Ковидные отделения Киева заполнены на 47%. Вирус стал более агрессивным, ситуация ухудшается, - Кличко
Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине стремительно ухудшается.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, отделения столичных больниц, принимающих больных коронавирусом, заполнены почти на 47%. В городе ежесуточно госпитализируют 300 инфицированных пациентов.
Он также отметил, что Александровская больница, которая является опорным медучреждением для приема COVID-больных, ежедневно принимает более 50 новых пациентов.
"Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо чаще стали болеть дети", - напоминает Кличко.
"Сегодня на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным диагнозом COVID-19, находятся 1837 пациентов. 1297 из них - в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов - на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержки нуждаются 1512 больных", - рассказал Кличко.
"Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, - непривитые. К тому же у невакцинированных больных чаще случаются осложнения вследствие болезни", - добавил мэр Киева.
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Ну, тогда, нет сомнений....
В самом зачуханом райцентре есть выбор минимум из трех вакцин
А вы, скоты, ненавидите Киев и киевлян!
Не Кличко?
Посмотри в приказ по зачислению!
1) Как горит огонь.
2) Как течет вода.
3) Как работает человек.
4) Как в бессильной злобе корчится ольгинский тролль - кацап-антиваксер.
Так что Кличко продался сатане.
до чого тут Клічко , хворобливе ?
Логику включи,умник.Кличко пропагандирует вакцинацию,после которой уходят на тот свет.
Советских комедий пересмотрела?
…Вот на Тайване число умерших от прививки превысило число скончавшихся от короны .
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/
дивимось посилання.
Medical News and Medical Resources
https://medicaltrend.org/declaration/
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Тобто це сайт, створений спеціально для поширення медичних фейків:
Вакцина від COVID-19 місцевого виробництва на Тайвані зафіксувала чотири смерті всього за три дні після того, як острів почав її використовувати, що викликало серйозну стурбованість громадськості, оскільки багато хто ставив під сумнів безпеку вакцини у тому, чи не надто швидко місцева влада надала їй дозвіл на екстрене застосування.
Без 3 фази клінічних випробувань (***як і Спутнік 5) вакцина, вироблена компанією Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) на острові, була схвалена владою Тайваню для екстреного використання 18 липня за даними клінічних випробувань II фази.
A locally produced COVID-19 vaccine on the island of Taiwan has seen four deaths in just three days after the island began its use, triggering strong public inquiries as many questioned the safety of the vaccine and whether the local authority had been too quick to grant emergency approval.
Without phase III clinical trials, the vaccine, produced by Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) on the island, was approved by Taiwan authorities for emergency use on July 18 with data from phase II clinical trials.
Не проводились должным образом исследования вакцин. Вменяемые люди понимают что происхождение вируса искусственное. С какой целью и кто его создал не известно.
Вакцины это многомиллиардный бизнес, владельцам которого жизнь и здоровье отдельно взятого человека не представляет ценности. Как минимум их интересует только прибыль.
К тому же, на планете перенаселение. Уже много раз за прошедшие 100 лет проводились испытания на людях через прививки, приводящие к бесплодию у женщин и прочим проблемам со здоровье у людей.
С приходом эры интернета, стало проще контролировать стадо. В большинстве стран власть захватили кланы и отдавать ё не собираются. Люди не доверяют правительствам. Не ждут от них ничего хорошего. И тотальная забота о якобы здоровье граждан через вакцинацию (принудительную, путём нарушения прав человека и женевской конвенции) выглядит очень подозрительно.
А теперь представьте что на улице к вам подошёл не знакомый человек и потребовал от вас покорно подставить руку под укол непонятно чем из ампулы. Он начал бы угрожать и настаивать, вперемешку с просьбами помочь всему человечеству...
Укололись бы?)
Так оспу победили именно вакцинированием, как и некоторые другие болезни.
Но!!!
Ни одна вакцина против Ковид-19 не прошла полного курса испытаний. А потому получается, что людей заставляют принудительно участвовать в экспериментах над людьми. Надо было ЗЕ-владе не врать с вакцинами с самого начала, это раз. А во-вторых, государство должно было объявить, что страхует каждого вакцинированного, н у если не на размер месячной зарплаты Смольского ("Укрпошта"), то хотя бы на миллион гривен, в случае смерти вакцинированного, тогда доверия было бы гораздо больше.
И третье. Вакцинация НЕ ЗАЩИЩАЕТ от заболевания, а такой заболевший является ПЕРЕНОСЧИКОМ болезни!!! Тогда почему только вакцинированным можно в поезда, в междугородные автобусы, в кафе, в школу?...
У людей даже сейчас есть выбор при обязательном вакцинировании. Вакцинируют не 100%, т.к. есть болезни, которые не позволяют его делать. И увольнение для выбравших невакцинирование - это не смерть. Да, это нарушение их прав, но права действуют в обществе, на которое они как раз и клали.
У людей сегодня есть выбор и это главное на сегодня. Пусть каждый сам решает чем ему колоться, и колоться ли ему вообще. 2 года назад этого выбора не было совершенно.
Постепенно ситуация в мире с короной выравнивается, судя по тенденции. Лично мне понятно, что есть риск, но сидеть и проводить исследования годами - времени точно нет. Результат и так хороший для нескольких вакцин. Я лично уже закончил размножение и поэтому хочу воспитывать внуков годами, а не месяцами. Это я про противников вакцин, что боятся изменений на клеточном уровне, или днк.
Короновирус больше похож на радиацию, с её радиофобией или на энцефалитного клеща, как мы боялись, когда я служил в Хабаровском крае. Невидимый враг, будь он неладен, знали бы вы, как мы закутывались при +35, идя в тайгу по ягоды или грибы...
Да, вакцинация нужна. Но вот делить людей на вакцинированных и не вакцинированных - это уже преступление.
К сожалению не выравнивается. Дельта, *****!!!!
Реально, после других вакцин были и случаи бесплодия, так что эти разговоры далеко не на пустом месте.
И из личного. Есть у меня знакомая, у которой и отец и мать стали глухими после советской вакцинации в возрасте чуть меньше полтора года, в 50-х. Им конечно платят инвалидные, но копейки.
Раз так считаете,значит вам надо сюда : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128519480719018&id=100006829907396