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"Укрзализныця" рассказала о новых правилах перевозок на время карантина: На входе проводники будут проверять COVID-сертификат или тест на коронавирус
С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Стало известно, будет работать "Укрзализныця".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Теперь при посадке вместе с паспортом и билетом проводники будут проверять COVID-сертификат.
"Как бумажный, так и в "Дии". Если сертификата нет, то достаточно ПЦР-тест или антиген-теста", - сообщили в УЗ.
В "Интерсити" также будут проверять документы при посадке. Отметим, что обычно в "Интерсити" проверяют документы уже во время поездки.
"Мы немного изменим этот процесс. При посадке будут проверки", - сообщил представитель УЗ.
Топ комментарии
+12 piligrim
показать весь комментарий13.10.2021 13:00
+11 kuba
показать весь комментарий13.10.2021 12:43
+8 hexen
показать весь комментарий13.10.2021 13:28
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евреантиваксерами, - она не сможет остановиться по простому "тпру!", ей, инертной, безумно нужна постоянная загрузка, и тогда она начнет пожирать собственных детей... причина и повод найдется всегда, это уже налажено... проверено неоднократно опытом человечества...
Посмотрим как они там сертификаты проверять будут...
Не продавати квитки невакцинованим.
А от як з електричками бути...?
И что вообще делать с медицинской тайной??
Почитай контролера своего..
Может продажа авто тоже только с серттфикатом?😉Мир понемногу делает огромную трещину между имущими и не имущими.
И ряды будут становиться всё стройнее и стройнее....
А будущее в колючей проволоке!