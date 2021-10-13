Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем
Украина изучает юридическую сторону дела о задержании главы исполкома Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Грузии и выбирает лучший алгоритм, который будет применять в этом случае.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Еще раз подчеркну, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины. А мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Потому когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться - это не только может быть экстрадиция, - тогда мы уже проинформируем вас", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что Украина поддерживает постоянную связь с Саакашвили.
"Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ, уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию, и мы знаем позицию адвокатов. И сейчас мы изучаем полностью юридическую сторону этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае", - указал Кулеба.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
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Был целым президентом Грузии. Поменял гражданство, т.к. хотел быть премьером Украины.
Теперь прилетел назад в Грузию, чтобы стать премьером в Грузии.
Шизофрения какая-то.
Я розумію що понадавали громадянства аби кому, але отримання громадянства не значить що людина стала Українцем!
Я даже "сильной озабоченности" в его словах не услышал!
- нужно выслать ихнего посла и дать 24 часа Грузии на размышления..
ЯрославныЯсько.
Или под "своими гражданами" подразумевается что то другое?
Зе-власть брехунов...
Кого ты собрался не бросать и в какой беде? Упез...дня, который незаконно выехал из страны и нелегально въехал в Грузию с целью повлиять на ход выборов в стране от гражданства которой он отказался и осуждён там за свои преступления?