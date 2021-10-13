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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

Украина изучает юридическую сторону дела о задержании главы исполкома Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Грузии и выбирает лучший алгоритм, который будет применять в этом случае.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Еще раз подчеркну, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины. А мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Потому когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться - это не только может быть экстрадиция, - тогда мы уже проинформируем вас", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина поддерживает постоянную связь с Саакашвили.

"Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ, уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию, и мы знаем позицию адвокатов. И сейчас мы изучаем полностью юридическую сторону этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае", - указал Кулеба.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

Грузия (4501) задержание (6679) МИД (6966) Саакашвили Михеил (3307) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
Злочини в яких звинуватили Саакашвілі і винесли вироки що вступили в законну силу були ним вчинені на території Грузії до отримання ним громадянства України Він поїхав у Грузію сам - ніхто його туди "силою не пхав" Хай "розгрібає" наслідки свого рішення сам!
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13.10.2021 12:02
+11
Та який він свій? Він льтчик зальотчик. Який з нього тут толк?
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13.10.2021 11:44
+10
я тоже не понял, чем он все-таки гражданин?
Был целым президентом Грузии. Поменял гражданство, т.к. хотел быть премьером Украины.
Теперь прилетел назад в Грузию, чтобы стать премьером в Грузии.
Шизофрения какая-то.
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13.10.2021 12:01
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Та який він свій? Він льтчик зальотчик. Який з нього тут толк?
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13.10.2021 11:44 Ответить
я тоже не понял, чем он все-таки гражданин?
Был целым президентом Грузии. Поменял гражданство, т.к. хотел быть премьером Украины.
Теперь прилетел назад в Грузию, чтобы стать премьером в Грузии.
Шизофрения какая-то.
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13.10.2021 12:01 Ответить
Як би там не було, але закон повинен все ж таки залишатися законом. За законом він таки громадянин України. Ну а який з нього толк... Ну а який приміром толк з Вас, або з мене? Такий мабуть і з нього.
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13.10.2021 13:52 Ответить
Ви не отримуєте велику зарплату нізащо,як він.Його було позбавлено громадянства,це Зеленський для електорату його повернув.
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13.10.2021 14:24 Ответить
Особисто я вважаю незаконним його позбавлення громадянства. І тут власне не про персоналію Мішико мова. Взагалі є процедури. Президент не пан щоб давати та забирати громадянтво коли захоче.
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13.10.2021 14:47 Ответить
Позбавили громадянство його законною.А Зеленський під оплески електорату його повернув.
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13.10.2021 15:11 Ответить
Тоді можна взнати на підставі якого закону?
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13.10.2021 16:22 Ответить
То його незаконно позбавили громадянства?
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13.10.2021 16:36 Ответить
Ну якщо Ви вважаєте, що законно то думаю знаєте на підставі якої статті якого закону. Чи не так? Бо я не знаю за якою статтєю. Навіть не знаю, такого закону, щоб президент без рішення суду міг когось за своїм бажанням позбавити громаянства. Надати наче б то може за бажанням, а ось відібрати - такого закону я не знаю. Звісно я не юрист щоб досконало знати все наше законодавство, але поки що з такою нормою закону не зтикався. Ось і питаю чи знаєте Ви таку норму. Бо Ви ж стверджуєте, що його позбавили громадянства за законом. То виходить що ця норма закону Вам відома.
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13.10.2021 17:06 Ответить
В беде не бросаем, а в тюрьме - нефиг делать. Пришлите ему через Ясько хороших препаратов, а то вообще Михал Самуэлэвич потух без них.
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13.10.2021 11:47 Ответить
Колишній Президент Грузії наша людина??? Кульбаба ти б для початку напевно ознайомився хто може бути Президентом Грузії.
Я розумію що понадавали громадянства аби кому, але отримання громадянства не значить що людина стала Українцем!
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13.10.2021 11:48 Ответить
це помітно по ваших "успіхах" у визволенні заручників з окупованих теріторій і рашкорейху
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13.10.2021 11:48 Ответить
На хер такой гражданин нужен! Пусть барыг в Грузии ищет.
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13.10.2021 11:49 Ответить
он до сих пор не определился, чей он гражданин.
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13.10.2021 12:03 Ответить
зп ему на карточку не забывайте перчислять главное... 600К как никак...
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13.10.2021 11:55 Ответить
Що означає "ми своїх людей не кидаємо"? В сенсі друзів президента чи громадян України?
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13.10.2021 11:55 Ответить
Хм...
Я даже "сильной озабоченности" в его словах не услышал!
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13.10.2021 11:55 Ответить
без объявления Грузии войны нашего Мишу не освободить - это понятно
- нужно выслать ихнего посла и дать 24 часа Грузии на размышления..
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13.10.2021 11:57 Ответить
Запускайте зеленомордую Ясько с её коронным номером-плач Ярославны Ясько.
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13.10.2021 11:57 Ответить
Злочини в яких звинуватили Саакашвілі і винесли вироки що вступили в законну силу були ним вчинені на території Грузії до отримання ним громадянства України Він поїхав у Грузію сам - ніхто його туди "силою не пхав" Хай "розгрібає" наслідки свого рішення сам!
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13.10.2021 12:02 Ответить
Это вывозные рейсы по конским ценам для соотечественников, застрявших за границей из-за ковид19 имеет ввиду этот пан? Или десятки граждан попавших в беду за границей, не имеющих никакой поддержки?
Или под "своими гражданами" подразумевается что то другое?
Зе-власть брехунов...
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13.10.2021 12:02 Ответить
Лишь бы ляпнуть ответа у него нет достойный ученик своего шефа пустопорожность в дію.
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13.10.2021 12:03 Ответить
Удивительно, такой глупый и в министрах.
Кого ты собрался не бросать и в какой беде? Упез...дня, который незаконно выехал из страны и нелегально въехал в Грузию с целью повлиять на ход выборов в стране от гражданства которой он отказался и осуждён там за свои преступления?
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13.10.2021 12:05 Ответить
Ну що, повоюємо з Грузією за трон для Саакашвілі?
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13.10.2021 12:12 Ответить
Ескадрілья бойових карлсонів вже летить. "Будєм всіх бамбіть".
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13.10.2021 13:08 Ответить
Своих корешей скорее
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13.10.2021 12:13 Ответить
Вы поддонки, зелёные ублюдки даже на поле боя бросаете
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13.10.2021 12:14 Ответить
Может напомнить про бойца Журавля,марзота зелёная?
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13.10.2021 12:17 Ответить
А каг насчьод Віктарфьодричя Дарагова?
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13.10.2021 12:20 Ответить
Последнее время только Кулебу и слышно, всё знает, всё умеет, рот не закрывается.
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13.10.2021 12:20 Ответить
100% Лезет из всех щелей с заявлениями, но ни разу не был замечен в здравом смысле
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13.10.2021 13:28 Ответить
кому он нах уже нужен))) его использовали на выборах против Порошенко, теперь в мусорку.
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13.10.2021 12:24 Ответить
Так самое и странное, сам "шоколадный метр" дал гражданство типа - МИХУЛ, БРАТ, АМИГО, КОМРАТ И Т,Д, !!! А Михуил на шоколадного мастера и нагадить все пытался!! Вот она благодарность человеческая!!!
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13.10.2021 12:41 Ответить
ты под "шоколадный метр" имеешь ввиду Порошенко? что тебя удивляет? шашлычнику дали область, по размеру как Грузия. своего прокурора, нач милиции, всех замов, и безграничные полномочия, что бы он из нее сделал "сказку", как обещал, и после этого в премьеры. но уже через пол года стало понятно, что это клоун, пиз@абол, заезжий артист. он и в Грузии ничего, и тут ничего.
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13.10.2021 17:28 Ответить
А я о чем?? Не совсем ничего, так самую малость, типа показать какой хороший, а по большому сету и ничего глобального.. Тут ты прав.
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13.10.2021 20:22 Ответить
Узеленские пиаром так топорно занимаются, что даже не смешно.
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13.10.2021 12:26 Ответить
Прямо роман с продолжением!!! Жил себе грузин, горя не знал. Даже стал у себя президентом, вроде как порядок навел, но как то не очень по честному. Денушки немного потрынькал.. Ну и бог сними (с денушками) Шкурнул в хохляндию, где добрый дядя дал аусвайс и разрешил кушать салко с лучком!!! Жил себе дальше грузин, но все его тянуло к большим дядям - скучно было наверно!!! Взяли большие дяди Мишутку к себе, сказали - во тебе надел, кур заведи и в нем сиди!!! Так нет, не спокойно грузину, давай по крышам бегать, и о родине скучать. В один прекрасный день, сказал - хватит, поеду домой, там овечки, винчик,харчо и хачапури! А злые грузины не забыли косяки, взяли и за хвост на кичу посадили. Мораль басни - и дома вроде как плохой, и у хохлов прославился не с хорошей стороны, а в целом человек не плохой, но это уже совсем другая история.
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13.10.2021 12:38 Ответить
Походу москали хотят обменять Михо на Медведчука через свои прокси"Грузинскую мечту".Я бы по крайней мере уцепился бы за такой вариант,на месте москалей.Другой вопрос как поведут себя в этой спец операции по обмену Зелёные
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13.10.2021 12:43 Ответить
Так вам і хочеться СУКИ продажні плюнуть в вашу мразотну пику за Журавля !!!!!!
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13.10.2021 12:54 Ответить
Кулебаба - де дві букви посіяв. і розум теж. Саакашвілівілі не український персонаж. Саакашвілі - бандит що ховався від правосуддя Грузії де вчиняв службові злочини.
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13.10.2021 13:11 Ответить
Так Кулеба же так и пишет: "своих не бросаем")
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13.10.2021 13:29 Ответить
А каким образом гражданин Украины хочет стать президентом Грузии? У зеленых в голове плесень забродила.
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13.10.2021 13:21 Ответить
Правильно.
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13.10.2021 18:32 Ответить
Ви своїх громадян міліонами за кордон випроваджуєте!
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13.10.2021 19:56 Ответить
 
 