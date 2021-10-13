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Кулеба о встрече глав МИД стран "нормандской четверки": Я готов. Пока никаких сигналов из Москвы не получали

Кулеба о встрече глав МИД стран

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к нормандской встрече глав МИД. По его словам, эту встречу блокирует его российский коллега Сергей Лавров.

Об этом Кулеба заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, встреча не происходит, потому что Лавров ее всячески избегает.

"Если действительно результатом разговора Макрона и Меркель с президентом РФ станет четкое указание от президента Путина министру Лаврову принять участие во встрече министров и он это сделает, а не найдет причину уйти, я буду рад. Я готов. Ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов не получали", - заявил Кулеба.

Читайте также: Дата встречи глав МИД стран "нормандской четверки" еще не согласована, - Песков

Автор: 

Лавров Сергей (2306) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31321) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1312)


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Зачем тебе сигналы ? Они будут такими же .
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13.10.2021 11:21 Ответить
Наразі маємо не четвірку, а трійку - все вирішується без України. Це зелебобіків називається суб"єктність.
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13.10.2021 11:22 Ответить
а мир в очах путєна - то тобі не сигнал?
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13.10.2021 11:22 Ответить
посигналят в рельсу...
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13.10.2021 11:28 Ответить
Совковый вирус "синдрома хождения по граблям", с галлюцинациями мира в глазах *****, никак не отпускает!
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13.10.2021 11:49 Ответить
А Кулеба написал официальное письмо Путину, Лаврову или ещё кому-нибудь с требованиями, или так и будет ждать сигналов из космоса?
Почему Макрон и Меркель должены с кем то договариваться вместо Кулебы? Макрон же не получает з/п в Украине. И Меркель не получает.

Речи заумные публиковать и видосик пилить, это предел компетенции министра?
Так может более компетентного человека поискать на эту должность?
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13.10.2021 12:11 Ответить
Жди те.
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13.10.2021 14:02 Ответить
 
 