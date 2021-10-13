РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4305 посетителей онлайн
Новости
1 102 5

ЕС и Украина готовы противодействовать использованию газа как энергетического оружия, - Кулеба

ЕС и Украина готовы противодействовать использованию газа как энергетического оружия, - Кулеба

Евросоюз подтвердил, что в отношении "Северного потока-2" будет применен третий энергетический пакет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

По его словам, Брюссель откликнулся на призыв к официальным консультациям относительно изменений газотранспортной инфраструктуры, что предоставляет новые инструменты для противодействия угрозам от "Северного потока-2".

"ЕС вместе с нами готов противодействовать использованию газа как энергетического оружия. И особенно важно, что, и на закрытой части переговоров, и публично, ЕС подтвердил, что в отношении "Северного потока-2" будет применен третий энергетический пакет", - отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз должен применить новый санкционный механизм против нарушителей прав человека в оккупированном Крыму, - Кулеба

Автор: 

Газ (10232) Евросоюз (17147) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когда у-бали битой по голове,то противодействовать можно только лёжа.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:05 Ответить
Противодействовать нужно было позавчера.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:12 Ответить
Позавчера были заняты, искали в глазах путина - мир.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:18 Ответить
Эти унылые мантры штампующие из дня в день, уже надоело комментировать, как и троллить тех, кто эти мантры произносит. Нет смысла, они все временщики, меняющиеся каждые 6-12 месяцев, у них никакой ответственности. сколько их было до? А сколько будет после? дров наломают, купюр нашелестят и сваливают по второму-третьему паспорту, и так до бесконечности...
показать весь комментарий
13.10.2021 11:21 Ответить
Если готовы, так используйте! Чего воздух портить своими заявлениями на публику?
показать весь комментарий
13.10.2021 12:14 Ответить
 
 