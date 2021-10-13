Женщины-военнослужащие составляют 15% общего состава ВСУ: по этому показателю мы в числе первых даже по стандартам НАТО, - Минобороны

15% личного состава Вооруженных силах Украины составляют женщины-военнослужащие, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В Украине в Вооруженных силах служит много женщин. Мы по количеству женщин-военнослужащих если не впереди, то в числе первых даже по стандартам НАТО. У нас сегодня работает 56 тыс. женщин, это и гражданский персонал и военнослужащие. Среди которых военнослужащих 31 тыс. – это 15% от общего состава. Если говорить о гражданском персонале, то это почти 25 тыс. женщин", - сказала она в ходе круглого стола "Защитники и Защитницы. Равные возможности защищать государство - базовый элемент национальной устойчивости и устойчивого развития" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Маляр, такое увеличение количества женщин в Вооруженных силах произошло после 2014 года.

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Также она сообщила, что в 2021 года в военные лицеи поступило 107 девочек.

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина поприветствовала тот факт, что женщин в Вооруженных силах стает больше. "Но, к сожалению, женщин, которые находятся на должностях, где принимаются решения, очень мало. В этом направлении необходимо работать", - добавила она.