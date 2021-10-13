"Дельта"-штамм уже в каждой области: Рейды полиции и Госпродпотребслужбы будут проверять соблюдение карантина
Минздрав, Нацполиция и Госпродпотребслужба обсудили сотрудничество по противодействию коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Мы сейчас имеем тяжелую эпидемиологическую ситуацию в Украине, вызванную именно штаммом "Дельта". Он сейчас зарегистрирован в каждой области Украины и ситуация довольно быстро ухудшается. На уровне каждого региона у нас работает Центр контроля и профилактики болезней, который также будет помогать всем в рамках профилактической работы, давать разъяснения и быть вашим надежным партнером в действиях контроля, которые необходимо применять на уровне областей", - подчеркнул главный санврач Игорь Кузин.
По его словам, по состоянию на 12 октября 16 регионов находятся в "оранжевом" уровне, и это является зоной усиленного контроля.
Поэтому важен именно действенный контроль: за соблюдением масочного режима, за условиями перевозок, за работой предприятий общественного питания и развлекательными заведениями.
"Поэтому необходимо наработать механизмы, порядок взаимодействия, учитывая количество санитарных врачей, работников Госпотребслужбы и Национальной полиции Украины, которые будут вовлечены в эти процессы. Кроме того, мы должны четко понимать ответственных лиц", - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Ответственными лицами глава Нацполиции считает:
- руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки граждан,
- организаторов спортивных мероприятий.
"Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужб и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов", - сказала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.
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