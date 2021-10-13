ЕС и Украина готовы противодействовать использованию газа как энергетического оружия, - Кулеба
Евросоюз подтвердил, что в отношении "Северного потока-2" будет применен третий энергетический пакет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.
По его словам, Брюссель откликнулся на призыв к официальным консультациям относительно изменений газотранспортной инфраструктуры, что предоставляет новые инструменты для противодействия угрозам от "Северного потока-2".
"ЕС вместе с нами готов противодействовать использованию газа как энергетического оружия. И особенно важно, что, и на закрытой части переговоров, и публично, ЕС подтвердил, что в отношении "Северного потока-2" будет применен третий энергетический пакет", - отметил Кулеба.
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юрий П #410481
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Игорь Бех
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James Jameson
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