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Песков о транзите газа через Украину: Будет коммерческое предложение - все продолжит работать

Песков о транзите газа через Украину: Будет коммерческое предложение - все продолжит работать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает продолжения транзита российского газа через территорию Украины. Для этого европейские компании должны заключить соответствующие контракты с "Газпромом".

Об этом он сообщил сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Адресат Киева — покупатель газа в Европе, именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые соглашения. То есть для того, чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это "что-то" купили", — сказал он.

По словам Пескова, Россия исполняет свои транзитные договоренности.

"Президент говорил, что если будут покупать газ, увеличится контракт. И если Украина будет давать коммерческие предложения, все продолжит работать", — отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Газпрому" экономически невыгодно наращивать объемы транзита газа через Украину, - Путин

Автор: 

Газпром (3184) Европа (1868) Песков Дмитрий (1893) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+8
Поясните парадокс - транзитировать агрессорский газ можно и нужно, даже требуем. А вот покупать дешевле агрессорский газ на прямую нельза, только дороже и через прокладки. Газ то фактические из ЕС к нам не приходит. За что переплачиваем???
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13.10.2021 12:47
+5
лучший кацап - мертвый кацап... тем более письков...
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13.10.2021 12:51
+5
Реверсный, в смысле тот самый мифический газ из Словакии? Как бы внезапно не оказалось, что после перехода Венгрии на СП2, словацкий маршрут накрылся медным тазом.
Хотя, правда еще более прозаична: прокачка газа с запада на восток абсолютно не предусмотрен чисто технически, и то что вам скармливают про реверс, лапша средней паршивости, за которую цензоровский обыватель схватился как за спасительную соломинку
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13.10.2021 13:20
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То есть будет выгодно - продлят, не будет не продлят.. чисто бизнес.
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13.10.2021 12:42 Ответить
Цей бізнес завжди виходив Україні боком.
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13.10.2021 12:44 Ответить
Мавзолейные КГБисты кОммерсанты бабай Мамай и Хан Батый...,лаптежники картежники кидалово распихалово...Аферисты и Гопники...
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13.10.2021 12:46 Ответить
А товарищ чЛенин? чЛенина опять забыл, маразматик
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13.10.2021 12:49 Ответить
А это эта членин? Родственник твой?)
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13.10.2021 12:56 Ответить
Вот что про ***** забыл, так это неправильно Ничего, исправим
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13.10.2021 13:01 Ответить
Зачем разговаривать с скриптом случайных фраз? Не трать калории и время.
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13.10.2021 13:07 Ответить
Поясните парадокс - транзитировать агрессорский газ можно и нужно, даже требуем. А вот покупать дешевле агрессорский газ на прямую нельза, только дороже и через прокладки. Газ то фактические из ЕС к нам не приходит. За что переплачиваем???
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13.10.2021 12:47 Ответить
Переплачиваем за независимость.
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13.10.2021 12:51 Ответить
Транспортировать агресорский газ - это такая извращенная независимость? Я понимаю, чтоб агрессор сам принуждал насильно качать через свою территорию и бесплатно, а тут сами умоляем агрессора
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13.10.2021 13:10 Ответить
Ну, не умолять, а требовать нужно. А это разные вещи.
Но в идеале, конечно, нужно транспортировать газ для европейцев, который они покупают у московии на наших восточных границах.
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13.10.2021 13:22 Ответить
В данном случае независимость заключается в том, что от вас ничего не зависит. Покупать Российский газ через виртуальный реверс это никакая не независимость, это тупо народ разводить.
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13.10.2021 14:03 Ответить
Виртуальный реверс чистый разводняк.
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13.10.2021 16:16 Ответить
сто раз спрашивал ,ни кто не ответил, мертвечук договорился по 175 баксов,кричали дорого, зато сейчас газ на укробирже по 1500 для предприятий недорого
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14.10.2021 10:08 Ответить
лучший кацап - мертвый кацап... тем более письков...
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13.10.2021 12:51 Ответить
Элементарное сравнение...

Канада 40 млн населения ВВП Канады 1 триллион 500 ярдов омериканских доляров...

РАБссия насэлэние 150 млн,ВВП РАБссии 1 триллион 400 ярдов..., причем в Канаде нет ГрязьПромов и прочей бурды типа Роснефть...,зато нищебродов по словам Татьяны Голиковой 30 млн....почти население Канады....
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13.10.2021 12:51 Ответить
Канада со своим ВВП и деньгами практически нигде не отсвечивает, ну разве что в хоккее. Захолустная, ничего не значущая северная территория. Тогда как вокруг России все чуть ли не полусогнутых.
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13.10.2021 13:13 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13959647.html А в это время на рассее:


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13.10.2021 12:51 Ответить

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13.10.2021 12:52 Ответить
Ох уж эти наколеночные фотошопчики
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13.10.2021 13:15 Ответить
Вы же знаете, что название Вашего любимого пива никакого отношения к Чехии не имеет?
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13.10.2021 14:07 Ответить
это в Августе включить отопление? Вы дату видели?
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13.10.2021 16:18 Ответить
Видел. А теперь Вы на нее/них посмотрите: 6 и 8.10 -- в Омериканском формате.
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13.10.2021 16:51 Ответить
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13.10.2021 12:52 Ответить
"Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия"
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
Вы что Бисмарка не читали ? А он предупреждал чего стоят договора с Рашкой
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13.10.2021 12:58 Ответить
После прокладки обходящих Украину газопроводов (СП-2 лишь последний из них, завершающий) транзит через Украину перестал быть критически важным для России и превратился в обычное коммерческое дело. Будут заказы - прокачаем, не будут - что ж делать, рынок порешал.
Вот только цена прокачки через УГТС 38,1 доллара за 1000 кубов, а через СП-1 25 долларов. Будут европейские трейдеры (с понуждения или при преференциях от своих правительств) покупать газ несколько дороже - будет прокачка, сколько закажут - столько и будет! Не будут - значит не судьба.
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13.10.2021 13:00 Ответить
Данные из пальца высосал? Или в заднице Скабеевой наковырял?
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13.10.2021 13:05 Ответить
Оставьте недопрокачанный газ через Украину себе на драники. реверсный вариант нам дороже не будет...Зы... как там бульбостан, сильно выгадал от пресмыканий перед нарабсеей?...ХУТЯ-ФАШИК ВАМ ОТПУСКАЕТ ПО 25 ВПРИТЫК, ЛИШЬ БЫ С ГОРЕМ ПОПОЛАМ НЕ ЗАМЕРЗЛИ, ВСЕ ШО СВЫШЕ, ВЫ ЖЕ ОПЛАЧИВАЕТЕ ВИТРИДОРОГА. Потому бацькапредприятия не могут на равных конкурировать с такими же предприятиями лаптеунтии...
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13.10.2021 13:11 Ответить
Не знаю о чем ты, но в 2021 и 2022гг. Газпром продает нам газ (20 млрд кубов) по $128,5 за 1000 кубов. Дальше наши надеются на дешевле, но это как получится.
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13.10.2021 13:17 Ответить
Как понимать ваше дальше? мол, все, что выше 20 млрд м3
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13.10.2021 16:06 Ответить
Реверсный, в смысле тот самый мифический газ из Словакии? Как бы внезапно не оказалось, что после перехода Венгрии на СП2, словацкий маршрут накрылся медным тазом.
Хотя, правда еще более прозаична: прокачка газа с запада на восток абсолютно не предусмотрен чисто технически, и то что вам скармливают про реверс, лапша средней паршивости, за которую цензоровский обыватель схватился как за спасительную соломинку
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13.10.2021 13:20 Ответить
Тю, для реверса нельзя забайпасировать трубу? Это ваши хотелки... а бодай пранцi окажутся вашими хотелками
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13.10.2021 13:24 Ответить
Все оборудование и насосы также легко, одной кнопочкой переключаются в противоположное направление?
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13.10.2021 13:28 Ответить
какие насосы?
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13.10.2021 13:37 Ответить
Я обобщил, компрессоры и прочее оборудование отвечающее за прокачку газа.
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13.10.2021 13:39 Ответить
всё значительно сложней--на выходе после каждого компрессора стоят обр клапаны которые работает только в одну сторону Это я привёл только одину проблему реверса газа а их куева туча -от механики до электроники
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13.10.2021 14:51 Ответить
Вот для этого я и упомянул байпасный вариант(на каждый компрессор), который не помешает работе вашим невозвратно-запорным клапанам , как и всей системе контроля и управления.
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13.10.2021 16:01 Ответить
Кажется, в 2009г. когда в ходе очередной "газовой войны" Россия приостановила прокачку газа, ваши инженеры, таки, исхитрились и обеспечили прокачку с запада на восток и юг. Но это было с той трубой и при наличии тех инженеров. Смогут ли это сделать сейчас - хз.
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13.10.2021 13:29 Ответить
Это не мои инженеры я тут лишь скучающий надзиратель. тыкающий палкой в банке с тараканами
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13.10.2021 13:32 Ответить
Каарочи. сомневающимся, трындеть на Волгу. Там тоже вода соленая...
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13.10.2021 13:34 Ответить
Это не совсем правда, непредусмотрена для востока Украины, а для центральной Украины вполне.

Мало кто знает, что изначально газопровод проектировали, и даже была прошлая версия. Которая качала газ из месторождений Западной Украины в Россию, вчастности на Москву.. Украина раньше тоже обеспечивала Россию газом. А когда в 60-70-е годы открыли месторождения в Западной Сибири, и построили газопровод в 80-е, тогда ситуация поменялась. Но из Украины уже почти весь газ выкачали.
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13.10.2021 21:06 Ответить
Я готов заплатить за куб дров 2 000 гривен даже 3....нашему местному чуваку коммерсанту Нодару или Давлату....лишь бы не моцкальским уродам Путлера... за вонючий газ-Метан...
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13.10.2021 13:00 Ответить
Ну Нодар скажет и 5 тысяч за куб, будешь платить, карательная психиатрия тут бессильна
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13.10.2021 13:22 Ответить
4 дня назад я него купил 5 кубов дров по 700 гривен....
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13.10.2021 13:26 Ответить
Ну если в этом счастье пересичного украинця 21 столетия, ну чтож поделаешь
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13.10.2021 13:27 Ответить
Счастье это когда Ссср сдох 30 лет назад...,....РАБссии черед настал...
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13.10.2021 13:30 Ответить
Скоро (с)
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13.10.2021 13:31 Ответить
Правильно сделали ,шо взялись за проработку реверсных поставок в Украину. А кацапы с драныкоедами пусть шо хотят, то и делают со своим некачественными углеводородом... а хоть наконец-то и газофицируют свои епеня, або начинают больше производить из нефти алкоохмырителя.
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13.10.2021 13:03 Ответить
К Вам , как специалисту в этих вопросах , могли бы и прислушаться политики.
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13.10.2021 13:15 Ответить
Небольшая поправочка, вместо спец в этом деле , прошу понимать как пересiчний, который прикладывает и свой пятак к увеличению мировой добычи углеводородов, а значит сбить каазламордым цену на углеводороды.... ЗЫ... "Гонконг - дело тонкое".
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13.10.2021 13:29 Ответить
😀😀😀
рада, что Вы нашли время оторваться от мировой добычи газа и нефти и зайти на форум
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13.10.2021 15:21 Ответить
В 4 метрах от моего дома проходят магистральные газовые трубы Шебелинского газового местрождения в Харьковской обл...,подключаться к ним даже никогда не думал...,жена говорит жлоб ты... согласен...
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13.10.2021 13:09 Ответить
И не только жлоб.
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13.10.2021 13:26 Ответить
Дятель Мавзолейный...не лаз под ногами...
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13.10.2021 13:27 Ответить
жена не дооценила -скорее ипанутый -там до 80 ат давление
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13.10.2021 14:54 Ответить
Ответ прост что любая истина...Уровень газификации РАБссии 47,7 %...денех нет у нищебродов РАБссии...,зато Валежника полная Тундра и сгоревшая в Якутии Тайга...,бери не хочу...штраф 8 000 ржублей,а если попал во второй раз тюрьма до 5 лет...
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13.10.2021 13:19 Ответить
ну ваши проценты это гдето 2004 год ,сейчас любой гугл говорит газификация россии 71,4
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14.10.2021 10:13 Ответить
Гопота Мавзолейная,вы кидалы и шантажисты...
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13.10.2021 13:23 Ответить
Шота спам не открывается😭😭😭
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13.10.2021 13:25 Ответить
КГБшная Хунта денех нет,но вы дрочите...,скоро появятся ....от Северного Потопа-2...,Димон Ведмедев прав был...,вы держитесь тама...
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13.10.2021 13:33 Ответить
рашистская подельница и завербованный агент Меркель ,комерческое немецкое предложение перекинула на трубу северную
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13.10.2021 13:43 Ответить
А тунця ввуса?
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13.10.2021 15:02 Ответить
панове, прошу прослухати промову президента Естонii.

чудова промова.



https://youtu.be/EWdDStlnmxc
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13.10.2021 18:29 Ответить
Главный вопрос, может ли кремль самостоятельно обеспечить бесперебойную поставку газа ЕС в зимний период или нет.
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14.10.2021 18:31 Ответить
Тут политика какая экономика.
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19.11.2021 14:51 Ответить
 
 