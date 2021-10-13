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Говорить о начале отопительного сезона в Киеве прямо сейчас рано, - замглавы КГГА Пантелеев

Говорить о начале отопительного сезона в Киеве прямо сейчас рано, - замглавы КГГА Пантелеев

Пока среднесуточная температура воздуха не будет меньше 8 градусов на протяжении трех суток, рано говорить о запуске в Киеве отопительного сезона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Относительно жилищного фонда: напомню, что действуют законодательные нормы. Отопительный сезон начинаем тогда, когда температура среднесуточная воздуха меньше 8 градусов на протяжении трех суток. Тогда орган самоуправления имеет право начать отопительный сезон. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду по факту. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей, потому говорить о начале отопительного сезона прямо сейчас рано", - сообщил Пантелеев на брифинге в среду.

В тоже время, по его словам, у жилищных громад есть возможность получить отопление уже сейчас. "Для этого необходимо обратиться с необходимым заявлением от инициативной группы здания, которое поддержит большинство жителей, то есть это подписи более половины жителей. Копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту, которую можно найти на сайте КГГА. Отопление в зданиях будет подключаться по таким отдельным заявкам", - сказал он.

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Пантелеев также отметил, что на сегодняшний день в Киеве есть полная техническая готовность к началу отопительного сезона. "Все регламентные работы проведены, гидравлические испытания также проведены, составлены соответствующие договора на энергоресурсы, на газ", - заявил он.

КГГА (2984) Пантелеев Петр (73) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+10
Нехай зубожілий нарід купує собі кожухи і вчиться в них спати на снігу!
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13.10.2021 12:26
+3
Такие нормативы были прописаны в нашем позорном советском прошлом. Вот от комуняк оно и идёт. Но. Вільна мати моя. Прогрессивно переработала комунятский норматив и вырезала последнюю фразу "Не позднее 15 октября"
Так же как оплата берётся с 15 октября. От комуняк ещё понизили стандарт температуры в квартире"
Тока не смейтесь так же оплата должна производиться за 220 - 230 вольт в сети. 60 градусов горячей воды и 3 атмосферы давления холодной.
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13.10.2021 13:44
+2
блин, в стране столько атомных электростанций и речек, ну капец, достроить несколько блоков и несколько гидроэлектростанций и могли бы быть обеспечены СВОЕЙ и дешевой электроэнергией так, что и на обогрев хватило бы и на экспорт в Польшу. Поляки и не дураки - уже договорились с французами строить 4-5 атомок..
А мы идиоты. И мерзнем, и еще и платим врагам за топливо...
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13.10.2021 12:45
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Нехай зубожілий нарід купує собі кожухи і вчиться в них спати на снігу!
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13.10.2021 12:26 Ответить
Застрелись.
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13.10.2021 12:34 Ответить
ты уже научился, мастер класс проведешь?
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13.10.2021 12:39 Ответить
Щоб спати на снігу щонайменше треба мати сніг. Останнім часом в Україні взимку він дуже рідкісний гість. Так шо Вам з цим до кацапів.
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13.10.2021 13:21 Ответить
Ну-ну,а хто ото отакої співає? Ага,Пан Тєлєєв. Ну, у сибіру воно може й так. Для тамтешніх аборигенів+8-Африка! А у нас-"Пі-ць підкрався непомітно..."
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13.10.2021 13:27 Ответить
Вся готовность к отопительному сезону проявится в полной мере, когда отопление будут включать в течении двух недель или больше. При этом Пантелееву все сойдет с рук, с него, вообще, все как с гуся вода.
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13.10.2021 12:37 Ответить
а это он прописал такие нормативы? он не закупил уголь на Трипольку вовремя, а не руководство Центрэнерго? Он запускает Севереный поток-2?
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13.10.2021 12:46 Ответить
Как говорилось в одном советском фильме: "Формально он прав, а по сути саботаж, конечно". И не напомните ли вы, в каком Законе прописаны нормативы. Как по мне, так это простое несоответствие занимаемой должности.
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13.10.2021 13:38 Ответить
И не напомните ли вы, в каком Законе прописаны нормативы.
Порядок начала и окончания отопительного сезона прописан в http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/page Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей .
Согласно пункту 7.9.4 этого Порядка, начало и окончание отопительного сезона (и связанное с этим изменение гидравлического и теплового режима работы источников теплоснабжения и тепловых сетей) устанавливаются в каждом регионе отдельно.
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13.10.2021 14:05 Ответить
Это не Закон. Я спрашивал про Закон.
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13.10.2021 14:08 Ответить
Верховна Рада повинна приймати закони про температуры горячей воды?
В строительстве ваще беззаконие и анархия.
Где, я вас спрашиваю закон ставить CD профиль через 60 см?
Руководствуются какими то
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. и СНИПами.
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13.10.2021 14:24 Ответить
Так это же говорят комментаторы.
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13.10.2021 16:12 Ответить
Такие нормативы были прописаны в нашем позорном советском прошлом. Вот от комуняк оно и идёт. Но. Вільна мати моя. Прогрессивно переработала комунятский норматив и вырезала последнюю фразу "Не позднее 15 октября"
Так же как оплата берётся с 15 октября. От комуняк ещё понизили стандарт температуры в квартире"
Тока не смейтесь так же оплата должна производиться за 220 - 230 вольт в сети. 60 градусов горячей воды и 3 атмосферы давления холодной.
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13.10.2021 13:44 Ответить
блин, в стране столько атомных электростанций и речек, ну капец, достроить несколько блоков и несколько гидроэлектростанций и могли бы быть обеспечены СВОЕЙ и дешевой электроэнергией так, что и на обогрев хватило бы и на экспорт в Польшу. Поляки и не дураки - уже договорились с французами строить 4-5 атомок..
А мы идиоты. И мерзнем, и еще и платим врагам за топливо...
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13.10.2021 12:45 Ответить
К моему сожалению, СЕЙЧАС в мире утеряны навыки строительства атомных электростанций. Единственная страна которая может строить АЭСы полным циклом это Россия. Сейчас Китай пытается догнать. Но хотите ли вы китайскую АЭС за домом?
Для смеха посмотрите сколько США строит у себя последний блок.
Пример американской АЭС в Китае - не приводите. Там китайцы выгнали США и сами достраивали.
Нет в Украине рек с достаточным перепадом высот для строительства новых ГЭС.
Да, в 19-ом Украина вышла на 50 % выработки электроэнергии от 91-го года.
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13.10.2021 14:01 Ответить
Немножко не так.

В 19-ом Украина вышла на 50 % потребления электроэнергии от 91-го года. Потому что в электроэнергетике не "потребляется столько, сколько произведено", а наоборот, "производится ровно столько, сколько потреблено".
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13.10.2021 15:26 Ответить
Это даже мне понятно.
производится ровно столько, сколько потреблено.
Потребление ограничено 16-ти амперным автоматом. А так, да. Они сами не хотят больше потреблять.
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13.10.2021 15:45 Ответить
У нас избыток электроэнергии и так. Но мы останавливаем свои блоки АЭС, чтобы Беня мог импортировать электоэнергию из Беларуси и от кацапов. Потому что электроэнергию нельзя налить в ведро, каждый момент производится ровно столько, сколько ззотели и смогли сжечь потребители.

PS И да, чтобы экспортировать электроэнергию в Польшу, надо с ней синхронизировать частоту в энергосистеме. Угадай с одного раза, с какой страной у нас сейчас синхронизирована частота? И, кстати, Кучма, да-да, тот самый, когда был президентом, обещал за пару лет переподключить страну на частоту ENTSO-E. C тех пор это обещают все президенты и все премьер-министры. И все дают два-три года прогноза, что за это время справятся. Да вот только воз и ныне там.
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13.10.2021 15:23 Ответить
Сейчас еще можно и обогревателями отапливаться.
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13.10.2021 12:52 Ответить
Срочно снимите видосик, как Голозадько мерзнет в своей хрущевке. Может, кто-то из 73% еще и поверит...
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13.10.2021 13:01 Ответить
Ссуки йо ба нн ые. Уже холодно ! Включайте, ма тьвашу !
За ка кой хер мы вам пла тим ???
Или дайте легально отключиться от вашей омерзительной "УСЛУГИ".
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13.10.2021 16:50 Ответить
 
 