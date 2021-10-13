РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6378 посетителей онлайн
Новости
3 659 21

Отстранение Третьяковой с должности главы комитета и от заседаний Рады будет горячим вопросом на заседании фракции "Слуга народа", - Стефанчук

Отстранение Третьяковой с должности главы комитета и от заседаний Рады будет горячим вопросом на заседании фракции

На ближайшем заседании фракции "Слуга народа" будет очень острое обсуждение вопроса касательно возможности отстранить нардепа Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней и отозвать ее с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Я думаю, что это будет очень горячим вопросом на фракции (ближайшее заседание фракции "Слуга народа" запланировано на 18 октября. - Ред.), потому что если вы видели дальнейшую переписку в официальном чате, то даже там очень много членов фракции ее не поддержали. И поэтому я думаю, что этот вопрос будет очень острым, и какое решение примет фракция, такое потом будет и в решении Верховной Рады", - отметил Стефанчук.

По словам спикера, он уже получил соответствующие письма от фракций и групп об отстранении Третьяковой от участия в пленарных заседаниях и рассмотрении вопроса о возможности отозвать ее с должности профильного комитета.

"Все эти документы направлены в Регламентный комитет, а дальше решение будет принимать Регламентный комитет и Рада", - добавил Стефанчук.

Также читайте: Регламентный комитет еще не получал обращение об отстранении Третьяковой от заседаний Рады, - "слуга народа" Фролов

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

Также читайте: Главы всех фракций и групп, кроме "Слуги народа", поддержали отзыв Третьяковой с должности главы комитета, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Читайте также: "Слуга народа" не будет настаивать на отставке Третьяковой, - Арахамия

Автор: 

Слуга народа (2632) Стефанчук Руслан (658) Третьякова Галина (118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Ржавая прогнивщая трухлявая Баржа для фекалий.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:37
+6
показать весь комментарий
13.10.2021 12:35
+6
это безобразное животное женского пола надо вообще выгнать из Рады...
показать весь комментарий
13.10.2021 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.10.2021 12:35 Ответить
"Знойная женщина" - горячий вопрос... корабельная корма, одним словом.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:36 Ответить
Ржавая прогнивщая трухлявая Баржа для фекалий.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:37 Ответить
какая нах женщина??
-сосуд скверны
показать весь комментарий
13.10.2021 13:01 Ответить
цe трюм яка корма!!!
показать весь комментарий
13.10.2021 13:11 Ответить
Сразу список придать гласности. Кто за тварь мерзкую, а кто ещё имеет шанс на рукопожатие в обществе и потом попросить прощение у граждан Украины за свое присутствие в Зе шобле ублюдков.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:37 Ответить
Просте запитання : ЧОМУ ?!!!!!!
показать весь комментарий
13.10.2021 12:37 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2021 12:39 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2021 12:44 Ответить
Буде мінус один ворог.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:47 Ответить
Что-то мне вся эта возня напоминает "облико морале". Да, ее поступок неадекватен, но причем здесь работа в ВР? Она, что, плохо выполняет свою работу, уважаемые?
показать весь комментарий
13.10.2021 12:48 Ответить
весь соціальний блок слуг наркомана (наголошую: що в уряді, що в ВР) - злочинці, робота від них в суцільний мінус
показать весь комментарий
13.10.2021 12:53 Ответить
Гандон ватный пехтерев! Твои эпистолярные дешево-провакативные высеры, здесь, на ЦЕНЗОРе, не пляшут! Ты, ************ заблудилось!!! Чебурнет-твое стойло, там тебя, такие же, как ты ушлепки ждут!
показать весь комментарий
13.10.2021 12:54 Ответить
цe нe пeрший ii зашквар. вона вeдe соцзавдання алe нeнaвидить людeй.
показать весь комментарий
13.10.2021 13:13 Ответить
странные люди радуются смерти
показать весь комментарий
13.10.2021 12:48 Ответить
люди? это не к этой твари.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:53 Ответить
это безобразное животное женского пола надо вообще выгнать из Рады...
показать весь комментарий
13.10.2021 12:52 Ответить
Та нічого турбуватися, ніхто не "згорить" від цього "гострого" питання, тільки сморід буде.
показать весь комментарий
13.10.2021 13:25 Ответить
Парадокс. Оказывается ещё остались недоумки, которые верят в то, что из дерьма можно слепить пулю...
показать весь комментарий
13.10.2021 13:44 Ответить
Вража баба
показать весь комментарий
13.10.2021 15:05 Ответить
Онука Гімлера.
Інфантилізм та несвідомий вибір громадян породжує депутатів дуже низької якості.
показать весь комментарий
14.10.2021 08:17 Ответить
 
 