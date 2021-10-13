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Новости Агрессия России против Украины
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Женщины-военнослужащие составляют 15% общего состава ВСУ: по этому показателю мы в числе первых даже по стандартам НАТО, - Минобороны

Женщины-военнослужащие составляют 15% общего состава ВСУ: по этому показателю мы в числе первых даже по стандартам НАТО, - Минобороны

15% личного состава Вооруженных силах Украины составляют женщины-военнослужащие, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В Украине в Вооруженных силах служит много женщин. Мы по количеству женщин-военнослужащих если не впереди, то в числе первых даже по стандартам НАТО. У нас сегодня работает 56 тыс. женщин, это и гражданский персонал и военнослужащие. Среди которых военнослужащих 31 тыс. – это 15% от общего состава. Если говорить о гражданском персонале, то это почти 25 тыс. женщин", - сказала она в ходе круглого стола "Защитники и Защитницы. Равные возможности защищать государство - базовый элемент национальной устойчивости и устойчивого развития" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Маляр, такое увеличение количества женщин в Вооруженных силах произошло после 2014 года.

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Также она сообщила, что в 2021 года в военные лицеи поступило 107 девочек.

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина поприветствовала тот факт, что женщин в Вооруженных силах стает больше. "Но, к сожалению, женщин, которые находятся на должностях, где принимаются решения, очень мало. В этом направлении необходимо работать", - добавила она.

Автор: 

женщины (887) Минобороны (9363) гендерные проблемы (148) ВСУ (6618) Маляр Анна (412) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+6
А в армии США 12/, так там гендерные расклады в армии продвигаются десятилетиями, а у нас уже 15/. Интересно сколько реально этих женщин на всяких липовых тыловых должностях а сколько на реальных военых. Восхищаться тут нечем, есть повод кадровую чистку провести, сократить раздутый твловой штат
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13.10.2021 11:36
+5
Ну и толку с этих 15?
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13.10.2021 11:42
+5
Це не той факт, яким можна гордитися. Як казав класик: "У війни не жіноче обличчя". Завдання чоловіка, як і будь-якого самця - захист власної території, власного потомства і матері цього потомства. Якщо чоловік не відчуває себе самцем і не виконує ці базові речі, узилчючись від повісток, не турбуючись про добробут, цю роль, ці важкі обов'язки змушені брати на свої тендітні плечі жінки. Тому, коли у армії бракує справжніх чоловіків, їх нестачу заповнюють жінками. Цей факт вартий гордості? Сумнівно.
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13.10.2021 11:47
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А в армии США 12/, так там гендерные расклады в армии продвигаются десятилетиями, а у нас уже 15/. Интересно сколько реально этих женщин на всяких липовых тыловых должностях а сколько на реальных военых. Восхищаться тут нечем, есть повод кадровую чистку провести, сократить раздутый твловой штат
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13.10.2021 11:36 Ответить
вам не хватает бравой генеральши мерри попинс из рава русской для комплекта)
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13.10.2021 11:38 Ответить
На строковіц службі, жінок немає. Строкова служба дуже сильно відрізняється від контрактної
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13.10.2021 11:39 Ответить
Ну и толку с этих 15?
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13.10.2021 11:42 Ответить
Как это "что толку"? Вот, например, министр обороны гордо отчитался о "гендерном равенстве". А ты что хотел, что бы министр обороны рассказывал о том, что все адекватные воины из армии увольняются? Или о том, что нет боеприпасов?
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13.10.2021 11:54 Ответить
вот какой толк от косоворотов?
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13.10.2021 18:08 Ответить
Зато президент уклонист. И Верещук в министры обороны Украины прется. Эта та, у которой кремлевские пропагандистки в друзьях числятся. Например, Марина Ахмедова, любительница руцького мира и Дырляндии
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13.10.2021 11:43 Ответить
А що там з зарплатами військовослужбовцям? Таких виплат в НАТО теж аналоговнєт?
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13.10.2021 11:44 Ответить
Це не той факт, яким можна гордитися. Як казав класик: "У війни не жіноче обличчя". Завдання чоловіка, як і будь-якого самця - захист власної території, власного потомства і матері цього потомства. Якщо чоловік не відчуває себе самцем і не виконує ці базові речі, узилчючись від повісток, не турбуючись про добробут, цю роль, ці важкі обов'язки змушені брати на свої тендітні плечі жінки. Тому, коли у армії бракує справжніх чоловіків, їх нестачу заповнюють жінками. Цей факт вартий гордості? Сумнівно.
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13.10.2021 11:47 Ответить
А паперову роботу якої в нашій армії з маком хто виконувати буде??
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13.10.2021 11:52 Ответить
З ґаком
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13.10.2021 11:52 Ответить
Хочете сказати, що у ВСУ 15 відсотків особового складу зайняті паперовою роботою? 😮 Це ще більша дикість, ніж можна очікувати! Напевне аналогів немає навіть у КНДР! Від цього жаху теж потрібно позбуватися. Армія - не офіс, не контора, не бібліотека і не архів. У неї є власні особливі завдання. І це точно не писанина.
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13.10.2021 12:01 Ответить
Це ви собі так думаєте! Нажаль в нашій армії потрібно папір на папір щоб отримати папір.
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13.10.2021 12:12 Ответить
Ви не зрозуміли мій посил? Я просто пишу, що гордитися цим не варто. Я не правий?
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13.10.2021 12:16 Ответить
Я все правильно зрозумів!
Це двояке питання. Мед роти здебільшого жінки, штабна робота також жінки. Її також необхідно комусь виконувати. Це на рівні бригад.
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13.10.2021 12:20 Ответить
Хочете сказати, що у ЗСУ 15 відсотків особового складу - це штабісти і службовці медрот? 😮 Якщо азати до уваги, щ там не лише жінки, але й чоловіки також є, то тоді цифра буде більшою і досягатиме 25-30 відсотків, якщо не більше. Це нормально?
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13.10.2021 14:15 Ответить
Приблизно так і є. Що що а це у нас укомплектовано на 100%.
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13.10.2021 14:32 Ответить
Я ж акцент роблю не на тому, як є, а на тому, що гордитися тут нічим.
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13.10.2021 14:37 Ответить
Повторюсь. Двояке питання.
Пишатись можна тим що навіть жінки йдуть на службу в ЗСУ. Тобто не боязко.
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13.10.2021 14:47 Ответить
Не бязао кому? Жінкам? Чи чоловікам, які за спинами жінок ховаються? Це перше. І друге. Не бояться лише дурні. Розумні бояться. Всі. Тільки вміють керувати своїм страхом.
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13.10.2021 15:12 Ответить
Абсолютно праві! Абсолютно.
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13.10.2021 14:30 Ответить
Не знаю, я на передке женщин не видел, может были где то но не попадались мне и в процентном отношении на 15-20 погибших в АТО военнослужащих женщин 7 тысяч мужчин- считайте сами
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13.10.2021 11:49 Ответить
Депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук підтвердила чутки про те, що вона може очолити міністерство оборони замість Андрія Тарана. Вона зазначила, що справді має такі амбіції, а у фракції вже обговорювали її кандидатуру на цю посаду. Про це Верещук розповіла в програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
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13.10.2021 12:18 Ответить
вопрос только - зачем их столько и какая от них польза... вместо того, чтобы поднять мужикам зп, которые на передке, трудоустроили десятки тысяч женщин по тыловым частям
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13.10.2021 12:55 Ответить
Грустно, когда целая зам министра обороны и министр по делам ветеранов ничего не соображают в кадровом обеспечении ВОЮЮЩИХ, а не мирного времени, Вооружённых сил и "поприветствуют" целых 15% женщин в армии. И опять наши пресловутые стандарты НАТО, ну никуда мы без них, везде надо их втюхать. Вы вообще как представляете весь этот женкорпус в реальных боевых действиях типа ДАПа, Дебальцево, бойни Иловайска? Или трудоустройство и так за скудный бюджет всех своих родственниц, знакомых, знакомых знакомых на кучу раздутых штатных должностей и есть наша борьба с серьёзным врагом? Это называется заставь дурака Богу молиться...
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13.10.2021 13:04 Ответить
Ракет современных нет в необходимом количестве. А у них гендерное равенство на уме. Следущая проблема это права секс меньшинств в армии. Но не ракеты.
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13.10.2021 13:38 Ответить
А зачем женщинам в армию? Дома на гражданке заняться нечем?
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13.10.2021 14:28 Ответить
Вітаю із Святом захисницю України офіцера ЗСУ Ярославу Магучіх! Вона в числі 15 % жінок суттєво підвищує рівень боєздатності нашої армії, всі сили прикладає для приведення її до стандартів НАТО. Нардеп СН і офіцер ЗСУ Жан Беленюк також ефективно працює в цьому напрямку.
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13.10.2021 15:44 Ответить
Для нас в Україні прикладом має бути армія Ізраїля де жінок в армії мабуть не менше, ніж у нас. Бо справа не у відсотках кого більше, а у ефективності армії як захисника Вітчизни. А наші жінки якщо хочуть і можуть, то нехай служать народу України. Честь їм і хвала.
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13.10.2021 16:52 Ответить
вот и хорошо.
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13.10.2021 18:34 Ответить
 
 