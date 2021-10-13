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Новости Дело Медведчука
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Песков о домашнем аресте Медведчука: Кремль вряд ли сможет ему чем-то помочь

Песков о домашнем аресте Медведчука: Кремль вряд ли сможет ему чем-то помочь

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает домашний арест нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука "сведением политических счетов".

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

У Пескова спросили, считает ли он домашний арест политика законным.

"Мы сразу сказали, что события с Медведчуком — это сведение политических счетов, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем", — пояснил Песков.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль вряд ли сможет чем-то помочь Медведчуку в сложившейся ситуации в связи с его украинским гражданством.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле осуждают действия в отношении Медведчука.

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Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Песков Дмитрий (1893) россия (95671) домашний арест (188)


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Топ комментарии
+9
Это сдали? Телеканал пашет, заправки пашут , совместные с Беней заводы и облэнерго пашут и т.д. Яхту отдали и дали увести. Депутат и наслаждается жизнью дома. Осталось только орденом наградить.
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13.10.2021 12:37
+7
Ясно,домашний арест свинособак полностью устраивает ,как и зекрыс
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13.10.2021 12:24
+7
Медведчуку и помогать не надо. Он здесь в надёжных руках русофилов и предателей украины.
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13.10.2021 12:25
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Ясно,домашний арест свинособак полностью устраивает ,как и зекрыс
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13.10.2021 12:24 Ответить
Медведчуку и помогать не надо. Он здесь в надёжных руках русофилов и предателей украины.
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13.10.2021 12:25 Ответить
поматросили и бросили.. то же самое будет и с лугандонцами и крысчанами. всему свое время!
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13.10.2021 12:25 Ответить
Здесь все проще, он - самозванец и пустышка
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13.10.2021 12:38 Ответить
касапня сдала своего прихвостня за пол фанфурика боярки.
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13.10.2021 12:26 Ответить
кому? ))) таким же прихвостням? цирк для лохов для поднятия рейтинга ишака.
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13.10.2021 12:31 Ответить
Это сдали? Телеканал пашет, заправки пашут , совместные с Беней заводы и облэнерго пашут и т.д. Яхту отдали и дали увести. Депутат и наслаждается жизнью дома. Осталось только орденом наградить.
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13.10.2021 12:37 Ответить
Що тут скажеш? Все, що треба, кремль уже зробив...
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13.10.2021 12:28 Ответить
Зеленим і кацапам не можна вірити.
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13.10.2021 12:29 Ответить
договорняк , отдали на "растерзание" вышедшего в тираж политика , чтобы у вавы была хоть одна сомнительная , но перемога
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13.10.2021 12:30 Ответить
а в чем победа? думаешь, ему дадут реальный срок? конечно нет. никто из бандосов не создаст такой опасный прецедент
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13.10.2021 12:32 Ответить
А йому так сильно треба допомога кума? Сидить собі в особняку, їсть ікру чи омарів... Афігєть політичні переслідування!
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13.10.2021 12:34 Ответить
Так я так и не понял?- Зеленский это агент кремля или не агент?
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13.10.2021 12:35 Ответить
залог,домашний арест обвиняемому в спонсорстве терроризма -так даже не каждый сын ради папы родного постарается
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13.10.2021 12:47 Ответить
Им самим не смешно?
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13.10.2021 12:36 Ответить
Кремлядям не треба допомагати кумх..лу - ЗЄшобло і так не погано справляється в допомозі йому
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13.10.2021 12:37 Ответить
Цікаво, скільки воно зжере під домашнім арештом чорної ікри?
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13.10.2021 12:41 Ответить
Не успел Зеля дать Героя Украины Медведчуку. Теперь наверное Путин даст ему Героя России после выхода после домашнего ареста. Снова в Москву на самолёте полетит.
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13.10.2021 12:55 Ответить
кремлевские крысы спокойны ибо прекрасно понимают - с Мертвечуком ничего не случится, просто перед украинским обществом ЗЕленая пятая колонна крутит очередное шоу якобы "борьбы" с кумом ху@ла, хотя на самом деле их цель - в очередной раз облить грязью Пороха, ведь именно он до сих пор и для ЗЕленых коллаборантов и для их кремлевского партнера главный враг... в принципе Мертвечук кремлевским уже и не нужен, с его "работой" вполне справляется зеленая шобла...
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13.10.2021 13:25 Ответить
по совету фсб , и по взаимному согласию "не украинское "зе правосудие" назначило "мертвечуку" домашний арест
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13.10.2021 13:48 Ответить
"
Песков о домашнем аресте Медведчука: Кремль вряд ли сможет ему чем-то помочь..."

Можеш,якщо вишлеш2 метра міцного шнурка і мило.
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13.10.2021 16:49 Ответить
 
 