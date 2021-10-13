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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" рассказала о новых правилах перевозок на время карантина: На входе проводники будут проверять COVID-сертификат или тест на коронавирус

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Стало известно, будет работать "Укрзализныця".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Теперь при посадке вместе с паспортом и билетом проводники будут проверять COVID-сертификат.

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"Как бумажный, так и в "Дии". Если сертификата нет, то достаточно ПЦР-тест или антиген-теста", - сообщили в УЗ.

В "Интерсити" также будут проверять документы при посадке. Отметим, что обычно в "Интерсити" проверяют документы уже во время поездки.

"Мы немного изменим этот процесс. При посадке будут проверки", - сообщил представитель УЗ.

Автор: 

карантин (16729) поезд (1025) сертификат (226) Укрзализныця (2753) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
понимаете, любезный, в чем проблема...когда система и ее последователи покончат с евре антиваксерами, - она не сможет остановиться по простому "тпру!", ей, инертной, безумно нужна постоянная загрузка, и тогда она начнет пожирать собственных детей... причина и повод найдется всегда, это уже налажено... проверено неоднократно опытом человечества...
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13.10.2021 13:00
+11
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13.10.2021 12:43
+8
Да введите же уже униформу для населения чтоб за километр видно было всем вакцинированный не вакцинированный и т.д., зеленые штаны - вакцинированный, желтые - вакцинирован 1 дозой, красные не вакцинирован, синие - имеет справку чтоб не делать вакцинацию и т.п.
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13.10.2021 13:28
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Теперь антиваесеры по железной дороге будут передвигаться только так

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13.10.2021 12:39 Ответить
понимаете, любезный, в чем проблема...когда система и ее последователи покончат с евре антиваксерами, - она не сможет остановиться по простому "тпру!", ей, инертной, безумно нужна постоянная загрузка, и тогда она начнет пожирать собственных детей... причина и повод найдется всегда, это уже налажено... проверено неоднократно опытом человечества...
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13.10.2021 13:00 Ответить
Ну мировой заговор рептилоидов против марсиан - это еще одна мулька ольгинских троллей
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13.10.2021 13:17 Ответить
коронобесие на пике, и только валера в экстазе вы думаете ему есть чем думать что бы извлекать подобные выводы? Оно ж на ставке, и именно в темах коронобесия.
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13.10.2021 13:18 Ответить
М-да, вот так выглядит реклама прививок от Зеленского за 25 лямов.
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13.10.2021 13:23 Ответить
5 минут стоянка ...
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13.10.2021 12:42 Ответить
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13.10.2021 12:43 Ответить
зря смеетесь, в Германии для всех уже так и происходит...
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13.10.2021 13:03 Ответить
Дарагіє расєянє, не можуть примиритися, таку окупацію профукали.
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13.10.2021 13:05 Ответить
проводники являются сертифицированными экспертами в области подделок справок,так что вирусу на ЖД поставлен 100%-й заслон..
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13.10.2021 12:51 Ответить
На станции Шевченко...г. Смела...интерсити стоит ровно 1 минуту...пассажиры чемоданы еле успевают забрать из вагона....
Посмотрим как они там сертификаты проверять будут...
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13.10.2021 12:57 Ответить
Там не зупинятимуться.
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13.10.2021 13:09 Ответить
викидатимуть на ходу?
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13.10.2021 13:15 Ответить
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13.10.2021 15:57 Ответить
Перекриють виходи на перон і на нього будуть пускать тільки після перевірки документів! До речі : у 19-початку 20 століття щоб потрапить на перон потрібно було купувать спеціальний перонний білет - щоб зайві люди де-попало не лазили!
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13.10.2021 13:16 Ответить
О! У провідників додатковий заробіток гарантовано. І міністрам не чухати потилиці де грошей взяти.
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13.10.2021 12:58 Ответить
ну повинно ж до нового року комусь щастя припасти
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13.10.2021 13:15 Ответить
При посадці це ні про що. Елемент корупції.
Не продавати квитки невакцинованим.
А от як з електричками бути...?
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13.10.2021 13:00 Ответить
Билеты покупаются через инет...как туда сертификат всунуть??
И что вообще делать с медицинской тайной??
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13.10.2021 13:02 Ответить
Сертификат можно к экрану приложить, а на мед тайну с появлением Ковида положили давно болт.
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13.10.2021 13:25 Ответить
Человеку по каким то медицинским причинам нельзя делать прививку...и теперь он должен всем о своей болезни рассказывать...ментам...а теперь еще и проводникам....
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13.10.2021 13:04 Ответить
Ну не гонорея ж що про неї соромно розповыдати...
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13.10.2021 13:13 Ответить
Новая религия, новые догмы, новые пастыри.
Почитай контролера своего..
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13.10.2021 13:15 Ответить
Я более чем уверен , проводники радуются и потирают руки. Нет времени искать, так бы заделал известную картинку-мем с неграми лежащими на баксах и написать "когда ты проводник Укрзализныци"
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13.10.2021 13:11 Ответить
Хто небудь бачив внутрідержавний сертифікат про вакцинацію? Так от. Хто не бачив розповім. Звичайний аркуш А4 "відксерений" на якому стоїть кутовий штамп медичного закладу та особиста печатка лікаря який видавав його. З ******** технікою навіть школяр зможе його підробити. А провідник шо експерт?
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13.10.2021 13:11 Ответить
А тем у кого личный транспорт дорога открыта.
Может продажа авто тоже только с серттфикатом?😉Мир понемногу делает огромную трещину между имущими и не имущими.
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13.10.2021 13:13 Ответить
Теперь власть решила остановить перемещение людей по стране и разрушить ещё одну отрасль - транспорт путем допуска в транспорт только вакцинированных. Таким образом регионы могут стать просто резервациями. Но при этом до сих пор нет ясной однозначно понимаемой населением информации об этом вирусе ( происхождение, распространение и т.п.), о самой пандемии и об эффективности вакцинации. А началось всё с малого - всех заставили одеть маски, в основном доступные хирургические, которые абсолютно не являются гарантированным средством защиты. Сами врачи многократно заявляли, что размеры очка в такой маске примерно в 1500 раз больше, чем размеры вирусов! Что могут защищать эти маски? А многие только на масках озолотились! А в информации по вакцинам вообще полный мрак! Каждый день нам преподносят возможно сомнительные данные о как бы заболевших и умерших поскольку не известна методика сбора этой информации и ее фактическая достоверность. При этом в стране есть более массовые поражения населения отдельными болезнями , чем от этого вируса, но об этом почему-то умалчивают. А в отдельных городах ( например, Мелитополь) местные власти начали переусердствовать - вводить по полной карантинные ограничения на езду людей в городском транспорте,т. т.е люди должны оставаться сидеть дома без работы, без продуктов жизнеобеспечения и без лечения???
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13.10.2021 13:24 Ответить
Да введите же уже униформу для населения чтоб за километр видно было всем вакцинированный не вакцинированный и т.д., зеленые штаны - вакцинированный, желтые - вакцинирован 1 дозой, красные не вакцинирован, синие - имеет справку чтоб не делать вакцинацию и т.п.
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13.10.2021 13:28 Ответить
21 век же на дворе. Чипы есть подкожные и сканеры на входах. Антиваксер - включается система и колет 1-ю дозу.
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13.10.2021 16:17 Ответить
Стройными рядами в светлое будущее!
И ряды будут становиться всё стройнее и стройнее....
А будущее в колючей проволоке!
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13.10.2021 13:33 Ответить
Був в Україні в вересні, їздив УЗ активно. Тільки я один маску й носив - всі на мене дивилися як на клоуна. Спати в купе в масці неможливо, а в плацкарті тим більш - там і сидіти перед вихідом на станцію о 3-ій ранку нема де.
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13.10.2021 13:58 Ответить
Я скажу, что будет... А буде то, что транспорт остановят, так как заполненность поездов будет треть, в лучшем случае, а то и меньше, и укрзализныця объявит, что не рентабельно им так работать и остановят поезда. То же самое будет и с автобусами, тоже остановят перевозки.
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13.10.2021 14:09 Ответить
Цього замало. Потрібно ще на в'їзді в кожен обласний центр поставити КП і перевіряти ковід-сертифікати у водіїв та пасажирів усіх автомобілів, які в'їжджають у місто.
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13.10.2021 15:54 Ответить
 
 