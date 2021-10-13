Песков о транзите газа через Украину: Будет коммерческое предложение - все продолжит работать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает продолжения транзита российского газа через территорию Украины. Для этого европейские компании должны заключить соответствующие контракты с "Газпромом".

Об этом он сообщил сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Адресат Киева — покупатель газа в Европе, именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые соглашения. То есть для того, чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это "что-то" купили", — сказал он.

По словам Пескова, Россия исполняет свои транзитные договоренности.

"Президент говорил, что если будут покупать газ, увеличится контракт. И если Украина будет давать коммерческие предложения, все продолжит работать", — отметил он.

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