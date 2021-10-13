Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

Украина изучает юридическую сторону дела о задержании главы исполкома Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Грузии и выбирает лучший алгоритм, который будет применять в этом случае.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Еще раз подчеркну, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины. А мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Потому когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться - это не только может быть экстрадиция, - тогда мы уже проинформируем вас", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина поддерживает постоянную связь с Саакашвили.

"Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ, уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию, и мы знаем позицию адвокатов. И сейчас мы изучаем полностью юридическую сторону этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае", - указал Кулеба.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.