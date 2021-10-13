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Новости Коронавирус и карантин
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Почти тысяча смертей за сутки: в РФ установлен новый максимум летальных случаев от COVID-19

Почти тысяча смертей за сутки: в РФ установлен новый максимум летальных случаев от COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 717 случаев, умерли за сутки 984 пациента - это новое максимальное число смертей за всю пандемию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных российского оперативного штаба, обнародованных в среду.

В Москве зафиксировано 4 410 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2 470, в Московской области - 1 898. Как сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 77 регионах РФ.

Еще 735 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Самарской области, 668 - в Нижегородской области, 662 - в Башкирии, 647 - в Воронежской области, 561 - в Пермском крае, 552 - в Свердловской области, 544 - в оккупированном Крыму, 541 - в Ростовской области, 436 - в Красноярском крае, 405 - в Челябинской области, 395 - в Иркутской области, 387 - в Омской области, 383 - в Оренбургской области, 376 - в Волгоградской области, 374 - в Саратовской области, 373 - в Ставропольском крае, 357 - в Ульяновской области, 332 - в Архангельской области, 320 - в Удмуртии, 315 - в Алтайском крае, 310 - в Брянской области, 304 - в Хабаровском крае, 303 - в Пензенской области, 301 - в Смоленской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

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На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что высокие показатели смертности фиксируются среди тех пациентов, кто не прошел вакцинацию от COVID-19. Больше всего летальных исходов в Москве - 72, в Петербурге - 65, в Свердловской области - 39.

В России за время пандемии зарегистрирован 7 млн 861 тыс. 681 случай коронавирусной инфекции, 219 329 умерших и 6 млн 916 тыс. 086 выписанных, в том числе 21 801 человек выписан за последние сутки.

карантин (16729) россия (95671) смертность (268) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Ну а у нас 500 з урахуванням, що населення в Україні втричі менше... Я тільки за щоб кацапів більше здохло, але у нас ситуація не краща... На жаль...
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13.10.2021 13:15
+6
А где вой антиваксеров про "простой грипп"? Под кислородиком не воется?
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13.10.2021 12:41
+6
ти хотів сказати "у відносних значеннях"...
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13.10.2021 12:49
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А где вой антиваксеров про "простой грипп"? Под кислородиком не воется?
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13.10.2021 12:41 Ответить
Пусть воют! Чем больше в московии антиваксеров тем меньше московитов
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13.10.2021 12:55 Ответить
Так они и в Украину воют
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13.10.2021 13:21 Ответить
Так у нас большинство антиваксеров это московитские боты. Проблема только в том, что наши верят.
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13.10.2021 13:48 Ответить
"Проблема только в том, что наши верят." - про это ж и речь.
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13.10.2021 13:58 Ответить
Может они нарочно пенсионный фонд разгружают.
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13.10.2021 12:46 Ответить
Пофиг. У нас вообще жесть. Если пересчитать в абсолютных значениях.
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13.10.2021 12:48 Ответить
ти хотів сказати "у відносних значеннях"...
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13.10.2021 12:49 Ответить
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13.10.2021 12:49 Ответить
завтра будет штуцер! без войны народ полег в основном по своей глупости и безрассудству! Видели бы вы как в метро соблюдаются правила - сидеть разрешается через одно место, в поездах , гортранспорте рассказывают о пользе прививок.... в крыму по ночам собирают в автобусы, чтобы не палевно было тех, у кого возникли дичайшие побочки от спутника и вектора и вывозят в краснодарский край... там есть хоть какие-то врачи от слова "врать".... в основном слепота, потеря подвижности конечностей, расстройство психики, потеря сна, дичайшая ломота в теле...
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13.10.2021 12:49 Ответить
Ирония в том, что "спутник-вектор" из той же лаборатории "Вектор" под новосибирском, что и сам КОВИД. Рукожопы от собственной заразы вакцину не в состоянии сварганить...
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13.10.2021 14:01 Ответить
Неужели полегчает от этих цифр у нас? Там 130 мил народу, 950 умерло за сутки. У нас 38-40 мил народу за сутки умерло 360 чел. Ну как разница?!
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13.10.2021 12:56 Ответить
"какая разница" - тест на зеленую дибильность...
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13.10.2021 12:59 Ответить
В Украине за сутки скончалось от ковида 471 чел. а не 360
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13.10.2021 13:28 Ответить
Так тем более смысл чужих проблем брать за радость или как что не стоит. Когда горит у себя под ногами, чужие пожары не помогут. Свои тушат.
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13.10.2021 15:26 Ответить
сколько было дешевого бахвальства... по поводу так называемого "спутника v", спиз...енного в астра-зенеки и все равно в криворуких и скудомозглых ничего путного не получилось... пуйло и его компашка все равно вакцинироввались пфайзером...
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13.10.2021 12:57 Ответить
По поводу " спиз...енного в астра-зенеки". Британские газеты извинились за этот фейк, об этом сообщили все европейские СМИ и только ты продолжаешь читать мантру про "спиз...енного в астра-зенеки" Не знаю работает этот спутник или нет, но про воровсто у астрозенеки это был фейк и это факт.
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13.10.2021 14:01 Ответить
Конечно фейк - это было очевидно с самого начала. спутник-вектор не вакцина, а, скорее, сыворотка. Она не стимулирует защитные реакции организма.
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13.10.2021 14:25 Ответить
а британские газеты в курсе, шо они за шота там извинились?
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13.10.2021 18:26 Ответить
Вот опровержение от daily express https://www.express.co.uk/news/uk/1504646/correction-russia-copied-AstraZeneca-Sputnik-jab . Мне искренне тебя жаль, ты живёшь в информационном вакууме и веришь во всё что тебе вливают в уши. Научись пользоваться переводчиком, тогда сможешь черпать информацию из разных Европейских источников.
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14.10.2021 07:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UOaYh-qWuME
24-25 мин приблизительно
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14.10.2021 23:30 Ответить
А как же "Спутник" настоянный на освященном Гундяевым святом боярышнике?
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13.10.2021 13:00 Ответить
А смерти в Крыму они как считают? За РФ или за Украину?
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13.10.2021 13:06 Ответить
Ну а у нас 500 з урахуванням, що населення в Україні втричі менше... Я тільки за щоб кацапів більше здохло, але у нас ситуація не краща... На жаль...
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13.10.2021 13:15 Ответить
Таких цифр не было с апреля: в Украине от коронавируса за сутки умерло более 470 человек

44,13 миллиона / 470 = 1 на ~94000

в РФ ... умерли за сутки 984 пациента
144,1 миллиона / 984 = 1 на 147041

147041/94000=1.56

в Украине в 1.56 раза выше смертность чем в России.

А журнашлюхи визжат что рассее пздц...
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13.10.2021 15:30 Ответить
Ну так і я ж про це...
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13.10.2021 15:32 Ответить
33-35 миллионов населения
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13.10.2021 16:52 Ответить
Думаю, кацапы привирают сильно насчёт статистики смертности, не может у нас больше быть смертность в соотношении к количеству населения.
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13.10.2021 16:03 Ответить
Конечно же кацапы не привирают - они брэшут так, что на голову не налазит.
Они порождение сатаны - а он отец лжи.

Я тащусь от гавняных журнашлюх - которые занимаются тем что тупо копипатят всякую х.ню которая попадается.
Пока не будет журналистики вместо этой срани - не будет нормальной страны.
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13.10.2021 16:52 Ответить
 
 