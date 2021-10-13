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Новости Агрессия России против Украины
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РФ наносит разрушительный удар по минским договоренностям, - Кулеба о блокировании работы миссии ОБСЕ

РФ наносит разрушительный удар по минским договоренностям, - Кулеба о блокировании работы миссии ОБСЕ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал блокирование Россией работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. По его словам, РФ таким образом пытается нанести разрушительный удар по минским договоренностям.

Об этом Кулеба заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Политически Россия сделала шаг, который наносит разрушительный удар по минским договоренностям, демонстрирует, что она пренебрегает логикой этих соглашений и процесса урегулирования", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована только в движении вперед, в мирном урегулировании.

"Нам нужно предпринять такие шаги, которые приведут не к эскалации, на что нас провоцирует Россия, а наоборот к уступкам со стороны РФ, для того, чтобы процесс мирного урегулирования был разблокирован", - добавил Кулеба.

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Автор: 

миссия (141) ОБСЕ (4880) россия (95671) минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+1
За патріотичною, так би мовити, демагогією спостерігається пика кацапського агента.
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13.10.2021 11:40
+1
Третью Мировую придумали Меркель и Путлер...
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13.10.2021 11:52
+1
Кулеба врёт как дышит. Правильно так - "проста Зиленьський хочит вайны! он на ней наживаецца"
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13.10.2021 12:10
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ГУЛАГ для РАБссии не враг...,концлагерь не тетка,всех не накормит,просто денех сейчас нет,но вы держитесь там...., скоро нефть и газ станут 5 000 баксов за килограмм говна,и все наедятся от Пуза...
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13.10.2021 11:35 Ответить
фашистам не потрібен мир, фашизм - це агресія
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13.10.2021 11:37 Ответить
За патріотичною, так би мовити, демагогією спостерігається пика кацапського агента.
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13.10.2021 11:40 Ответить
Первую Мировую затеяли сЦарь Николашка Кровавый и его двоюродный брат по крови Кайзер Вильгельм...,братаны не поделили кусок пирога...,Вторую Мировую затеяли Гитлер и Сралин...,не поделили другой кусок пирога,Румынскую нефть...,наиболее качественную по химическому составу на тот год...,но что то не срослось... и пошло не так...
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13.10.2021 11:42 Ответить
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13.10.2021 11:45 Ответить
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13.10.2021 11:46 Ответить
Братаны долбанные...
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13.10.2021 11:47 Ответить
Третью Мировую придумали Меркель и Путлер...
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13.10.2021 11:52 Ответить
Кулеба врёт как дышит. Правильно так - "проста Зиленьський хочит вайны! он на ней наживаецца"
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13.10.2021 12:10 Ответить
При "зелених" московія завлала нищівного удару не тільки по "мінських", а по іміджу, економіці, армії,культурі, церкві,відносинах з іншими країнами. А чого чекав Косоворотка, коли відвів війська і почав шукати зустріч з терористом, звинуватив Порошенко в проході наших кораблів по нашій протоці і захисту Іловайська? ТримайТе зелень "отвєтьку", але з вами і ми попали.
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13.10.2021 12:42 Ответить
 
 