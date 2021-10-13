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Новости Коронавирус и карантин
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"Дельта"-штамм уже в каждой области: Рейды полиции и Госпродпотребслужбы будут проверять соблюдение карантина

Минздрав, Нацполиция и Госпродпотребслужба обсудили сотрудничество по противодействию коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы сейчас имеем тяжелую эпидемиологическую ситуацию в Украине, вызванную именно штаммом "Дельта". Он сейчас зарегистрирован в каждой области Украины и ситуация довольно быстро ухудшается. На уровне каждого региона у нас работает Центр контроля и профилактики болезней, который также будет помогать всем в рамках профилактической работы, давать разъяснения и быть вашим надежным партнером в действиях контроля, которые необходимо применять на уровне областей", - подчеркнул главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, по состоянию на 12 октября 16 регионов находятся в "оранжевом" уровне, и это является зоной усиленного контроля.

Поэтому важен именно действенный контроль: за соблюдением масочного режима, за условиями перевозок, за работой предприятий общественного питания и развлекательными заведениями.

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"Поэтому необходимо наработать механизмы, порядок взаимодействия, учитывая количество санитарных врачей, работников Госпотребслужбы и Национальной полиции Украины, которые будут вовлечены в эти процессы. Кроме того, мы должны четко понимать ответственных лиц", - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ответственными лицами глава Нацполиции считает:

- руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки граждан,
- организаторов спортивных мероприятий.

"Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужб и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов", - сказала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине второй день подряд "красный" уровень по COVID-госпитализации, заболеваемость превышена почти в шесть раз, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Нацполиция (16496) Госпродпотребслужба (258) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Найхарактерніша ознака дельта-штамму - зникнення грошей у суб'єктів підприємницької двяльності...
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13.10.2021 12:24
+3
Полицаи то конечно люди, но...идут туда личности с определённым набором качеств, а тем более задерживаются там надолго. Некорректно считать ментов срезом общества т.к. там работает сильная система отрицательно отбора. Как и в политике и в целом во власти. Поэтому процент относительно нормальных людей в этих местах намного меньше, чем в среднем.
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13.10.2021 12:38
+2
В нас вже починають признавати, що пандемії не те що немає вже, а що іі і не було взагалі, тим більше, що на наступному тижні вийдуть на ринок пігулки-що тоді соціалісти вигадають? Народ потихеньку починає прозрівати і влаштовувати бунти. І
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13.10.2021 12:23
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полицаи сами не вакцинированы ни разу....
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13.10.2021 12:18 Ответить
Полицаи не люди? Среди них так же есть как адекватные и добросовестные, так и сектанты мирового заговора и теории генных мутаций.
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13.10.2021 12:25 Ответить
Полицаи то конечно люди, но...идут туда личности с определённым набором качеств, а тем более задерживаются там надолго. Некорректно считать ментов срезом общества т.к. там работает сильная система отрицательно отбора. Как и в политике и в целом во власти. Поэтому процент относительно нормальных людей в этих местах намного меньше, чем в среднем.
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13.10.2021 12:38 Ответить
Комплектування зараз ведеться через центри, підбор кадрів фактично ведуть не поліцейські. Яких ви набрали такими і втішайтесь.
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13.10.2021 13:21 Ответить
а ведь циркуляцию вируса можно было уменьшить многократно, введя визовый режим с мордором, не признавать кацапские бумажки о вакцинации и просто этих вырожденцев сюда не пускать!
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13.10.2021 12:23 Ответить
какого вируса? вы лично можете доказать что он есть? Нет?
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13.10.2021 12:45 Ответить
В нас вже починають признавати, що пандемії не те що немає вже, а що іі і не було взагалі, тим більше, що на наступному тижні вийдуть на ринок пігулки-що тоді соціалісти вигадають? Народ потихеньку починає прозрівати і влаштовувати бунти. І
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13.10.2021 12:23 Ответить
Га вихідні відмінили 200! Рейсів однієї компанії і тут же збрехали, що з причини погоди! Всі літають, а у них, виявляється погода погана) виявляється, відмінили по причині пілотів і обслуговуючого персоналу, котрі відмовились вакціюнуватись)
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13.10.2021 12:27 Ответить
Не ну мля кто вас таких рожает то? Сколько тебе платят хоть? А если не платят, то в каком дурдоме на учете стоишь?
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13.10.2021 12:28 Ответить
Найхарактерніша ознака дельта-штамму - зникнення грошей у суб'єктів підприємницької двяльності...
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13.10.2021 12:24 Ответить
Последние разбегутся с Госпортебслужбы-с их зарплатой 10-12 тысяч остались одни старики, которые не потянут физически рейды. В то же время на Новой почте объявы про зарплаты от 15 тысяч.
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13.10.2021 12:44 Ответить
Вирус на планете земля только один, это люди. Гадят быстрее чем созидают.
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13.10.2021 12:47 Ответить
людишки всего лишь в краткосрочных гостях на Земле,но лишь единицы думают об этом..
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13.10.2021 12:55 Ответить
Рейды полиции, центры контроля, антисемитские законы, навязывание гей парадов..

Граждане Украины становятся преступниками по умолчанию

Мазлтов!
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13.10.2021 13:15 Ответить
Посадите всех на карантин как в Сингапуре и вакцинированных и нет, тогда будет результат, а так с привилегиями, вакцинированные разнесут заразу по всей стране.
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13.10.2021 13:35 Ответить
в Израиле была почти 100% вакцинация и на словах победа , на деле результата не оказалось ,он сбежал вместе с вакцинами
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13.10.2021 14:10 Ответить
проснулись, когда 500 трупов в стране....
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13.10.2021 21:26 Ответить
 
 