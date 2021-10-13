Говорить о начале отопительного сезона в Киеве прямо сейчас рано, - замглавы КГГА Пантелеев
Пока среднесуточная температура воздуха не будет меньше 8 градусов на протяжении трех суток, рано говорить о запуске в Киеве отопительного сезона.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
"Относительно жилищного фонда: напомню, что действуют законодательные нормы. Отопительный сезон начинаем тогда, когда температура среднесуточная воздуха меньше 8 градусов на протяжении трех суток. Тогда орган самоуправления имеет право начать отопительный сезон. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду по факту. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей, потому говорить о начале отопительного сезона прямо сейчас рано", - сообщил Пантелеев на брифинге в среду.
В тоже время, по его словам, у жилищных громад есть возможность получить отопление уже сейчас. "Для этого необходимо обратиться с необходимым заявлением от инициативной группы здания, которое поддержит большинство жителей, то есть это подписи более половины жителей. Копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту, которую можно найти на сайте КГГА. Отопление в зданиях будет подключаться по таким отдельным заявкам", - сказал он.
Пантелеев также отметил, что на сегодняшний день в Киеве есть полная техническая готовность к началу отопительного сезона. "Все регламентные работы проведены, гидравлические испытания также проведены, составлены соответствующие договора на энергоресурсы, на газ", - заявил он.
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Порядок начала и окончания отопительного сезона прописан в http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/page Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей .
Согласно пункту 7.9.4 этого Порядка, начало и окончание отопительного сезона (и связанное с этим изменение гидравлического и теплового режима работы источников теплоснабжения и тепловых сетей) устанавливаются в каждом регионе отдельно.
В строительстве ваще
беззаконие и анархия.
Где, я вас спрашиваю закон ставить CD профиль через 60 см?
Руководствуются какими то
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. и СНИПами.
Так же как оплата берётся с 15 октября. От комуняк ещё понизили стандарт температуры в квартире"
Тока не смейтесь так же оплата должна производиться за 220 - 230 вольт в сети. 60 градусов горячей воды и 3 атмосферы давления холодной.
А мы идиоты. И мерзнем, и еще и платим врагам за топливо...
Для смеха посмотрите сколько США строит у себя последний блок.
Пример американской АЭС в Китае - не приводите. Там китайцы выгнали США и сами достраивали.
Нет в Украине рек с достаточным перепадом высот для строительства новых ГЭС.
Да, в 19-ом Украина вышла на 50 % выработки электроэнергии от 91-го года.
В 19-ом Украина вышла на 50 % потребления электроэнергии от 91-го года. Потому что в электроэнергетике не "потребляется столько, сколько произведено", а наоборот, "производится ровно столько, сколько потреблено".
производится ровно столько, сколько потреблено.
Потребление ограничено 16-ти амперным автоматом. А так, да. Они сами не хотят больше потреблять.
PS И да, чтобы экспортировать электроэнергию в Польшу, надо с ней синхронизировать частоту в энергосистеме. Угадай с одного раза, с какой страной у нас сейчас синхронизирована частота? И, кстати, Кучма, да-да, тот самый, когда был президентом, обещал за пару лет переподключить страну на частоту ENTSO-E. C тех пор это обещают все президенты и все премьер-министры. И все дают два-три года прогноза, что за это время справятся. Да вот только воз и ныне там.
За ка кой хер мы вам пла тим ???
Или дайте легально отключиться от вашей омерзительной "УСЛУГИ".