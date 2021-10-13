Полномочия Лещенко в набсовете "Укрзализныци" предлагается продлить максимум до конца года, - Кабмин
Инициатива продлить полномочия Сергея Лещенко в качестве члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" касается срока до момента избрания новых представителей государства в набсовете, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Об этом сообщили в секретариате Кабинета Министров в ответ на запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Указанный выше проект акта правительства прорабатывается в секретариате Кабинета министров в соответствии с регламентными требованиями", – говорится в ответе.
В секретариате уточнили, что соответствующий проект распоряжения Кабмина "О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 18 июня 2021 №666" министр инфраструктуры Александр Кубраков подал 16 сентября.
Как сообщалось, 21 сентября 2021 года закончился срок действия контрактов четырех членов наблюдательного совета УЗ: Шевки Аджунера, председателя набсовета, независимого члена, полномочия с июля 2018 года; Андреаса Матье, независимого члена, полномочия с июня 2018 года; Олега Журавлева, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года; Сергея Лещенко, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года.
Министерство экономики 29 сентября 2021 года обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность независимых членов набсовета "Укрзализныци".
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Ну, на крайняк тепловоз маневровый от дрезины ???
А без шершавого рабського язика, він там нах не треба...
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6973457009347012?__cft__[0]=AZVALwv05cZLVtKS9kcFqnhK4mhVVWAig5y-e5uqgcam3kmVWCC8Rd8c5t5DgE21VxiW3pTN49ArCI1tO_cuxP2-wI9e8DZEIif9F5x_we6oyOCgjEu9If5jAnV3BBrsXjtOltmPWZiOhu31cAeXI0Px&__tn__=%2CO%2CP-R 11 октября, 11:58 ·
Сейчас будет смешно. Министерство инфраструктуры Украины не сообщило, кто рекомендовал кандидатуру Лещенко Сергея Анатольевича на восстановление в составе наблюдательного совета акционерного общества (АО) "Укрзализныця", а также не предоставило копию представления на назначение, поскольку не является органом управления "Укрзализныци" и распорядителем информации. Переводя с чиновничьего языка на человеческий это значит, что им кто-то приказал и они выполнили приказ. А кто у нас может приказать любому министру и тот, как мальчик на побегушках, побежит выполнять указ? Правильно, это Зеленский. Мои источники подтвердили, что возврат Лещенко - это личный приказ Зеленского. Потому что главная работа Серёжи - это оправдывание любых факапов Зеленского. И ради этого Лещенко готов менять свои взгляды и позицию, как и полагается девушке с низкой социальной ответственностью. А в обмен за это его вернули в Набсовет УЗ и дали очень достойную зарплату. ))
И чтоб не забыть принципиальность Сережи Лещенко я добавлю в этот пост видео от https://www.facebook.com/oleksius.drone.96?__cft__[0]=AZVALwv05cZLVtKS9kcFqnhK4mhVVWAig5y-e5uqgcam3kmVWCC8Rd8c5t5DgE21VxiW3pTN49ArCI1tO_cuxP2-wI9e8DZEIif9F5x_we6oyOCgjEu9If5jAnV3BBrsXjtOltmPWZiOhu31cAeXI0Px&__tn__=-]K-R Oleksiy Drone . Очень хорошо иллюстрирует, что Лещенко если и меняет свою позицию, то исключительно по команде с Банковой. А так он тверд, как кремень. Но зря плата в Набсовете УЗ делает его невероятно гибким. А видео шедевральное. ))
https://video.fkbp1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/244679400_3007600279512661_5405349473066924700_n.mp4?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=VN5uT-ZQA1gAX9IpSQj&tn=wbV86PqBZh4i6jw4&rl=300&vabr=146&_nc_ht=video.fkbp1-1.fna&oh=29c764be72cb53feaf5961c0bce04fa0&oe=6166BDCC
Ви щось маєте ПРОТИ такого підвищення для ОЛІГАРХІВ ???
Чому Укрзалізниця хоче підняти вантажні тарифи для олігархів
https://biz.censor.net/resonance/allhttps://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/448/sortby/date
Автор: https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/5/sortby/date
14 млрд грн - це розмір знижки, який щороку отримують українські олігархи на перевезення сировини добутої з українських надр. Источник: https://biz.censor.net/r3222391
То для кого вони ці таріфи піднімають? І цікаво чому ці таріфи не змінювали з 1940 років?
Філія "Пасажирська компанія" АТ "Укрзаклізниця" придбала у ТОВ "Компанія АМБ" 41 унітазний блhttps://spilno.net/ukrzaliznicya-pridbala-41-unitaz-po-260-tis-grn-za-blok-i-80-sidin-z-krishkoyu-po-79-tis-grn-za-shtuku/ ок по 260 тис. гривень за кожен, а також 80 сидінь з кришкою для унітазу по 7,9 тис. гривень за комплект.
https://spilno.net/ukrzaliznicya-pridbala-41-unitaz-po-260-tis-grn-za-blok-i-80-sidin-z-krishkoyu-po-79-tis-grn-za-shtuku/ Про це свідчать дані публічної системи закупівель ProZorro, передають Українські Новини.
Його дупі сподобався язик Серлещати..