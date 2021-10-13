Кулеба о встрече глав МИД стран "нормандской четверки": Я готов. Пока никаких сигналов из Москвы не получали
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к нормандской встрече глав МИД. По его словам, эту встречу блокирует его российский коллега Сергей Лавров.
Об этом Кулеба заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, встреча не происходит, потому что Лавров ее всячески избегает.
"Если действительно результатом разговора Макрона и Меркель с президентом РФ станет четкое указание от президента Путина министру Лаврову принять участие во встрече министров и он это сделает, а не найдет причину уйти, я буду рад. Я готов. Ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов не получали", - заявил Кулеба.
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Почему Макрон и Меркель должены с кем то договариваться вместо Кулебы? Макрон же не получает з/п в Украине. И Меркель не получает.
Речи заумные публиковать и видосик пилить, это предел компетенции министра?
Так может более компетентного человека поискать на эту должность?