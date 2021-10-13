Стефанчук о подписании Закона об олигархах: Найдем вариант и не будем цепляться за регламентные закорючки
Верховная Рада найдет решение относительно подписания законопроекта об олигархах после рассмотрения 12-ти проектов постановлений, блокирующих эту возможность.
Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук в комментарии журналистам в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Давайте мы сначала отклоним тех 12 постановлений (блокирующих подписание законопроекта спикером и передачу его на подпись президенту. - Ред.)... Я думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки регламентные, а найдем правильное решение вместе, потому что нам важно, чтобы этот закон заработал", - объяснил Стефанчук.
"Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что нельзя то и это, но сегодня это требование времени, и мы должны сделать все, чтобы этот первый шаг был сделан и дальше мы перешли к формированию другого законодательства: антитрастового, законодательства, регулирующего деятельность политических партий, чтобы снизить влияние олигархов. Поэтому я думаю, что после того, как будет отклонено 12 постановлений, мы обязательно рассмотрим, как этот вопрос (о подписании законопроекта об олигархах. - Ред.) решить правильно", - добавил руководитель парламента.
Согласно Регламенту и Конституции, законопроект должен подписать спикер и передать документ на подпись президенту. При этом парламент принял во втором чтении законопроект об олигархах в то время, когда спикером был еще Дмитрий Разумков. Следовательно, он и должен подписать этот законопроект. Cогласно решению Конституционного суда Украины (КС) от 9 октября 2007 года (№ 7-рп/2007) о толковании ст.94 Основного закона, все действия предыдущего председателя парламента являются юридически значимыми и требуют продолжения в случае необходимости. При этом толкование КС касается прежде всего спикеров разных созывов, а не одного и того же.
"Опять-таки, такой ситуации еще не было, поэтому, я думаю, мы найдем вариант. В истории Верховной Рады был только один законопроект, который не был подписан председателем Верховной Рады Украины. И я очень не хотел бы, чтобы появлялись и другие. Потому что воля зала изъявлена, и это не правильно, чтобы один человек блокировал волю 280 народных депутатов", - отметил Стефанчук.
При этом он подчеркнул, что в Регламенте парламента нет нормы, согласно которой "только конкретный спикер" должен подписывать законопроекты. "Там просто сказано, что законы подписываются председателем Верховной Рады Украины", - добавил Стефанчук.
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Причем: когда нарушают все депутаты - действует консолидированная ответственность (по факту никто не отвечает), а вот когда председатель ВР подписывает с нарушение регламента отвечает конкретно он лично!!!!
Не для того же этого кабана назначили спикером, что бы в рамках закона работать.
Только желание Ермака должно быть законом!!
Тобто знову покладете на будь-який закон, якщо це буде потрібно і за це роздадуть конверти? Так в цьому сумнівів і не було! Вас же юрЬІст очолює!
Тварюки зажерливі
А жирной свинье по барабану.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Регламент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України - це єдиний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 нормативно-правовий акт , що встановлює порядок діяльності єдиного органу законодавчої влади в Україні - українського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 парламенту - Верховної Ради України, має особливий порядок внесення змін, доповнень та безпосереднього його скасування.
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1448234063098175489 36 мин
"Стефанчук о подписании Закона об олигархах: Найдем вариант и не будем цепляться за регламентные закорючки " И ваш вариант будет самым тупым
куда мы катимся
Георгий Тука
@tuka_george
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https://twitter.com/tuka_george/status/1448253672731947018 19 мин
Все ставлення ЗЕкоманди до ЗАКОНУ в одній фразі, як в краплі води. Голова ВРУ Стефанчук (доктор, профессор, академік): - У Регламенті ВРУ (в Законі) є закарлючки, на які не варто звертати уваги. Отже, принцип «революційної доцільності» оголошено офіційно?
О, як все просто....охрєнєть...
А виявляється, що достатньо одного гандона, що приймати рішення за всіх..
Ведь Регламент - это закон. И что? Его можно не исполнять?
Начало деятельности плохенькое.
Вам, зелені, оті 73%, що прийшли на дільниці не делегували повноваження порушувати конституцію. Вас туди обирали, щоб ви ДОТРИМУВАЛИСЬ закнів.
чудова промова.
https://youtu.be/EWdDStlnmxc
Вы можете прогарантировать идентичность закона данного им для прочтения?
но ведь возник жеж шкандаль о разных законах (проголосованом и даном на подпись спикеру (без учтения каких-то супер важных поправок)
Автоматическую винтовку в руки, граниту в зубы и вперед на разборки с олигархами (и не только с ними)!