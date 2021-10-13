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Полномочия Лещенко в набсовете "Укрзализныци" предлагается продлить максимум до конца года, - Кабмин

Полномочия Лещенко в набсовете

Инициатива продлить полномочия Сергея Лещенко в качестве члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" касается срока до момента избрания новых представителей государства в набсовете, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщили в секретариате Кабинета Министров в ответ на запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Указанный выше проект акта правительства прорабатывается в секретариате Кабинета министров в соответствии с регламентными требованиями", – говорится в ответе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" лишилась Сергея Лещенко и еще трех членов набсовета

В секретариате уточнили, что соответствующий проект распоряжения Кабмина "О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 18 июня 2021 №666" министр инфраструктуры Александр Кубраков подал 16 сентября.

Как сообщалось, 21 сентября 2021 года закончился срок действия контрактов четырех членов наблюдательного совета УЗ: Шевки Аджунера, председателя набсовета, независимого члена, полномочия с июля 2018 года; Андреаса Матье, независимого члена, полномочия с июня 2018 года; Олега Журавлева, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года; Сергея Лещенко, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года.

Министерство экономики 29 сентября 2021 года обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность независимых членов набсовета "Укрзализныци".

Автор: 

Кабмин (14029) Лещенко Сергей (697) наблюдательный совет (101) Укрзализныця (2753)


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Топ комментарии
+14
Нализав.)
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13.10.2021 11:12
+11
А этот крендель отличает болт клемный от болта закладного, накладку от путевого костыля !?
Ну, на крайняк тепловоз маневровый от дрезины ???
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13.10.2021 11:18
+7
Не даром он в последнее время зачастил был в ОПу.
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13.10.2021 11:14
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Нализав.)
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13.10.2021 11:12 Ответить
Не даром он в последнее время зачастил был в ОПу.
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13.10.2021 11:14 Ответить
занес в ОП сидушку за 8000 и кнопку за 5600 . там таких дорогих аксессуаров для унитаза еще не видели
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13.10.2021 11:50 Ответить
КАКИХ ВАМ ЕЩЕ РЕФОРМ НЕ ХВАТАЕТ , ЗЕФІЛІТІКИ ?!!!!!!
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13.10.2021 12:02 Ответить
Да вы шо? А где же этот лизоблюд Сирожа столоваться будет?
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13.10.2021 11:13 Ответить
А этот крендель отличает болт клемный от болта закладного, накладку от путевого костыля !?
Ну, на крайняк тепловоз маневровый от дрезины ???
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13.10.2021 11:18 Ответить
Главное в его работе-отличить болт Ермака от путевого костыля и продолжать самозабвенно и преданно его сосать.
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13.10.2021 11:30 Ответить
Серлещ в очередной раз подтвердил, что достоин звания "член" ... наблюдательного совета
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13.10.2021 11:20 Ответить
А кому в "УЗ" потрібна ця бородата ахметівська шлюха???
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13.10.2021 11:20 Ответить
пинчуковская
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13.10.2021 11:25 Ответить
не спорьте . Сирожа парень опытный может и на обоих работать
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13.10.2021 11:51 Ответить
откат министру дошел до адресата...
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13.10.2021 11:21 Ответить
Ну да, язик вже майже стер, так вичищать факапи Зе 😃
А без шершавого рабського язика, він там нах не треба...
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13.10.2021 11:22 Ответить
отпустите уже , этого "специалиста"

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13.10.2021 11:23 Ответить
С наемом и залищук!
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13.10.2021 11:25 Ответить
3.14дерас!
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13.10.2021 11:24 Ответить
Решили еще немного Иуду и вора покормить. Только потом где мы его ловить будем? Нельзя дать,, подобным этой крысе, убежать
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13.10.2021 11:26 Ответить
И присвоить почетное звание "глубокая глотка"
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13.10.2021 11:28 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVALwv05cZLVtKS9kcFqnhK4mhVVWAig5y-e5uqgcam3kmVWCC8Rd8c5t5DgE21VxiW3pTN49ArCI1tO_cuxP2-wI9e8DZEIif9F5x_we6oyOCgjEu9If5jAnV3BBrsXjtOltmPWZiOhu31cAeXI0Px&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6973457009347012?__cft__[0]=AZVALwv05cZLVtKS9kcFqnhK4mhVVWAig5y-e5uqgcam3kmVWCC8Rd8c5t5DgE21VxiW3pTN49ArCI1tO_cuxP2-wI9e8DZEIif9F5x_we6oyOCgjEu9If5jAnV3BBrsXjtOltmPWZiOhu31cAeXI0Px&__tn__=%2CO%2CP-R 11 октября, 11:58 ·



Сейчас будет смешно. Министерство инфраструктуры Украины не сообщило, кто рекомендовал кандидатуру Лещенко Сергея Анатольевича на восстановление в составе наблюдательного совета акционерного общества (АО) "Укрзализныця", а также не предоставило копию представления на назначение, поскольку не является органом управления "Укрзализныци" и распорядителем информации. Переводя с чиновничьего языка на человеческий это значит, что им кто-то приказал и они выполнили приказ. А кто у нас может приказать любому министру и тот, как мальчик на побегушках, побежит выполнять указ? Правильно, это Зеленский. Мои источники подтвердили, что возврат Лещенко - это личный приказ Зеленского. Потому что главная работа Серёжи - это оправдывание любых факапов Зеленского. И ради этого Лещенко готов менять свои взгляды и позицию, как и полагается девушке с низкой социальной ответственностью. А в обмен за это его вернули в Набсовет УЗ и дали очень достойную зарплату. ))

И чтоб не забыть принципиальность Сережи Лещенко я добавлю в этот пост видео от https://www.facebook.com/oleksius.drone.96?__cft__[0]=AZVALwv05cZLVtKS9kcFqnhK4mhVVWAig5y-e5uqgcam3kmVWCC8Rd8c5t5DgE21VxiW3pTN49ArCI1tO_cuxP2-wI9e8DZEIif9F5x_we6oyOCgjEu9If5jAnV3BBrsXjtOltmPWZiOhu31cAeXI0Px&__tn__=-]K-R Oleksiy Drone . Очень хорошо иллюстрирует, что Лещенко если и меняет свою позицию, то исключительно по команде с Банковой. А так он тверд, как кремень. Но зря плата в Набсовете УЗ делает его невероятно гибким. А видео шедевральное. ))
https://video.fkbp1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/244679400_3007600279512661_5405349473066924700_n.mp4?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=VN5uT-ZQA1gAX9IpSQj&tn=wbV86PqBZh4i6jw4&rl=300&vabr=146&_nc_ht=video.fkbp1-1.fna&oh=29c764be72cb53feaf5961c0bce04fa0&oe=6166BDCC
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13.10.2021 11:45 Ответить
Зря он что-ли Зеле так самозабвенно зад вылизывает? Нализал себе.
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13.10.2021 12:42 Ответить
а за які такі коврижки цього "держдіяча" ОП знову всовують на хлібне місцен в "Укрзалізницю"?
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13.10.2021 11:50 Ответить
Когда придет хунта Лещенко безусловно будет в первой десятке расстрельного списка. Не хочу и боюсь Хунту , но там неизбежны приятные бонусы: физическое уничтожние масштабных негодяев и предателей. Возможно подобная прививка даже, необхлдима украискому обществу, иначе как избавиться от казнокрадов и гнилья коррупционнго. Слишком легко они самовоспроизводятся в любой властной команде. Только выжечь эту болезнь мечрм возможна, весы Фемтды бессильны против стстемной коррупции.
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13.10.2021 12:11 Ответить
До вашого відома Сергій Лещенко наполегливо впроваджував нові тарифи на перевізку руди для Рината Ахмєтова , виступав за підвищення ціни % при видобутку цієї руди .

Ви щось маєте ПРОТИ такого підвищення для ОЛІГАРХІВ ???
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13.10.2021 12:14 Ответить
Хоть не п"зди про великого рехформатора СерЛеща
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13.10.2021 12:18 Ответить
які нах таріфи? Укрзалізниця ледве жива структура із чікою корупційною вертикаллю. Все що в ней є прибуткове віддано за копійки в оренду та суборенду...Все що збиткове на балансі АТ Укрзалізниця....навіть вокзали не їхній)) вони його орендують))) квитки продають не вони а хтось і т.п.
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13.10.2021 12:32 Ответить
Читай ;

Чому Укрзалізниця хоче підняти вантажні тарифи для олігархів

https://biz.censor.net/resonance/allhttps://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/448/sortby/date

Автор: https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/5/sortby/date
14 млрд грн - це розмір знижки, який щороку отримують українські олігархи на перевезення сировини добутої з українських надр. Источник: https://biz.censor.net/r3222391
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13.10.2021 13:00 Ответить
що саме читати? У АТ Укрзалізниці на балансі вся інфроструктура (колії загального користування та ін.) які потребують найбільше витрат і є збитковими..також всі локомативи ( за виключенням російських які тягають вагони у прикордонних областях на підставі якихось угод) бо вони не підлягають приватизації і не можуть бути відчужені))).. але АТ Укрзалізниці належить тільки близько 50% вантажних вагонів...якщо точнішhttps://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/imported_content/5d690ffe9bad7.pdf е то станом на 2018 р. -52% зараз думаю меньше...решта вагонів ПРИВАТНІ! отже витрати на інфроструктуру це тягар АТ Укрзалізниці)) а прибуток від перевезення (близько 50% )-приватні. при цьому самі прибуткові у більшості приватні, наприклад напіввагони -57% приватні , а цистерни -78% приватні
То для кого вони ці таріфи піднімають? І цікаво чому ці таріфи не змінювали з 1940 років?
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13.10.2021 14:16 Ответить
.. https://www.youtube.com/watch?v=mq1xq7LSzDg
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13.10.2021 14:46 Ответить
Лещенко отримає май же 20 тис. баксів зарплати за те, щоб не помічати системної корупції в Укрзалізниці...завів стару волинку про збитковість пасажирських перевезень і прибутковість вантажних.. ЯК?! Монополіст залізничних перевезень , який використовує збудоване за радянських часів і отримане АТ безкоштовно - може бути збитковим? розказує що цистерні їдуть за справдливим тарифом, а вагоні ні))) так цистерні -78% ПРИВАТНІ)) і 50% всіх вагонів - ПРИВАТНІ)) чому він називає лише прізвище олігарха Ахметова, а не називає олігарха Коломойського ? може забув це прізвище? Прізвище Ахметов це лише лякалка, а хоче він щоб держава датірувала збитки АТ Укрзалізниця.. Після призначення Лещенка ми не чули від Лещенка жодних резонансних викриттів корупції в Укрзалізниці... проте постійно чуємо про викриття і затримання за корупційні злочини від поліції прокуратури тhttps://ssu.gov.ua/novyny/vkraly-ponad-20-mln-hrn-na-lvivshchyni-sbu-vykryla-koruptsiinu-skhemu-pryvlasnennia-koshtiv-ukrzaliznytsi-video а навіть СБУ )) Схоже що Лещенко у цій корупції ..розчинився
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13.10.2021 17:19 Ответить
Вже не отримує . Він якраз і бореться з корупцією ...
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13.10.2021 17:56 Ответить
Як це не отримує? його ж на посаді залишають ще до кінця грудня2021. Він що зарплату не отримує? Чи повертає її? В ЧОМУ полягає його боротьба з корупцією? поки його не призначили на посаду із двадцаткою баксів (за що?) раніше до свого призначення він постійно закидав кучу репортажів із критикою в т. ч. і керівництва Мінтранса..і з викриттям корупції..після його призначення на жирну і непильну посаду- набрав води в рота))) така ж ситуація і з Наємом...Їх треба гнати в шию
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13.10.2021 21:05 Ответить
більше того ..почав відпрацьовувавати і заперечувати очевидне))

Філія "Пасажирська компанія" АТ "Укрзаклізниця" придбала у ТОВ "Компанія АМБ" 41 унітазний блhttps://spilno.net/ukrzaliznicya-pridbala-41-unitaz-po-260-tis-grn-za-blok-i-80-sidin-z-krishkoyu-po-79-tis-grn-za-shtuku/ ок по 260 тис. гривень за кожен, а також 80 сидінь з кришкою для унітазу по 7,9 тис. гривень за комплект.

https://spilno.net/ukrzaliznicya-pridbala-41-unitaz-po-260-tis-grn-za-blok-i-80-sidin-z-krishkoyu-po-79-tis-grn-za-shtuku/ Про це свідчать дані публічної системи закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

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13.10.2021 21:10 Ответить
В нас у 90% пасажирських вагонів стоять сральники типу "толчок")) на педаль натиснув і гімно скидається да колею, яку для цього і щебнем засипано.. Води теплої не має.... а вони купляють кришки для унітазів з біде і "розумним" приладом типа з компом)) для кого ? Куди?
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13.10.2021 21:13 Ответить
Куда же увольнять такого проффесииоАнала как СерЛещ, он же ведущий железнодорожник! Впрочем как преЗедент, того же теста
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13.10.2021 12:17 Ответить
ще як мінімум 3 місяці цей мудак буде отримувати без малого 10ку тисяч баксів у місяць))) та буде виправдовувати всі корупційні схеми Укрзалізниці
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13.10.2021 12:28 Ответить
Зеля достойно оценил потуги Серлеща по дискредиации Порошенко. За два года в УЗ смог в полной мере с ним расплатиться.
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13.10.2021 12:59 Ответить
Не смог...
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13.10.2021 13:00 Ответить
Не наелся?
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13.10.2021 15:17 Ответить
Файно зебіла від офшорів відмазував.
Його дупі сподобався язик Серлещати..
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13.10.2021 18:18 Ответить
Присосался бородатый клоп к бюджетным бабкам---не оторвешь антикоррупционера и популяризатора офшоров)))
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13.10.2021 22:56 Ответить
 
 