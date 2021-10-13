РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4305 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 836 39

Ковидные отделения Киева заполнены на 47%. Вирус стал более агрессивным, ситуация ухудшается, - Кличко

Ковидные отделения Киева заполнены на 47%. Вирус стал более агрессивным, ситуация ухудшается, - Кличко

Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине стремительно ухудшается.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, отделения столичных больниц, принимающих больных коронавирусом, заполнены почти на 47%. В городе ежесуточно госпитализируют 300 инфицированных пациентов.

Он также отметил, что Александровская больница, которая является опорным медучреждением для приема COVID-больных, ежедневно принимает более 50 новых пациентов.

"Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо чаще стали болеть дети", - напоминает Кличко. 

"Сегодня на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным диагнозом COVID-19, находятся 1837 пациентов. 1297 из них - в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов - на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержки нуждаются 1512 больных", - рассказал Кличко.

"Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, - непривитые. К тому же у невакцинированных больных чаще случаются осложнения вследствие болезни", - добавил мэр Киева.

Читайте также: Впервые с конца апреля в Киеве более 900 случаев COVID-19 за сутки, умерли 19 человек, - Кличко

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) Киев (25577) Кличко Виталий (4644) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Ну так 73 % дебілів. Антивакси щільніше строй!
показать весь комментарий
13.10.2021 11:04
+7
не все дороги отремонтированы, а все деньги с ковидного фонда, украдены.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:23
+6
Я не антиваксер, а очень даже ЗА, но конкретно за ковидную вакцину, мне непонятно, против ВИЧ уже 40лет вакцины нет, а тут раз и утром вакцина , вечером вирус, вот это странно.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина на 1 месте по суточной смертности на 1 млн населения в мире.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:01 Ответить
Ну так 73 % дебілів. Антивакси щільніше строй!
показать весь комментарий
13.10.2021 11:04 Ответить
Подумаешь нет лекарств и кислорода. Зато все дороги к моргам отремонтированы.

показать весь комментарий
13.10.2021 11:05 Ответить
не все дороги отремонтированы, а все деньги с ковидного фонда, украдены.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:23 Ответить
еще чуть-чуть и мастера спорта, как король зебаранов сказал
показать весь комментарий
13.10.2021 11:24 Ответить
алиписьки чемпионы при зеослику
показать весь комментарий
13.10.2021 11:26 Ответить
Это кто тебе сказал? Те же кто з/п учителям по 4000$ платят?
Ну, тогда, нет сомнений....
показать весь комментарий
13.10.2021 12:16 Ответить
Еще раз напомню, что зэбаранам и пид-рашкам вакцинироваться НЕ следует ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда!
показать весь комментарий
13.10.2021 11:18 Ответить
Казлина, вакцинироваться тем дерьмом, которое ты с отбитоголовым поставил в Киев, все равно, что послушать музыку.
В самом зачуханом райцентре есть выбор минимум из трех вакцин
А вы, скоты, ненавидите Киев и киевлян!
показать весь комментарий
13.10.2021 11:24 Ответить
Я смотрю - ты обижено. Интересно - ты под моим постом нарисовалось потому, что ты зэбаран, или пид-рашка?
показать весь комментарий
13.10.2021 11:26 Ответить
Тебя, казлина, в горздрав кто на работу принял без профильного образования по ьлату?
Не Кличко?
Посмотри в приказ по зачислению!
показать весь комментарий
13.10.2021 11:29 Ответить
Бесконечно можно смотреть на четыре вещи:
1) Как горит огонь.
2) Как течет вода.
3) Как работает человек.
4) Как в бессильной злобе корчится ольгинский тролль - кацап-антиваксер.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:00 Ответить
Валерик корчишься ты …. В припадке🙂
показать весь комментарий
13.10.2021 12:47 Ответить
Хе-хе. коллега по ольгинскому цеху пришло "ану" на помощь Но природная рукожопость ольгинцев очередной раз продемонстрировала, что из них стрелочники, как из скульптур их якутского скульптора пули
показать весь комментарий
13.10.2021 12:51 Ответить
неправда , в Киеве живут и нормальныные порохоботы и бандеровцы
показать весь комментарий
13.10.2021 11:30 Ответить
Нормальные Бандеровцы,согласен, а порохоботы -это ненормальные.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:52 Ответить
не вступайте в переписку с провакаторами! Видите русошвайнскую падаль - в спам ее! Не кормите россиян подачками!
показать весь комментарий
13.10.2021 11:59 Ответить
Говорящая голова дебила, не открывшего ни одного нового отделения, не обеспечившиго кварцевание транспорта, продажу масок и перчаток на остановках, полив улиц, констатирует результат своей работы
показать весь комментарий
13.10.2021 11:20 Ответить
Вот только что моя соседка рассказала,что приятель её мужа вакцинировался два раза,и через некоторое время умер.Они были в шоке,ибо никогда не жаловался на здоровье.
Так что Кличко продался сатане.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:22 Ответить
Ідіотизм- хвороба не виліковна 😡
до чого тут Клічко , хворобливе ?
показать весь комментарий
13.10.2021 11:26 Ответить
до чого тут Клічко , хворобливе ?
Логику включи,умник.Кличко пропагандирует вакцинацию,после которой уходят на тот свет.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:13 Ответить
Бросил курить и умер... Нет, постой, он сначала умер, а потом бросил курить. "Максим Перепелица"
Советских комедий пересмотрела?
показать весь комментарий
13.10.2021 11:35 Ответить
А что тебе рассказала бабушка соседки приятеля мужа сестры жены знакомого?
показать весь комментарий
13.10.2021 11:55 Ответить
нефиг было справку о вакцинации покупать - нужно было 10 справок о вакцинации купить!
показать весь комментарий
13.10.2021 12:00 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2021 20:56 Ответить
Люди с "не корупционными генами (арахамия) летают на самолетах олигархов в Европу лечится. Им без разницы где будут лечится украинцы
показать весь комментарий
13.10.2021 11:26 Ответить
Реклама вируса становится агрессивнее.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:34 Ответить
Черговий фейк антивакцинаторів і його спростування.

Вот на Тайване число умерших от прививки превысило число скончавшихся от короны .

https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/

дивимось посилання.
Medical News and Medical Resources

https://medicaltrend.org/declaration/

External link disclaimer

This website is not responsible for any information, products and services linked to and obtained through the pages of this website, nor does it bear any legal responsibility.

Тобто це сайт, створений спеціально для поширення медичних фейків:

Вакцина від COVID-19 місцевого виробництва на Тайвані зафіксувала чотири смерті всього за три дні після того, як острів почав її використовувати, що викликало серйозну стурбованість громадськості, оскільки багато хто ставив під сумнів безпеку вакцини у тому, чи не надто швидко місцева влада надала їй дозвіл на екстрене застосування.



Без 3 фази клінічних випробувань (***як і Спутнік 5) вакцина, вироблена компанією Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) на острові, була схвалена владою Тайваню для екстреного використання 18 липня за даними клінічних випробувань II фази.



A locally produced COVID-19 vaccine on the island of Taiwan has seen four deaths in just three days after the island began its use, triggering strong public inquiries as many questioned the safety of the vaccine and whether the local authority had been too quick to grant emergency approval.

Without phase III clinical trials, the vaccine, produced by Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) on the island, was approved by Taiwan authorities for emergency use on July 18 with data from phase II clinical trials.
показать весь комментарий
13.10.2021 20:55 Ответить
Я не антиваксер, а очень даже ЗА, но конкретно за ковидную вакцину, мне непонятно, против ВИЧ уже 40лет вакцины нет, а тут раз и утром вакцина , вечером вирус, вот это странно.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:55 Ответить
Сомнения очень здравые.
Не проводились должным образом исследования вакцин. Вменяемые люди понимают что происхождение вируса искусственное. С какой целью и кто его создал не известно.
Вакцины это многомиллиардный бизнес, владельцам которого жизнь и здоровье отдельно взятого человека не представляет ценности. Как минимум их интересует только прибыль.
К тому же, на планете перенаселение. Уже много раз за прошедшие 100 лет проводились испытания на людях через прививки, приводящие к бесплодию у женщин и прочим проблемам со здоровье у людей.
С приходом эры интернета, стало проще контролировать стадо. В большинстве стран власть захватили кланы и отдавать ё не собираются. Люди не доверяют правительствам. Не ждут от них ничего хорошего. И тотальная забота о якобы здоровье граждан через вакцинацию (принудительную, путём нарушения прав человека и женевской конвенции) выглядит очень подозрительно.

А теперь представьте что на улице к вам подошёл не знакомый человек и потребовал от вас покорно подставить руку под укол непонятно чем из ампулы. Он начал бы угрожать и настаивать, вперемешку с просьбами помочь всему человечеству...
Укололись бы?)
показать весь комментарий
13.10.2021 12:20 Ответить
Вакцинирование не есть зло.
Так оспу победили именно вакцинированием, как и некоторые другие болезни.

Но!!!
Ни одна вакцина против Ковид-19 не прошла полного курса испытаний. А потому получается, что людей заставляют принудительно участвовать в экспериментах над людьми. Надо было ЗЕ-владе не врать с вакцинами с самого начала, это раз. А во-вторых, государство должно было объявить, что страхует каждого вакцинированного, н у если не на размер месячной зарплаты Смольского ("Укрпошта"), то хотя бы на миллион гривен, в случае смерти вакцинированного, тогда доверия было бы гораздо больше.

И третье. Вакцинация НЕ ЗАЩИЩАЕТ от заболевания, а такой заболевший является ПЕРЕНОСЧИКОМ болезни!!! Тогда почему только вакцинированным можно в поезда, в междугородные автобусы, в кафе, в школу?...
показать весь комментарий
13.10.2021 19:18 Ответить
Что такое полный курс испытаний? Сколько времени он должен длиться и где его границы, если реально мрут люди пачками, а рядом есть вакцина, позволяющая хотя бы пустить болезнь по легкому пути с высокой вероятностью? Ответа нет и не будет.
У людей даже сейчас есть выбор при обязательном вакцинировании. Вакцинируют не 100%, т.к. есть болезни, которые не позволяют его делать. И увольнение для выбравших невакцинирование - это не смерть. Да, это нарушение их прав, но права действуют в обществе, на которое они как раз и клали.
показать весь комментарий
13.10.2021 20:25 Ответить
Потому мой пост начинается с того, что вакцинация нужна. Но проводить ее надо чистыми руками, а у нынешней влади они грязные и грязь эта началась с Радуцкого... и с Зеленского в кафе без маски.
показать весь комментарий
13.10.2021 21:01 Ответить
Когда идет бой и ты хватаешь первое попавшее в руки оружие, там уже не до чистых рук.
У людей сегодня есть выбор и это главное на сегодня. Пусть каждый сам решает чем ему колоться, и колоться ли ему вообще. 2 года назад этого выбора не было совершенно.
Постепенно ситуация в мире с короной выравнивается, судя по тенденции. Лично мне понятно, что есть риск, но сидеть и проводить исследования годами - времени точно нет. Результат и так хороший для нескольких вакцин. Я лично уже закончил размножение и поэтому хочу воспитывать внуков годами, а не месяцами. Это я про противников вакцин, что боятся изменений на клеточном уровне, или днк.
показать весь комментарий
13.10.2021 22:19 Ответить
Реальный бой, это совсем иное.

Короновирус больше похож на радиацию, с её радиофобией или на энцефалитного клеща, как мы боялись, когда я служил в Хабаровском крае. Невидимый враг, будь он неладен, знали бы вы, как мы закутывались при +35, идя в тайгу по ягоды или грибы...

Да, вакцинация нужна. Но вот делить людей на вакцинированных и не вакцинированных - это уже преступление.

К сожалению не выравнивается. Дельта, *****!!!!

Реально, после других вакцин были и случаи бесплодия, так что эти разговоры далеко не на пустом месте.

И из личного. Есть у меня знакомая, у которой и отец и мать стали глухими после советской вакцинации в возрасте чуть меньше полтора года, в 50-х. Им конечно платят инвалидные, но копейки.
показать весь комментарий
13.10.2021 23:05 Ответить
Вакцинирование не есть зло.
Раз так считаете,значит вам надо сюда : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128519480719018&id=100006829907396
показать весь комментарий
13.10.2021 20:32 Ответить
Оспа, холера, чума...
показать весь комментарий
13.10.2021 21:02 Ответить
Потому что вич сам поражает имунную систему. Но прекрасно работают вакцины от полиемелита, оспы, кори, гепатита, и подобные.
показать весь комментарий
13.10.2021 21:10 Ответить
 
 