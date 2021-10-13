Песков о домашнем аресте Медведчука: Кремль вряд ли сможет ему чем-то помочь..."

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает домашний арест нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука "сведением политических счетов".

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

У Пескова спросили, считает ли он домашний арест политика законным.

"Мы сразу сказали, что события с Медведчуком — это сведение политических счетов, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем", — пояснил Песков.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль вряд ли сможет чем-то помочь Медведчуку в сложившейся ситуации в связи с его украинским гражданством.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле осуждают действия в отношении Медведчука.

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Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.