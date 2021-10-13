Кулеба о встрече глав МИД стран "нормандской четверки": Я готов. Пока никаких сигналов из Москвы не получали

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к нормандской встрече глав МИД. По его словам, эту встречу блокирует его российский коллега Сергей Лавров.

Об этом Кулеба заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, встреча не происходит, потому что Лавров ее всячески избегает.

"Если действительно результатом разговора Макрона и Меркель с президентом РФ станет четкое указание от президента Путина министру Лаврову принять участие во встрече министров и он это сделает, а не найдет причину уйти, я буду рад. Я готов. Ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов не получали", - заявил Кулеба.

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