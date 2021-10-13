Отстранение Третьяковой с должности главы комитета и от заседаний Рады будет горячим вопросом на заседании фракции "Слуга народа", - Стефанчук
На ближайшем заседании фракции "Слуга народа" будет очень острое обсуждение вопроса касательно возможности отстранить нардепа Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней и отозвать ее с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.
"Я думаю, что это будет очень горячим вопросом на фракции (ближайшее заседание фракции "Слуга народа" запланировано на 18 октября. - Ред.), потому что если вы видели дальнейшую переписку в официальном чате, то даже там очень много членов фракции ее не поддержали. И поэтому я думаю, что этот вопрос будет очень острым, и какое решение примет фракция, такое потом будет и в решении Верховной Рады", - отметил Стефанчук.
По словам спикера, он уже получил соответствующие письма от фракций и групп об отстранении Третьяковой от участия в пленарных заседаниях и рассмотрении вопроса о возможности отозвать ее с должности профильного комитета.
"Все эти документы направлены в Регламентный комитет, а дальше решение будет принимать Регламентный комитет и Рада", - добавил Стефанчук.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.
Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.
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