным газом отравились 10 человек, в том числе 6 детей

Десять человек, в том числе шестеро детей, госпитализированы во Львовской области за минувшие сутки вследствие отравления угарным газом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации в Facebook.

12 октября, около 21:30 ч. в г. Львов, в квартире многоквартирного дома по ул. Перова, 3, отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, в том числе двое детей (2014 и 2016 рождения), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львов.

Отмечается, что квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4. Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" прекращена подача газа на газовую колонку.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кроме того, 13 октября, около 3:20 ч. в г. Львов, в квартире многоквартирного дома по ул. Городоцкой, 211, отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, из них один ребенок 2010 рождения, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львов.

Квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4. Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" прекращена подача газа на газовую колонку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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13 октября, около 2:40 поступило сообщение, что в г. Золочев в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома по ул. Родниковой, 6, отравились, вероятно, угарным газом 4 человека, из них трое детей (2004, 2006 и 2014 рождения, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Золочевскую ЦРБ.

Квартира оборудована газовым 2-хфункциональным котлом и ПГ-4. Аварийной бригадой до выяснения обстоятельств прекращена подача газа в квартиры. Обстоятельства происшествия устанавливаются.