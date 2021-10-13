Ковидные отделения Киева заполнены на 47%. Вирус стал более агрессивным, ситуация ухудшается, - Кличко

Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине стремительно ухудшается.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, отделения столичных больниц, принимающих больных коронавирусом, заполнены почти на 47%. В городе ежесуточно госпитализируют 300 инфицированных пациентов.

Он также отметил, что Александровская больница, которая является опорным медучреждением для приема COVID-больных, ежедневно принимает более 50 новых пациентов.

"Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо чаще стали болеть дети", - напоминает Кличко.

"Сегодня на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным диагнозом COVID-19, находятся 1837 пациентов. 1297 из них - в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов - на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержки нуждаются 1512 больных", - рассказал Кличко.

"Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, - непривитые. К тому же у невакцинированных больных чаще случаются осложнения вследствие болезни", - добавил мэр Киева.

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