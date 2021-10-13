Песков о транзите газа через Украину: Будет коммерческое предложение - все продолжит работать
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает продолжения транзита российского газа через территорию Украины. Для этого европейские компании должны заключить соответствующие контракты с "Газпромом".
Об этом он сообщил сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
"Адресат Киева — покупатель газа в Европе, именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые соглашения. То есть для того, чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это "что-то" купили", — сказал он.
По словам Пескова, Россия исполняет свои транзитные договоренности.
"Президент говорил, что если будут покупать газ, увеличится контракт. И если Украина будет давать коммерческие предложения, все продолжит работать", — отметил он.
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Но в идеале, конечно, нужно транспортировать газ для европейцев, который они покупают у московии на наших восточных границах.
Канада 40 млн населения ВВП Канады 1 триллион 500 ярдов омериканских доляров...
РАБссия насэлэние 150 млн,ВВП РАБссии 1 триллион 400 ярдов..., причем в Канаде нет ГрязьПромов и прочей бурды типа Роснефть...,зато нищебродов по словам Татьяны Голиковой 30 млн....почти население Канады....
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
Вы что Бисмарка не читали ? А он предупреждал чего стоят договора с Рашкой
Вот только цена прокачки через УГТС 38,1 доллара за 1000 кубов, а через СП-1 25 долларов. Будут европейские трейдеры (с понуждения или при преференциях от своих правительств) покупать газ несколько дороже - будет прокачка, сколько закажут - столько и будет! Не будут - значит не судьба.
Хотя, правда еще более прозаична: прокачка газа с запада на восток абсолютно не предусмотрен чисто технически, и то что вам скармливают про реверс, лапша средней паршивости, за которую цензоровский обыватель схватился как за спасительную соломинку
Мало кто знает, что изначально газопровод проектировали, и даже была прошлая версия. Которая качала газ из месторождений Западной Украины в Россию, вчастности на Москву.. Украина раньше тоже обеспечивала Россию газом. А когда в 60-70-е годы открыли месторождения в Западной Сибири, и построили газопровод в 80-е, тогда ситуация поменялась. Но из Украины уже почти весь газ выкачали.
рада, что Вы нашли время оторваться от мировой добычи газа и нефти и зайти на форум
чудова промова.
https://youtu.be/EWdDStlnmxc